Ветераны «Что? Где? Когда?»: как выглядели полюбившиеся знатоки, когда начинали покорять зрителей

Российский телезритель на протяжении многих лет внимательно следит за разными интеллектуальными передачами. Самой старой и самой популярной из них по сей день, безусловно, является «Что? Где? Когда?», вышедшая на экраны в далеком 1975 году.
К слову, для тех, кто не в курсе, «Кто хочет стать миллионером?» появилась на ТВ лишь в 1999 году.
За всё время своего существования программа повидала немало знатоков. Часть из них уходила после пары игр, однако другие стали завсегдатаями клуба, оставив там свою молодость. Именно о них и их возрастных изменениях пойдет речь.
Рекордсменом клуба по сей день является Александр Друзь, севший за стол в 1981 году.
Он отыграл 99 игр из которых одержал победу вместе с командой в 58 из них. Но при этом мало кто помнит, как он выглядел в молодые годы.
Также стоит упомянуть Максима Поташева, попавшего к знатокам в 1994 году. На его счету 72 игры и звание магистра клуба.
По его словам, он быстро убегает оттуда, где скучно, но видимо, на «Что? Где? Когда?» такого не бывает.
Ещё одним «ветераном» стал Виктор Сиднев, отыгравший 60 игр с 1979 года. Большинство из них он проводил капитаном.
Своим главным качеством он отмечал целеустремленность, которая, вероятно, и помогала удержать в капитанском кресле.
В 1988 году к знатокам присоединился Андрей Козлов, продюсировавший на тот момент телекомпанию «Игра-ТВ». Его появление в кадре всегда означало, что игра выдастся довольно эмоциональной.
Вот только молодым его помнит далеко не каждый.
В этом же году в клуб попал и Ровшан Аскеров, который ещё в 10 лет направил на передачу свой вопрос, но так и не попал в эфир. Именно эта неудача и побудила его стать знатоком и найти на шоу свою будущую супругу.
В 1994 году ряды знатоков пополнил Борис Левин, прошедший 50 игр. Несмотря на хорошие результаты в «Что? Где? Когда?», он трижды провалился, принимая участие в «Своей игре», однако это не помешало ему остаться в клубе.
Ещё одним постоянным знатоком с 1997 года является Михаил Мун, ранее выступавший радиоведущим на станции «Зенит». Но из футбольного обозревателя он превратился в одну из главных звезд клуба.
Несмотря на то, что Алесь Мухин попал в программу лишь в 2001 году, он успел побывать за столом 57 раз. Позже он даже стал ведущим белорусской версии этой популярной игры.
В этом же году к клубу присоединился Дмитрий Авдеенко, трижды ставший лучшим игроком. За 20 лет нахождения в стане знатоков он заметно постарел и оброс бородкой, а также стал абсолютным чемпионом в составе команды Балаша Касумова.
В 2003 году в клубе оказалась Елена Александрова, являющаяся по образованию биологом-микологом. Она до сих пор занимается разработкой косметики, а также изучает и выращивает грибные культуры.
Попавшая в клуб в 2006 году Елизавета Овдеенко провела за столом 45 игр и стала магистром программы, несмотря на то, что её основная деятельность связана с банковским делом. Тем не менее за годы, проведенные в «Что? Где? Когда?» черты её лица заметно обрели уверенность.
И самым молодым (по нахождению в клубе), но не менее талантливым завсегдатаем стал Эльман Талыбов, побывавший на 29 играх с 2011 года.
По специальности он аналитик данных в международных компаниях. Участие в шоу он воспринимает, как возможность вырываться из привычного быта и получить те эмоции, что не встречаются в обычной жизни.
А какие завсегдатаи «Что? Где? Когда?» наиболее полюбились вам?
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