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Топ-11 приключенческих фильмов

Топ-11 приключенческих фильмов (11 фото + 11 видео)

Автор:
24 декабря 2021 14:40
Сообщество : Кино
Метки: арктика   индиана джонс   кино   пираты   приключения   шон коннери   
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Путешествуем по странам и эпохам вместе с героями этих замечательных картин.

Фильм великого Джона Хьюстона, режиссёра "Мальтийского сокола" (1941) и "Сокровища Сьерра Мадре" (1947). В основу картины положен рассказ Редьярда Киплинга (писателя в фильме играет Кристофер Пламмер), который в свою очередь основан на реальных событиях. По сюжету два британских солдата (Шон Коннери и Майкл Кейн) отправляются в страну Кафиристан, чтобы стать там королями.

Фильм основан на книгах русского путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева "Дерсу Узала" и "По Уссурийскому краю". У книги "Дерсу Узала" есть ещё одна советская экранизация 1961 года режиссёра Агаси Бабаяна. Фильм 1975 года снял Акира Куросава. А предложил японскому гению поработать в СССР Сергей Герасимов, когда был с визитом в Японии в 1971-м. Путешественника Арсеньева сыграл Юрий Соломин, а в проводника Дерсу Узала - тувинский актёр Максим Мунзук. В 1976 году картина получила "Оскар" в номинации "лучший иностранный фильм".

Слоган фильма гласит: "Если у приключений есть имя, то это имя Индиана Джонс". Фильмы про археолога доктора Джона - это идеальное киноприключение, а третья часть, где Инди отправляется на поиски Грааля вместе со своим отцом Генри Джонсом-старшим, — однозначно лучшая в серии. Кстати, Спилберг пригласил на роль отца Индианы именно Шона Коннери, потому что изначально "Индиана Джонс" задумывался как ответ бондиане.


По ссылке читайте о том, как сложились карьеры и судьбы актёров из "Индианы Джонса".

"Пираты" тоже стали синонимом приключений в кино. В списке первая часть, потому что она бесспорно лучшая в серии. "Пираты Карибского моря" - это экранизация популярного аттракциона в Диснейленде. "Дисней" не очень верил в успех фильма про пиратов, тем более на студии не очень были довольны интерпретацией образа Джека Воробья Джонни Деппом. Однако фильм с триумфом прошёлся по кинотеатрам мира, а Джек Воробей стал одним из самых узнаваемых киноперсонажей. Сегодня франшиза насчитывает пять фильмов, которые в общей сложности принесли $4,5 млрд. К выходу планируется и шестая часть, но уже без Джонни Деппа.

Картина основана на одноименной книге Дэвида Гранна, а в книге рассказывается реальная история подполковника Перси Фоссета. По поручению Королевского географического общества Фоссет отправляется в Южную Америку, чтобы нанести на карту область джунглей на границе Бразилии и Боливии. Получив в первой экспедиции доказательства существования развитой цивилизации в джунглях, исследователь снаряжает ряд экспедиций. Нашел или нет Фоссет свой город Z неизвестно – из экспедиции 1925-го, куда он отправился со своим сыном, он не вернулся. В главной роли Чарли Хэннем ("Король Артур" Гая Ричи), его напарника играет Роберт Паттинсон, а его сына Том Холланд.


Классическая экранизация лучшего приключенческого романа советской литературы "Двух капитанов" Вениамина Каверина. Режиссёр фильма Владимир Венгеров также поставил ещё один знаменитый приключенческий фильм - "Кортик" (1954).

У "Двух капитанов" есть ещё одна экранизация - шестисерийный фильм 1976 года.

Экранизация знаменитого плавания на плоту через Тихий океан норвежского путешественника Тура Хейердала в 1947 году. Кстати, голливудским продюсерам очень понравилось, как норвежцы Эспен Сандберг и Юаким Рённинг поставили морские приключения Хейердала, поэтому режиссёров "Кон-Тики" пригласили поставить пятую часть "Пиратов Карибского моря".

Приключения изодранного медведицей первопроходца и охотника Хью Гласса (Леонардо Ди Каприо) по заснеженным и полным опасностям просторам Северной Америки начала XIX веке. Хью Гласс - реально существовавший человек, который после схватки с гризли ползком преодолел больше 300 км. За "Выжившего" Леонардо Ди Каприо получил давно заслуженный "Оскар".

Автор женских романов (Кетлин Тёрнер) и наёмник (Майкл Дуглас) путешествуют по колумбийским джунглям, ищут сокровища и влюбляются. У фильма есть продолжение "Жемчужина Нила" (1985).

Последний фильм великого советского режиссёра Михаила Калатозова. Фильм снят совместно с западными кинематографистами. Поэтому в картине играют Шон Коннери (это уже третий фильм с ним в нашей подборке), Клаудиа Кардинале, Питер Финч. Также в фильме снялись Эдуард Марцевич, Донатас Банионис, Никита Михалков. Было сделано две версии фильма. В версии, смонтированной для западного зрителя, звучала музыка Морриконе, а в советской версии - музыка Зацепина.

Суперуспешный ремейк классической "Мумии" с Борисом Карлоффым в роли ожившего Имхотепа породил два продолжения и один спин-офф со Скалой.

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Метки: арктика   индиана джонс   кино   пираты   приключения   шон коннери   
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
В моем детстве "Дети капитана Гранта" были первыми на пьедестале
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Александр Полчаса назад
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