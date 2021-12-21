Неадекваты преследовали амурского тигра и стреляли ему в след

Однако, в разговоре с РИА "Новости" гендиректор Центра "Амурский тигр" заметил: "Это явно не населённый пункт, и действия людей непонятны. Это точно не село (Мельничное), там на месте два инспектора, объехали все - следов нет. Глава поселения подтверждает, что тигра нет. Проверяем, Красноармейский ли это район".

Охотнадзор также проводит проверку видео. "Проводится проверка поступившей информации. В район выехали специалисты", - сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства.