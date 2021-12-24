Топ-11 приключенческих фильмов

Слоган фильма гласит: "Если у приключений есть имя, то это имя Индиана Джонс". Фильмы про археолога доктора Джона - это идеальное киноприключение, а третья часть, где Инди отправляется на поиски Грааля вместе со своим отцом Генри Джонсом-старшим, — однозначно лучшая в серии. Кстати, Спилберг пригласил на роль отца Индианы именно Шона Коннери, потому что изначально "Индиана Джонс" задумывался как ответ бондиане.





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