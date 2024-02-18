На Урале посетитель ночного клуба устроил жестокую драку с тремя парнями и отправил одного из них в реанимацию

Позже пострадавший впал в кому.
В красноуральском ночном клубе Merlion случилась поножовщина. Молодой человек что-то не поделил с одним из отдыхающих в этом заведении. Сначала они поругались и разошлись. На этом всё и должно было закончится.
Но оказалось, что парень уходил для того, чтобы вооружиться ножом. Вскоре он снова заявился в клуб, подошёл к недавнему оппоненту и снова начал беседу. В какой-то момент выхватил нож и полоснул мужчину по шее. Пострадавшего увезли в реанимацию, буйного с ножом тоже госпитализировали, но его травмы не так серьёзны.
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Изначально в СМИ утверждали, что напавший - мигрант. Данную информацию опровергли в пресс-службе местного МВД и сообщили, что «никаких ваххабитов в этой криминальной истории нет».
Пострадавший местный житель 1993 года рождения, работающий продавцом в ИП, ранее судимый за причастность к хищению транспортного средства, с колото-резаной раной шеи и другими травмами в состоянии комы в срочном порядке помещен в реанимационное отделение районной больницы, куда его доставила бригада скорой помощи. Врачи сейчас борются за его жизнь. Нападавший на него гражданин 1997 года рождения, ранее не судимый, приехал в Красноуральск из соседнего Пермского края на заработки, трудится монтажником, также госпитализирован, но в больницу Нижнего Тагила. Информация некоторых телеграм-каналов о том, что конфликт произошел на межнациональной почве, не соответствует действительности, и пострадавший, и нападавший - граждане РФ, никаких ваххабитов в этой криминальной истории нет.
По данному факту следственным подразделением полиции Красноуральска возбуждено и расследуется уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия). Бытовой инцидент произошел на почве личной неприязни. Молодые люди стали оскорблять друг друга. Житель Пермского края сначала покинул эпицентр событий, а вскоре вернулся, вооружившись ножом. Мирно урегулировать ссору молодым людям не удалось, что и привело к печальным последствиям. Более подробные и точные обстоятельства драки полиция сейчас выясняет.
Теперь агрессивного посетителя ночного клуба ждёт долгая отсидка в колонии.
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Кто-то в это верит?
Чуть что замнож хватаются. Гавеные джигиты руками драться очень ссыклявые. Нужно закон ввести. Если чурка и взялся за нож, сразу 20 лет. Порезал кого-то, пожизненное
Так может тогда озвучите имя и фамилию нападавшего? Данные славян обычно разглашают сразу.