На Урале посетитель ночного клуба устроил жестокую драку с тремя парнями и отправил одного из них в реанимацию

В красноуральском ночном клубе Merlion случилась поножовщина. Молодой человек что-то не поделил с одним из отдыхающих в этом заведении. Сначала они поругались и разошлись. На этом всё и должно было закончится.

Но оказалось, что парень уходил для того, чтобы вооружиться ножом. Вскоре он снова заявился в клуб, подошёл к недавнему оппоненту и снова начал беседу. В какой-то момент выхватил нож и полоснул мужчину по шее. Пострадавшего увезли в реанимацию, буйного с ножом тоже госпитализировали, но его травмы не так серьёзны.