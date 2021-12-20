Ветераны «Что? Где? Когда?»: как выглядели полюбившиеся знатоки, когда начинали покорять зрителей

Он отыграл 99 игр из которых одержал победу вместе с командой в 58 из них. Но при этом мало кто помнит, как он выглядел в молодые годы.

Также стоит упомянуть Максима Поташева, попавшего к знатокам в 1994 году. На его счету 72 игры и звание магистра клуба.