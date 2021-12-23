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Как советский Мальчиш-кибальчиш стал президентом компании у американских буржуинов

Как советский Мальчиш-кибальчиш стал президентом компании у американских буржуинов (6 фото)

Автор:
23 декабря 2021 21:59
Метки: СССР   знаменитости   кино   сша   ученый   флорида   
993
6
Те, кому сегодня за сорок, наверняка помнят советский детский фильм «Сказка о Мальчише-кибальчише», снятый в 1964 году.
Экранизация произведения Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» пользовалась большим успехом у детей и подростков, а главный герой, героический Мальчиш, был примером для подражания. О судьбе исполнителя главной роли мы сегодня и расскажем.
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Жизнь Мальчиша на буржуинщине

Но как это часто бывает, родина не оценила ученого. В 90‑х годах расходы на науку в России были сведены к минимуму и многие светила с мировыми именами были вынуждены торговать на рынках. Безденежье, а главное, отсутствие перспектив, заставило Сергея Остапенко принять предложение из США. Физика пригласили работать в Университет Южной Флориды. Ученый колебался недолго и решил покинуть Россию вместе с семьей в 1993 году.

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Метки: СССР   знаменитости   кино   сша   ученый   флорида   
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7  комментариев
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11k
Kucher 10 часов назад
Т.е. на свою бочку варенья и корзину печенья не Плохиш, а Кибальчиш позарился.
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12k
Bill 10 часов назад
Гнилые 90-е. У меня половина знакомых слиняла за бугор. Правда потом половина из них вернулась. Но это уже другая история.
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19k
иванов дмитрий 10 часов назад
"Городок" как всегда как в воду глядел .
Ссылка www.youtube.com
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16k
Corvus Corax 11 часов назад
Сергей Тихонов также известен по фильмам "Вождь краснокожих" и "Дубравка".
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