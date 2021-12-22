Один заболевший — и сразу локдаун: в Китае принимают жесткие меры по борьбе с COVID-19

Ресурс Global times сообщает о новых жестких мерах по пресечению распространения коронавируса в Китае. Страна готовится к Олимпийским играм, и в этих условиях власти предпринимают самые решительные шаги по обнаружению инфекции и ее локализации.



Есть на севере КНР город Дунсин. Там на днях нашли одного-единственного заболевшего COVID-19. Но этого оказалось достаточно, чтобы задействовать чрезвычайные меры.



Население города составляет 210 тысяч человек. Но сразу после выявления вирусоносителя в Дунсине остановили общественный транспорт, а школы и все общественные заведения разом позакрывали. Жителей отправили на карантин, пока что — домашний. И начали тотальное тестирование.



Хуже всего, что под локдаун попала и таможня, и пункты погранперехода. На границе с Вьетнамом выстроились огромные «хвосты» грузовиков. Властям города пока не до них, они старательно ищут, откуда к ним завезли вирус.