В Красноярске Дед Иммунитет и Снегурочки-антитела изгнали коронавирус

На главном вокзале Красноярской железной дороги состоялось необычное представление. Дед Иммунитет в сопровождении девочек-антител поздравил всех с наступающим Новым Годом и заодно изгнал коронавирус.
Акция в поддержку вакцинации началась с того, в зале появился коронавирус. Дед Имунитет и его подопечные снегурки взяли в плен зелёную куклу. Коронавирус увели врачи, а Дед Иммунитет зажёг ёлку и поздравил пассажиров с наступающими праздниками.
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«Акция стала напоминанием нашим пассажирам о необходимости принимать все меры для защиты здоровья в сложившейся эпидемической ситуации. Со своей стороны мы делаем всё возможное: на вокзале ведётся постоянная дезинфекция, есть санитайзеры, памятки. Но прививку, которая защищает от коронавирусной инфекции, могут сделать только сами пассажиры», – рассказала начальник Красноярской дирекции железнодорожных вокзалов Елена Турошева.
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