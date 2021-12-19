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Как выглядели советские артисты в детстве? Как выглядели дети советских артистов?

Как выглядели советские артисты в детстве? Как выглядели дети советских артистов? (28 фото)

Автор:
19 декабря 2021 21:49
Метки: Россия   СССР   известные люди   интересно   фотографии   
648
28
Интересные фотографии известных людей.
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Палыч 3 часа назад
"советские артисты в детстве" и "дети советских артистов" - это абсолютно разные понятия.
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