Неадекваты преследовали амурского тигра и стреляли ему в след

Амурские тигры - краснокнижные животные необычайной красоты. Обычным жителям городов вряд ли когда-нибудь доведётся встретить этих удивительных животных. Но если вдруг вам удастся хоть одним глазом увидеть тигра, никогда не делайте так, как эти два идиота.
Двое неизвестных мужчин на машине гоняли по лесу краснокнижного амурского тигра, стреляя ему в след. Убийство краснокнижного тигра влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Одно из местных СМИ сообщило, что инцидент мог произойти в селе Мельничное.
Однако, в разговоре с РИА "Новости" гендиректор Центра "Амурский тигр" заметил: "Это явно не населённый пункт, и действия людей непонятны. Это точно не село (Мельничное), там на месте два инспектора, объехали все - следов нет. Глава поселения подтверждает, что тигра нет. Проверяем, Красноармейский ли это район".
Охотнадзор также проводит проверку видео. "Проводится проверка поступившей информации. В район выехали специалисты", - сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства.
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Экспромт посему:
Едрос с коммунистом
Затеяли игры -
Гоняли по лесу
Амурского тигра.
Но егерь суровый
Козлов урезонил -
Теперь не дожить
Пид*расам до зоны.
Весёлая кошка
Гоняет меж сосен
Двух голых мразот -
Коммуниста с едросом.
Такую ушлые дельцы для толстосумов устраивают.
И за это нужно не наказывать, а КАРАТЬ!!