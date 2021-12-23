В Красноярске Дед Иммунитет и Снегурочки-антитела изгнали коронавирус

«Акция стала напоминанием нашим пассажирам о необходимости принимать все меры для защиты здоровья в сложившейся эпидемической ситуации. Со своей стороны мы делаем всё возможное: на вокзале ведётся постоянная дезинфекция, есть санитайзеры, памятки. Но прививку, которая защищает от коронавирусной инфекции, могут сделать только сами пассажиры», – рассказала начальник Красноярской дирекции железнодорожных вокзалов Елена Турошева.