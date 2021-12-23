Как советский Мальчиш-кибальчиш стал президентом компании у американских буржуинов

Но как это часто бывает, родина не оценила ученого. В 90‑х годах расходы на науку в России были сведены к минимуму и многие светила с мировыми именами были вынуждены торговать на рынках. Безденежье, а главное, отсутствие перспектив, заставило Сергея Остапенко принять предложение из США. Физика пригласили работать в Университет Южной Флориды. Ученый колебался недолго и решил покинуть Россию вместе с семьей в 1993 году.