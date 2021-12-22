В Краснодаре задержали мэра города

Официальных комментариев от силовиков пока нет. Но некоторые СМИ сообщают, что градоначальника подозревают в получении взятки. Никогда такого не было...
Силовики задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, которого назначили на должность главы администрации всего месяц назад. Примечательно, что официальных комментариев о следственных действиях в отношении чиновника от МВД или ФСБ пока нет. Тем не менее градоначальника отвезли на допрос, а в его доме силовики проводят обыск.
По информации ТГ-канала Shot, мэра подозревают в получении взятки на сумму 1,6 млн рублей от компании-застройщика "ВИК".
Оговорочка по Фрейду на "инаугурации":
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Андрею Алексеенко 43 года, с 2015 года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В 2017-м стал первым замглавы региона, а 17 ноября 2021 года по итогам тайного голосования стал мэром.
И еще одно громкое задержание: в Магадане силовики взяли начальника Управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина. По версии следствия, в 2019 году Савейкин поручил подчинённым освободить от административной ответственности некоего гражданина. Понятно, что это совсем какая-то мелочь, но теперь у сотрудников ФСБ есть за что ухватиться, чтобы распутать клубок похожих коррупционных преступлений.
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Только вы настолько тупые б.ляд.и лживые и продажные что никогда не поймёте то что именно в России, во власти, именно таких как вы (гнид) выявляют, задерживают, осуждают. Это ваш "независимый" кандидат, либерасты сраные.
Что и подтверждают наши уважаемые силовики.
"""Алексеенко был избран единогласно в ходе тайного голосования. По его итогам за него проголосовали 40 человек.
Депутаты городской Думы Краснодара на внеочередном заседании 17 ноября приняли решение о назначении исполняющего обязанности мэра Краснодара Андрея Алексеенко на должность главы муниципального образования."""
Власть начала сажать вороватых чиновников, опять хреново.
Хорош ныть.