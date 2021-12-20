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Ветераны «Что? Где? Когда?»: как выглядели полюбившиеся знатоки, когда начинали покорять зрителей

Ветераны «Что? Где? Когда?»: как выглядели полюбившиеся знатоки, когда начинали покорять зрителей (15 фото)

Автор:
20 декабря 2021 17:17
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: знатоки   игры   клуб знатаков   тв передача   что? где? когда?   
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Российский телезритель на протяжении многих лет внимательно следит за разными интеллектуальными передачами. Самой старой и самой популярной из них по сей день, безусловно, является «Что? Где? Когда?», вышедшая на экраны в далеком 1975 году.

К слову, для тех, кто не в курсе, «Кто хочет стать миллионером?» появилась на ТВ лишь в 1999 году.


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За всё время своего существования программа повидала немало знатоков. Часть из них уходила после пары игр, однако другие стали завсегдатаями клуба, оставив там свою молодость. Именно о них и их возрастных изменениях пойдет речь.


Рекордсменом клуба по сей день является Александр Друзь, севший за стол в 1981 году.


Он отыграл 99 игр из которых одержал победу вместе с командой в 58 из них. Но при этом мало кто помнит, как он выглядел в молодые годы.


Также стоит упомянуть Максима Поташева, попавшего к знатокам в 1994 году. На его счету 72 игры и звание магистра клуба.


По его словам, он быстро убегает оттуда, где скучно, но видимо, на «Что? Где? Когда?» такого не бывает.


Ещё одним «ветераном» стал Виктор Сиднев, отыгравший 60 игр с 1979 года. Большинство из них он проводил капитаном.


Своим главным качеством он отмечал целеустремленность, которая, вероятно, и помогала удержать в капитанском кресле.


В 1988 году к знатокам присоединился Андрей Козлов, продюсировавший на тот момент телекомпанию «Игра-ТВ». Его появление в кадре всегда означало, что игра выдастся довольно эмоциональной.


Вот только молодым его помнит далеко не каждый.


В этом же году в клуб попал и Ровшан Аскеров, который ещё в 10 лет направил на передачу свой вопрос, но так и не попал в эфир. Именно эта неудача и побудила его стать знатоком и найти на шоу свою будущую супругу.


В 1994 году ряды знатоков пополнил Борис Левин, прошедший 50 игр. Несмотря на хорошие результаты в «Что? Где? Когда?», он трижды провалился, принимая участие в «Своей игре», однако это не помешало ему остаться в клубе.


Ещё одним постоянным знатоком с 1997 года является Михаил Мун, ранее выступавший радиоведущим на станции «Зенит». Но из футбольного обозревателя он превратился в одну из главных звезд клуба.


Несмотря на то, что Алесь Мухин попал в программу лишь в 2001 году, он успел побывать за столом 57 раз. Позже он даже стал ведущим белорусской версии этой популярной игры.


В этом же году к клубу присоединился Дмитрий Авдеенко, трижды ставший лучшим игроком. За 20 лет нахождения в стане знатоков он заметно постарел и оброс бородкой, а также стал абсолютным чемпионом в составе команды Балаша Касумова.


В 2003 году в клубе оказалась Елена Александрова, являющаяся по образованию биологом-микологом. Она до сих пор занимается разработкой косметики, а также изучает и выращивает грибные культуры.


Попавшая в клуб в 2006 году Елизавета Овдеенко провела за столом 45 игр и стала магистром программы, несмотря на то, что её основная деятельность связана с банковским делом. Тем не менее за годы, проведенные в «Что? Где? Когда?» черты её лица заметно обрели уверенность.


И самым молодым (по нахождению в клубе), но не менее талантливым завсегдатаем стал Эльман Талыбов, побывавший  на 29 играх с 2011 года.


По специальности он аналитик данных в международных компаниях. Участие в шоу он воспринимает, как возможность вырываться из привычного быта и получить те эмоции, что не встречаются в обычной жизни.


А какие завсегдатаи «Что? Где? Когда?» наиболее полюбились вам?

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Метки: знатоки   игры   клуб знатаков   тв передача   что? где? когда?   
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36k
jonnyD Полчаса назад
А где Бялко , Двинятин , Бурда ?
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2k
Сергей 11 минут назад
Двенятин , Бурда , Бялкин ГДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ??????????????????
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68k
7guest Полчаса назад
А Александр Бялко? Я конечно могу и ошибаться, но он там по-моему чуть ли не с основания игры.
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11k
Александр Полчаса назад
Что где когда, это такая игра, когда группа богатых хотят отобрать 5000 рублей у пенсионерки из Воронежа.
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