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В Красноярске Дед Иммунитет и Снегурочки-антитела изгнали коронавирус

В Красноярске Дед Иммунитет и Снегурочки-антитела изгнали коронавирус (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Дед Имунитет   антитела   видео   интересное   коронавирус   представление   фото   
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На главном вокзале Красноярской железной дороги состоялось необычное представление. Дед Иммунитет в сопровождении девочек-антител поздравил всех с наступающим Новым Годом и заодно изгнал коронавирус.

Акция в поддержку вакцинации началась с того, в зале появился коронавирус. Дед Имунитет и его подопечные снегурки взяли в плен зелёную куклу. Коронавирус увели врачи, а Дед Иммунитет зажёг ёлку и поздравил пассажиров с наступающими праздниками.

«Акция стала напоминанием нашим пассажирам о необходимости принимать все меры для защиты здоровья в сложившейся эпидемической ситуации. Со своей стороны мы делаем всё возможное: на вокзале ведётся постоянная дезинфекция, есть санитайзеры, памятки. Но прививку, которая защищает от коронавирусной инфекции, могут сделать только сами пассажиры», – рассказала начальник Красноярской дирекции железнодорожных вокзалов Елена Турошева.

Источник:

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Метки: Дед Имунитет   антитела   видео   интересное   коронавирус   представление   фото   
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156
Nаnе First NameLаst Час назад
Почему Дед Иммунитет без маски?
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1k
сеньор Леонсио 16 минут назад
Борются а толку ноль! Может как в анекдоте надо не койки переставлять а б....дей менять?! Или Попова с Голиковой будут сосаться по примеру Ивлеевой и собчак?! А может Гинзбургу стоит колабу с Даней Милохиным замутить,или пусть сосутся!

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евген горошко 21 минуту назад
скрепно
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13k
Сергей Полчаса назад
Ссылка vk.com
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Вообще-то это распространённый в этом году в разных видах сценарий детских новогодних праздников. Что в этом плохого? Когда-то и "буржуев" изгоняли на утренниках. Злободневность сценариев всегда присутствовала.
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1k
Денис Ануфриев 46 минут назад
это сюрр какой то
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256
Аккаунт удален 47 минут назад
семимильными шагами деградируем!
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54k
Алекс Юстасов Час назад
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42k
Крайт Час назад
Что-то тупых антиваксеров меньше стало в последнее время тут. Передохли что-ли??? Правильно. Больше тысячи каждый день дохнут. Пусть на том свете "благодарят" навальновский лживый антиваксерный-высерный "союз врачей".
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WhiteRat

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