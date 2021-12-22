В Краснодаре задержали мэра города

Силовики задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, которого назначили на должность главы администрации всего месяц назад. Примечательно, что официальных комментариев о следственных действиях в отношении чиновника от МВД или ФСБ пока нет. Тем не менее градоначальника отвезли на допрос, а в его доме силовики проводят обыск.





По информации ТГ-канала Shot, мэра подозревают в получении взятки на сумму 1,6 млн рублей от компании-застройщика "ВИК".