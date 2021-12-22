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Один заболевший — и сразу локдаун: в Китае принимают жесткие меры по борьбе с COVID-19

Один заболевший — и сразу локдаун: в Китае принимают жесткие меры по борьбе с COVID-19 (1 фото)

Автор:
22 декабря 2021 19:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   вирус   власть   граница   карантин   ковид   локдаун   тестирование   
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В городе Дунсин с 200-тысячным населением ввели беспрецедентные ограничения после выявления первого заболевшего коронавирусом.
Ресурс Global times сообщает о новых жестких мерах по пресечению распространения коронавируса в Китае. Страна готовится к Олимпийским играм, и в этих условиях власти предпринимают самые решительные шаги по обнаружению инфекции и ее локализации.

Есть на севере КНР город Дунсин. Там на днях нашли одного-единственного заболевшего COVID-19. Но этого оказалось достаточно, чтобы задействовать чрезвычайные меры.

Население города составляет 210 тысяч человек. Но сразу после выявления вирусоносителя в Дунсине остановили общественный транспорт, а школы и все общественные заведения разом позакрывали. Жителей отправили на карантин, пока что — домашний. И начали тотальное тестирование.

Хуже всего, что под локдаун попала и таможня, и пункты погранперехода. На границе с Вьетнамом выстроились огромные «хвосты» грузовиков. Властям города пока не до них, они старательно ищут, откуда к ним завезли вирус.

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Метки: Китай   вирус   власть   граница   карантин   ковид   локдаун   тестирование   
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1k
флоМастер 2 часа назад
Знаю не понаслышке про Китай, объездил его вдоль и поперек в свое время. Жил рядом с Манчжурской границей... Закрывают и дручат все и всех со времен объявоения пандемии. Вичат у каждого в Китае есть в обязательном порядке, даже у первоклашки - в нем статус желтый, зеленый и красный... если горит Красный, ты сидишь дома и не выползаешь, иначе понижение статуса баллами - не взять потом кредит, не получить госуслугу первым в очереди и т.д. Сам анрод вынужден серьезно относиться к своему статусу и пандемии соответственно, а вы тут про кр-коды ноете....
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191
Шурман 2 часа назад
Достало все это , вчера ржал над Голландерсами что у них полный лоходаун а пол часа назад открываю новости и у нас тоже самое ввели
. Дай бог что бы 27 числа выпустили из страны , если не выпустят тогда отпуск откладывается до лучших времен .
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423
Карл Такойто 2 часа назад
Если честно я все эти китайские игры не понимаю. Ну вот если просто здраво подумать, сначала Китай был рассадником заразы и от них всё это пошло,потом вдруг они резко рапортуют что короновирус они победили,типо благодаря вот таким жёстким мерам
но как это возможно в стране где 1,4 млрд. населения,они там как селёдки в бочке( это не какая нибудь Исландия где 1 человек на квадратный километр) Вирус же по воздуху передается,им так же заражаются в магазинах,метро и т.д. В других странах,люди заболевают,у кого больше у кого меньше но заболевают. А вот Китай,где народу как саранчи в муравейнике победил болезнь,хотя и границы тотально для всех не закрывал,аэропорты сухопутные границы -все работало. Но при этом типо они находят одного заболевшего и перекрывают весь город,хотя по самой обычной теории вероятности учитывая то же международное сообщение и вообще количество китайцев,такого просто не может быть,там одного заболевшего достаточно чтобы он воспользовался аэропортом или метро и хрен ты там что отследишь с таким количеством людей,болезнь пойдет распространятся как и везде. Такое просто не возможно контролировать эффективно с таким количеством народу и контактов. Поэтому мне кажется китайцы в какие то свои игры играют,и причесывают всем что у них почти нет заболевших а если и находится они там всё перекрывают к хер..ам
Так что либо у них просто есть лекарство и они в воду всем подмешивают поэтому у них никто не болеет,а все эти ,, мероприятия,, с перекрытием это не что иное как цирк чтобы тугосоображающие верили что это просто китайцы такие [мат]..ться борцы поэтому у них и нет вируса
Либо они скрывают реальное количество заболевших по каким то своим личным мотивам.
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423
Карл Такойто КремлеКот 2 часа назад
У всех закрывали,но ненадолго,у них тоже.Я просто не понимаю какими идиотами надо быть чтобы верить что страна где все у друг друга на головах живут эффективно поборола вирус. В то время как весь остальной мир болеет,а китайцы просто подрываются быстрее остальных поэтому у них всё на мази
наверное это те же люди что в свое время в МММ деньги несли))
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423
Карл Такойто Ибрагим Прутков 48 минут назад
Охотно верю,я не верю в то что в полуторомиллиардной стране можно в принципе пресечь распространение заразного вируса передающегося воздушно капельным путём любыми мерами. Вот простая картинка,это бля..дь китайцы купаются,и так по всей стране,по этому пусть идут в жопу и те кто рассказывают что они вирус победили,отследили и те идиоты кто в это верит))
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
А нужно было летучую мышь съесть полностью ещё в 2019 году!
А теперь снова...
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11k
Majul 2 часа назад
Красавцы! И срать они хотели на всех "недовольных". Зато через недельку максимум все вернется на круги своя и никаких ограничений. А кто будект противиться решениям властей еще и посадят.
С китайцев пример надо брать всем в данном случае!
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457
да пох Pterocactus Час назад
276 для вас пустяковая цифра как я посмотрю .Вас бы током подлечить немного .
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191
Шурман Majul 40 минут назад
А сейчас что то изменилось ? Поехал в больницу сразу спросили вакцинацию и код , у кого нет этого то иди домой и лечись как хочешь . Поехали в СПА и там тоже и код и вакцинации если нет то держи красный браслет если есть то держи синий , в аэропорту такая же ситуация , сегодня пришло Александр вы должны 25 января пройти бустерную вакцинацию а если не пройду то приписка старые коды автоматически анулируются , в автобусах менты проверяют коды , сегодня опять всех и все закрыли пока до 17 января , какие нафиг праздники они ведь решили что так лучше .
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9k
Сатанеев 2 часа назад
"Есть на севере КНР город Дунсин."
"На границе с Вьетнамом выстроились огромные «хвосты» грузовиков"
Любопытно, автор политическую карту мира когда-нибудь видел?
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1k
poбт 2 часа назад
так чё, опять не понял
китайцы чипированые рабы или молодцы?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Кроме разрушения экономики и уничтожения населения этот способ никакой нагрузки не несёт. Как только откроют периметр - опять кто нить заболеет ,из случайно оставшихся в живых.
Может сразу всю планету закрыть и напалмом пройтись.
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457
да пох Viejo Borracho Dikobraz 57 минут назад
Судя по отчетам Россия еще какую то страну протестировала .А Китай один крупный город .
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457
да пох SilentBob 57 минут назад
Все таки ходит ...
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1k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Вот это называется серьёзный, деловой подход.
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