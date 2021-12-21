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Неадекваты преследовали амурского тигра и стреляли ему в след

Неадекваты преследовали амурского тигра и стреляли ему в след (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 09:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   животные   красная книга   неадекваты   тигр   фото   
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Амурские тигры - краснокнижные животные необычайной красоты. Обычным жителям городов вряд ли когда-нибудь доведётся встретить этих удивительных животных. Но если вдруг вам удастся хоть одним глазом увидеть тигра, никогда не делайте так, как эти два идиота.

Двое неизвестных мужчин на машине гоняли по лесу краснокнижного амурского тигра, стреляя ему в след. Убийство краснокнижного тигра влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Одно из местных СМИ сообщило, что инцидент мог произойти в селе Мельничное.

Однако, в разговоре с РИА "Новости" гендиректор Центра "Амурский тигр" заметил: "Это явно не населённый пункт, и действия людей непонятны. Это точно не село (Мельничное), там на месте два инспектора, объехали все - следов нет. Глава поселения подтверждает, что тигра нет. Проверяем, Красноармейский ли это район".


Охотнадзор также проводит проверку видео. "Проводится проверка поступившей информации. В район выехали специалисты", - сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

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Метки: Россия   видео   животные   красная книга   неадекваты   тигр   фото   
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26k
Григорий Час назад
Твари
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2k
kca-opa 13 минут назад
Это не тигр, это тигрёнок, в нём веса килограмм 20, вот если-бы мама или папа, весом за 200кг были, посмотрел-бы я на останки храбрых стрелков, если не попасть в печень или сердце, тигру похрен на пять, а то и больше пуль 7.62, потом, может, помрёт, но раньше достанет
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4k
rere82 15 минут назад
Парашник, а недвно астралопитек валуев тоже застрелил медведя, и не одного.
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−16
Thomsen Полчаса назад
Мрази.
Экспромт посему:

Едрос с коммунистом
Затеяли игры -
Гоняли по лесу
Амурского тигра.

Но егерь суровый
Козлов урезонил -
Теперь не дожить
Пид*расам до зоны.

Весёлая кошка
Гоняет меж сосен
Двух голых мразот -
Коммуниста с едросом.
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45
kuzi1974 38 минут назад
Сколько у на народу конченого!
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19k
shevanez 52 минуты назад
Хоть бы этих у.е.бков каким-то образом повязали.
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21k
Matrosskin Час назад
О, смельчаки, ага. А если счас по ip вычислят ( а при желании - вычислят) - будут на камеру сопли на кулак мотать: "ой, мы не хотели, случайно мимо ехали, дяденьки простите засранцев..."
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4k
Тамара Час назад
Надеюсь их найдут, и отсыплют по закону и еще сверху.
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1k
Виталий Час назад
Надо поймать этих "охотников" и устроить им как в фильме "игра на выживание". Если добегут до определённого места значит будут жить, а если нет, то там и закапать.
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9k
Клёст Час назад
Ох, сдаётся мне, что это организованная охота, ,,трофейная,, так сказать.
Такую ушлые дельцы для толстосумов устраивают.
И за это нужно не наказывать, а КАРАТЬ!!
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