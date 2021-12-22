Один заболевший — и сразу локдаун: в Китае принимают жесткие меры по борьбе с COVID-19

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В городе Дунсин с 200-тысячным населением ввели беспрецедентные ограничения после выявления первого заболевшего коронавирусом.
Ресурс Global times сообщает о новых жестких мерах по пресечению распространения коронавируса в Китае. Страна готовится к Олимпийским играм, и в этих условиях власти предпринимают самые решительные шаги по обнаружению инфекции и ее локализации.
Есть на севере КНР город Дунсин. Там на днях нашли одного-единственного заболевшего COVID-19. Но этого оказалось достаточно, чтобы задействовать чрезвычайные меры.
Население города составляет 210 тысяч человек. Но сразу после выявления вирусоносителя в Дунсине остановили общественный транспорт, а школы и все общественные заведения разом позакрывали. Жителей отправили на карантин, пока что — домашний. И начали тотальное тестирование.
Хуже всего, что под локдаун попала и таможня, и пункты погранперехода. На границе с Вьетнамом выстроились огромные «хвосты» грузовиков. Властям города пока не до них, они старательно ищут, откуда к ним завезли вирус.
Есть на севере КНР город Дунсин. Там на днях нашли одного-единственного заболевшего COVID-19. Но этого оказалось достаточно, чтобы задействовать чрезвычайные меры.
Население города составляет 210 тысяч человек. Но сразу после выявления вирусоносителя в Дунсине остановили общественный транспорт, а школы и все общественные заведения разом позакрывали. Жителей отправили на карантин, пока что — домашний. И начали тотальное тестирование.
Хуже всего, что под локдаун попала и таможня, и пункты погранперехода. На границе с Вьетнамом выстроились огромные «хвосты» грузовиков. Властям города пока не до них, они старательно ищут, откуда к ним завезли вирус.
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Ошибаешься ! Ещё как всё закрывали
А теперь снова...
С китайцев пример надо брать всем в данном случае!
"На границе с Вьетнамом выстроились огромные «хвосты» грузовиков"
Любопытно, автор политическую карту мира когда-нибудь видел?
Может сразу всю планету закрыть и напалмом пройтись.
Тут вон много кто горлопанил,что,дескат, в Китае массовое тестирование всех поголовно -оттого всех и вычислили и приняли меры. Но стоит посмотреть сколько сделали тестов Китайцы всего и на 1 млн.популяции и что то на массовое тестирование не совсем похоже. Тут уж РФ Китай обогнала в разы (ну по крайней мере по отчётам)
Китай тестирует СРАЗУ ЖЕ всех КОНТАКТНЫХ, а не всю нацию. Тестирует и запирает всех кто КОНТАКТИРОВАЛ с заболевшими. Это слишком сложно для Вашего куцего мозга? Или как всегда видим только то, что хотим видеть и игнорируем все остальное.
Сейчас идёт перегруз. Почему не буду вдаваться. Но да, контейнер арендовать может быть затруднительно. Терминалы работают. Просто такого количества кораблей и контейнеров нет.