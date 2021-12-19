Как выглядели советские артисты в детстве? Как выглядели дети советских артистов?

Автор:
19 декабря 2021 21:49
Интересные фотографии известных людей.
1.
Александр Пороховщиков в детстве и мама Галина Александровна.
2.
Александр Пороховщиков.
3.
Юрий Богатырев в детстве с мамой Татьяной Васильевной.
5.
Людмила Чурсина в детстве с родителями и младшей сестрой.
7.
Владимир Высоцкий в детстве с родителями, 1948 год.
9.
Людмила Гурченко в детстве и отец Марк Гаврилович.
11.
Андрей Тарковский со своим отцом Арсением.
13.
Артисты с детьми. Людмила Гурченко со своей дочкой Марией.
14.
Юрий Никулин с сыном Максимом.
15.
Владимир Меньшов и Вера Алентова с дочкой Юлией.
16.
Актриса Юлия Меньшова.
17.
Василий Лановой с сыновьями Александром и Сергеем.
18.
Валентина Толкунова с сыном Николаем.
19.
Иннокентий Смоктуновский с дочерью Марией.
20.
Ирина Муравьева с сыном Даниилом.
21.
Андрей Миронов и Лариса Голубкина с дочерью Машей.
22.
Актриса Мария Голубкина.
23.
Александр Белявский с первой женой Валентиной и сыном Борисом.
24.
Вячеслав Тихонов с дочерью Анной.
25.
Актриса Анна Тихонова.
26.
Евгений Леонов с сыном Андреем.
27.
Актер театра и кино Андрей Леонов.
28.
Леонид Быков с женой Тамарой, дочерью Марьяной и сыном Сашей.
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