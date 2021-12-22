Люди рассказали, жалеют ли они о том, что не стали заводить детей

Пользователь Reddit попросил бездетных людей старше 50 лет рассказать, жалеют ли они о своём решении не заводить ребёнка и почему. Ответы оказались разными, но каждый постарался как можно лучше описать свои эмоции и результаты такого решения.
Все люди по-разному подходят к обустройству своих жизней, особенно если дело касается такой сложной темы, как дети. Некоторые люди и вовсе отказываются заводить ребёнка, и для этого у них есть самые разные причины. Может показаться, что это подход, который появился только в последнее время, но на самом деле чайлдфри существуют уже давно.
Никогда не мечтал о детях
Я объясняю людям так: знаете это чувство, когда вы не можете дождаться того момента, как будете учить своих детей играть в бейсбол? Или учить их чему-то ещё? У меня такого нет. Просто отсутствует отцовский инстинкт. Я никогда не мечтал о детях, и моя девушка такая же.
Не поймите меня неправильно, я ничего не имею против детей. Я очень сильно злюсь, когда кто-то делает им больно. Просто мне никогда не хотелось иметь своего ребёнка.
Разные эмоции
У меня смешанные чувства. Мне нет дела до детей, и я думаю, что если бы у меня они были, это была бы катастрофа. К тому же, без них я смог выйти на пенсию в 52 года. Уверен, что с ребёнком такого бы не получилось. Так что да, для меня это было самым правильным решением.
Но я люблю свою семью и задумываюсь, каково было бы мне иметь своих детей. Научить их тому, что знаю я, и не быть одному, когда придёт время моей смерти.
Но повторюсь — для меня это было самое правильное решение. И в свои 55 лет я очень рад, что у меня не было детей. И это чувство становится только сильнее, когда мне приходится общаться с детьми других людей.
Никаких сожалений
Моя жена долгие годы работала в доме престарелых. Долгие годы она видела, как к 95% её подопечных никогда не приезжали их семьи. А как только они умирали, наследники приезжали за своим куском. Именно тогда я понял, что идея «а кто будет заботиться о тебе и приезжать в гости, когда ты станешь старше» — это полная чушь. После этого мы решили не заводить детей. У нас прекрасные друзья и мы повидали мир. Никаких сожалений.
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Рад, что принял такое решение
Мне 51 год. Я никогда не думал, что из меня получится хороший отец, поэтому решил не заводить детей. Я очень рад, что принял такое решение. Было бы неприятно увидеть мир, в котором ребёнку придётся жить лет через 10-20.
Смешанные чувства
Я одновременно жалею и не жалею, что не стала заводить детей. Думаю, если бы мои жизненные условия были бы другими, я бы захотела родить ребёнка. Но оглядываясь назад, я понимаю, что стать чайлдфри было правильным решением.
Свои сожаления
Я жалею, что у меня нет детей. Потому что сейчас (мне больше 50 лет) я всё яснее понимаю, что умру в одиночестве. Я знаю, что это звучит эгоистично, но так оно и есть. Но с другой стороны, я уверен, что никогда не смог бы даже близко быть похожим на нормального отца.
Детей родственников достаточно
Мне хватает моих двух племянников. Я до смерти их люблю и балую как могу, но никогда бы не смогла воспитать их так, как это сделала моя сестра. Скорее всего я бы облажалась, поэтому я пас.
По природе любит быть один
Нет, я нисколько не жалею, что у меня нет детей. Я просто одиночка по своей природе, и мне куда приятнее проводить время со своими питомцами. Благодаря им моя жизнь становится всё более и более счастливой.
Нисколько не жалеет
Мы с женой давно уже решили, что не будем заводить детей, но при этом договорились, что можем всё обсудить и поменять решение. Сейчас нам по 40 лет, и я нисколько не жалею о нашем решении. Надеюсь, что в будущем я буду думать точно так же.
Многие спрашивают, кто же будет заботиться о нас в старости и что будет со мной, если моя жена умрёт. Я не осуждаю таких людей, но нам такие причины заводить детей всегда казались немного эгоистичными.
Есть план на будущее
Я нисколько не жалею, что у меня нет детей. Мне никогда не хотелось менять подгузники и жертвовать сном, свободным временем и деньгами. Чужие дети замечательные. В основном потому, что они чужие. Когда люди спрашивают: «А кто будет заботиться о тебе, когда ты постареешь?», я отвечаю, что когда мне будет 75 лет, я усыновлю 40-летнего.
Искреннее сожаление
Мне 40 лет, и я жалею, что у меня нет детей. Не могу представить, как ужасно я буду чувствовать себя в 50.
Принял верное для себя решение
Я латиноамериканец и мне около 60 лет. Нет, я нисколько не жалею, что у меня нет детей. Для моей культуры это очень необычно, и изначально я просто откладывал момент появления детей в моей семье. Я знал, что я просто не был готов к этому. Я уверен, что и большинство мужчин к этому не готовы, даже когда у них уже рождаются дети. Думаю, я был бы отличным отцом, но всё ещё нисколько не жалею, что этого не случилось.
Просто не хочется
У меня ушло несколько лет, чтобы понять, что у меня нет желания иметь детей. Сначала я думал, что это желание просто магическим способом появится, когда я стану старше. Потом я думал, что у меня что-то не в порядке с головой. Потом я посчитал, что мне нужно просто себя уговорить, завести ребёнка и надеяться, что то самое чувство наконец ко мне придёт. Сейчас мне уже больше 30, и у меня до сих пор нет ни малейшего желания заводить детей. Люди всегда спрашивают, почему. У меня на это есть сотня причин. Но самая важная — я просто не хочу детей. Это не то, чего мне хотелось бы. Зачем я должен заставлять себя делать то, на что у меня нет желания. Если я заставлю себя, то точно испорчу жизнь себе и бедному ребёнку.
А с каким из этих комментаторов согласны вы?
Источник:
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Ну это когда последняя самка вида, снесшая единственное яйца, спела прощальную песнь и бросилась с небоскреба не раскрыв крылья.