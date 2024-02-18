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На Урале посетитель ночного клуба устроил жестокую драку с тремя парнями и отправил одного из них в реанимацию

На Урале посетитель ночного клуба устроил жестокую драку с тремя парнями и отправил одного из них в реанимацию

Автор:
18 февраля 2024 19:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красноуральск   Урал   драка   ночной клуб   понажовщина   
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Позже пострадавший впал в кому.

В красноуральском ночном клубе Merlion случилась поножовщина. Молодой человек что-то не поделил с одним из отдыхающих в этом заведении. Сначала они поругались и разошлись. На этом всё и должно было закончится.

Но оказалось, что парень уходил для того, чтобы вооружиться ножом. Вскоре он снова заявился в клуб, подошёл к недавнему оппоненту и снова начал беседу. В какой-то момент выхватил нож и полоснул мужчину по шее. Пострадавшего увезли в реанимацию, буйного с ножом тоже госпитализировали, но его травмы не так серьёзны.

Изначально в СМИ утверждали, что напавший - мигрант. Данную информацию опровергли в пресс-службе местного МВД и сообщили, что «никаких ваххабитов в этой криминальной истории нет».

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Пострадавший местный житель 1993 года рождения, работающий продавцом в ИП, ранее судимый за причастность к хищению транспортного средства, с колото-резаной раной шеи и другими травмами в состоянии комы в срочном порядке помещен в реанимационное отделение районной больницы, куда его доставила бригада скорой помощи. Врачи сейчас борются за его жизнь. Нападавший на него гражданин 1997 года рождения, ранее не судимый, приехал в Красноуральск из соседнего Пермского края на заработки, трудится монтажником, также госпитализирован, но в больницу Нижнего Тагила. Информация некоторых телеграм-каналов о том, что конфликт произошел на межнациональной почве, не соответствует действительности, и пострадавший, и нападавший - граждане РФ, никаких ваххабитов в этой криминальной истории нет.

По данному факту следственным подразделением полиции Красноуральска возбуждено и расследуется уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия). Бытовой инцидент произошел на почве личной неприязни. Молодые люди стали оскорблять друг друга. Житель Пермского края сначала покинул эпицентр событий, а вскоре вернулся, вооружившись ножом. Мирно урегулировать ссору молодым людям не удалось, что и привело к печальным последствиям. Более подробные и точные обстоятельства драки полиция сейчас выясняет.

Теперь агрессивного посетителя ночного клуба ждёт долгая отсидка в колонии.

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Метки: Видео   Красноуральск   Урал   драка   ночной клуб   понажовщина   
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23  комментария
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11k
Сатанеев 5 часов назад
Информация некоторых телеграм-каналов о том, что конфликт произошел на межнациональной почве, не соответствует действительности, и пострадавший, и нападавший - граждане РФ, никаких ваххабитов в этой криминальной истории нет.

Кто-то в это верит?
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1k
гоша гога 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
мемфрид 4 часа назад
Это уже не чуркобесов, это уже рассияни!)
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58k
Мойша 4 часа назад
Таджику - покушение на убийство (если выживет пострадавший). Если не выживет - умышленное убийство. Всю родню - до кишлака, и невъездные на всю жизнь. Жителей кишлака - не въездные на 10 лет. Все лишаются гражданства РФ.
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4k
Pill 4 часа назад
Гнида черножопая
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5k
Дмитрий Круглов 5 часов назад
Уточните пожалуйста, нападавший является гражданином РФ с рождения или недавно?
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7k
ДеониS 5 часов назад
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1k
sport404 5 часов назад
на лице пермяка написано что он тот еще русский. С маленькой буквы потому что скорее всего у него найдется первым другое гражданство. Как писали выше, ставлю на черное. И это совсем не Кавказ. По карте ниже и существенно вправо. И какой тут бытовой конфликт?? Человек ушел, взял нож и вернулся чтобы напасть. Не покушение на убийство ли??
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4k
kuchipachi 5 часов назад
Да нам то не гони, Русский он©
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5
Дмитрий 5 часов назад
Опять ценные специалисты
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1k
Exciter 5 часов назад
Ставлю на чёрное!
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12k
Злобный 5 часов назад
Как же заюбали чуркабесы

Чуть что замнож хватаются. Гавеные джигиты руками драться очень ссыклявые. Нужно закон ввести. Если чурка и взялся за нож, сразу 20 лет. Порезал кого-то, пожизненное
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3k
Александр Долматов 5 часов назад
" Информация некоторых телеграм-каналов о том, что конфликт произошел на межнациональной почве, не соответствует действительности, и пострадавший, и нападавший - граждане РФ, никаких ваххабитов в этой криминальной истории нет..."
Так может тогда озвучите имя и фамилию нападавшего? Данные славян обычно разглашают сразу.
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5k
Горожанин 6 часов назад
Палец на ноге ушиб. В какую рубрику на Фишках информацию ставить?
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August

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