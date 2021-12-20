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Подросток из Казахстана заявил в TikTok про стрельбу в школах и отправился в полицию

Подросток из Казахстана заявил в TikTok про стрельбу в школах и отправился в полицию (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 09:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Стрельба в школе   интересное   студент   тикток   фото   школы   школьник   
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17-летний студент из Казахстана поучаствовал в тренде "это дело для меня". Суть тренда - показать какое-то занятие, которое идеально тебе подходит. Подросток заметил, что в казахстанских школах ни разу не стреляли и это дело для него. Полицейские не заставили себя ждать.

17-летний студент из Кокшетау пошутил в ТикТок и попал в полицию. Всё началось с тренда. Парень опубликовал на своей странице ролик, написав:

"Когда в Казахстане еще не было стрельбы в учебных заведениях. И нет ни одного случая скулшутинга… Сейчас это выглядит, как работа для меня". В итоге молодого шутника пригласили в кабинет полиции. В ДП Акмолинской области сообщили, что юноша пояснил правоохранителям, что видео он выложил в юмористических целях, сообщает Sputnik Казахстан.

В России семиклассник заявил, что хочет убивать людей. 13-летний подросток написал сочинение на тему «Твоя профессиональная карьера». В нём он признался, что хочет стать киллером.

«Для меня эта профессия очень хороша, я буду убивать плохих людей, коллекторов», – цитирует школьника Mash. Мальчик подробно описал, как он покупает оружие, как прячется в толпе и как убивает цель.

Учителя тут же донесли на киллера в полицию. Но мать и отец мальчика отказались приходить в учебное заведение. Теперь полицейские проводят проверку.

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Метки: Казахстан   Стрельба в школе   интересное   студент   тикток   фото   школы   школьник   
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14  комментариев
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Пацан с сочинением про коллекторов доставил...
С одной стороны, вроде как плохо в людей стрелять, а с другой стороны этих персонажей никто не любит
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1k
smokes 16 минут назад
Блин, сочинение же, от слова сочинять.. вот ребенок творчески и подошёл.. насочинял.. а почему про киллера.. так вы включите телевизор и посмотрите что там показывают... и кто "герои" нашего дня..
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1k
Руслан 51 минуту назад
Коллекторы - это не люди. Мне кажется, что на такую работу устраиваются конченные неудачники, мразота с садисткими наклонностями и прочие неадекваты. Избить пожилую женщину, исписать стены в подъезде или вытворять прочие непотребства разве будет вменяемый человек? Поэтому этих упырей не жалко совсем
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30k
ACU900 59 минут назад
Надо же, и для этого словечко новое придумали "скулшутинг". Вернее с английского языка спиз...(сорри) позаимствовали. Впрочем как и все "модные" словечки...
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176
Шурман Час назад
Сейчас все на камеру , в свое время в Ате можно было отгрести за такое и еще все бы спасибо сказали . Был печальный опыт , бодался с соседкой казашкой зав кафедры казахского языка у нас в политехе , допрыгался так что месяц бегал по друзьям и жил у всех по 2-3 дня . Все началось из за того что меня Русской мразью назвала , а назвала она меня за то что ее доберман укусил мою мать , мозгов на большее не хватило как взять свой пистолет и пойти и шмальнуть 2 раза , батя месяц всех знакомых поднимал что бы дело прикрыли .
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7k
JeanLuk 2 часа назад
Снова ТикТок, вот если что и надо заблокировать, так эту богадельню
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272
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
казах... что с него взять
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
скулшутинга…
============================
Американцы его уже английскому научили.
Теперь стрельбу в школах осталось освоить, чтобы все было как у учителей.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−13
17k
homerchik 2 часа назад
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