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В Краснодаре задержали мэра города

В Краснодаре задержали мэра города (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 11:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   допрос   задержание   краснодар   мэр   обыски   
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Официальных комментариев от силовиков пока нет. Но некоторые СМИ сообщают, что градоначальника подозревают в получении взятки. Никогда такого не было...

Силовики задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, которого назначили на должность главы администрации всего месяц назад. Примечательно, что официальных комментариев о следственных действиях в отношении чиновника от МВД или ФСБ пока нет. Тем не менее градоначальника отвезли на допрос, а в его доме силовики проводят обыск.


По информации ТГ-канала Shot, мэра подозревают в получении взятки на сумму 1,6 млн рублей от компании-застройщика "ВИК".

Андрею Алексеенко 43 года, с 2015 года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В 2017-м стал первым замглавы региона, а 17 ноября 2021 года по итогам тайного голосования стал мэром.


И еще одно громкое задержание: в Магадане силовики взяли начальника Управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина. По версии следствия, в 2019 году Савейкин поручил подчинённым освободить от административной ответственности некоего гражданина. Понятно, что это совсем какая-то мелочь, но теперь у сотрудников ФСБ есть за что ухватиться, чтобы распутать клубок похожих коррупционных преступлений.

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Метки: Ynews   допрос   задержание   краснодар   мэр   обыски   
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18  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 49 минут назад
Да там у каждого первого такие дела, этот видимо в опалу попал или место нужно освободить. Хотя это почти одно и тоже.
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42k
Крайт Минуту назад
"Господа" тридварасы-всёпропальщики-либерасты-навальнята-хохлокастрюли- русофобы (никого из вас-тварей я не забыл???)- ваш выход!!!
Только вы настолько тупые б.ляд.и лживые и продажные что никогда не поймёте то что именно в России, во власти, именно таких как вы (гнид) выявляют, задерживают, осуждают. Это ваш "независимый" кандидат, либерасты сраные.
Что и подтверждают наши уважаемые силовики.
"""Алексеенко был избран единогласно в ходе тайного голосования. По его итогам за него проголосовали 40 человек.
Депутаты городской Думы Краснодара на внеочередном заседании 17 ноября приняли решение о назначении исполняющего обязанности мэра Краснодара Андрея Алексеенко на должность главы муниципального образования."""
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18k
Serg2001 16 минут назад
"Всего месяц назад..." Толком и поворовать то не успел бедолага... )
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63k
parallax Полчаса назад
Опять в комментах отметились "всепропадальщики". Силовики не борятся с коррупцией - хреново, власть продажная.
Власть начала сажать вороватых чиновников, опять хреново.
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3k
Ivan Полчаса назад
Краснодар и коррупция? Да не, бред какой-то...
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2k
boom 42 минуты назад
Так там всегда так - либо на повышение, либо в тюрьму
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2k
Андрей 45 минут назад
Братки сказали низложен, ибо не делится?
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1k
Антон Штопаный 46 минут назад
Знаем еще одного Алексея. Зам главы Богородского округа (Ногинск подмосковный). Занял кресло арестованного заместителя. Три месяца как в должности. Уже купил себе новый лексус LX 570, а жена на порш панамера разъезжает.
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5k
Максим 46 минут назад
И медаль есть за выдающийся вклад в развитие региона. Может оговорили честного человека? Вроде ведь даже из Справедливой (!) России. И тут на тебе.
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