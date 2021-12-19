Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской путь и все Северные земли Арктики

23 марта 2021 г. В Суэцком канале сел на мель сухогруз. Корабль уперся носом в один берег, а кормой в другой и намертво застрял, перекрыв главный торговый путь между Азией и Европой.
Моря от Испании до Индии превратились в сплошную пробку. Из-за этого мировая торговля начала терять по 400 млн. долларов в час. Блокировка Суэцкого канала повысила интерес мировых транспортных компаний к российскому Северному Морскому пути. Однако мало кто знает, что 30 лет назад запад пытался отобрать у нашей страны эту транспортную артерию.
Застрявший сухогруз в Суэцком канале
5 апреля 2021 г. американский канал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента сообщил — русские бросают США военный вызов в Арктике. Речь идет об использовании Россией Северного Морского пути, против чего категорически возражают американцы. В 2019 г. Пентагон даже представил Конгрессу Арктическую доктрину — документ, направленный на блокирование Северного Морского пути. Американцы вынуждают Москву сделать этот маршрут международным, то есть общедоступным. В частности Вашингтон уже несколько десятилетий не признает право России на эту транспортную артерию. Эксперты уверены, что это делается намеренно, чтобы в будущем попытаться отобрать у нас северный транспортный коридор. Впрочем, США уже не раз хотели сделать это.
Интерес американцев к Северному Морскому пути понятен — он позволяет доставлять грузы из Азии в европу почти в 2 раза быстрее, чем через Индийский океан и суэцкий канал. По южным морям сухогруз из Японии в Норвегию проходит за 44 дня, а по Северному Морскому пути всего за 26 дней. Этот транспортный коридор становился частью России по мере расширения нашей страны от Кольского полуострова на восток к Тихому океану.
Северный морской путь был известен еще с XIII в., когда жители севера России — поморы, начали ходить на лодках от Белого моря до устья Оби. До середины XX в этот путь не вызывал пристального внимания других стран. Связано это с тем, что зимой льды становились настолько толстыми, что поначалу даже ледоколам приходилось прекращать навигацию. Но Советский Союз решил эту проблему. В 1957 г. на воду был спущен первый атомный ледокол «Ленин». Он вдвое превосходил по мощности все существовавшие на тот момент дизельные корабли, а значит и пробивал более толстые льды. В итоге именно атомоходы гарантировали непрерывность морской навигации по Северу.
Первый в мире атомный ледокол «Ленин»
Создание атомохода позволяло Советскому Союзу практически в любое время проводить суда по северному морскому пути. Никто, кроме СССР на такое был не способен. в глазах всего мира это лишь подтверждало права нашей страны на эту транспортную артерию. Поэтому США решили построить аналог «Ленина», но по сути, потерпели неудачу. Дело в том, что свой атомный ледокол «Полар Стар» американцы спустили на воду лишь в 1976 г., отстав от Советского Союза почти на 20 лет. Не сумев создать конкуренцию нашему флоту, чтобы своевременно получить технологическую возможность осваивать северные морские широты, США объявили, что северные моря и проливы Советского Союза — это якобы международная транспортная артерия, а значит этот маршрут могут использовать все желающие, не спрашивая разрешения у СССР.
В 1963 г. США решили подкрепить делом свое заявление и отправили ледокол «Нордвинд» для исследования моря лаптевых. В 1964 г. в Восточно-Сибирское море направилось еще одно американское судно «Бёртон-Айленд».Все это без разрешения Москвы. Но СССР ответил нотой протеста, заявив, что Северный Морской путь проходит через советские территориальные воды, поэтому без нашего согласия корабли США там находиться не будут.
В 1967 г американцы решили проверить твердость советской позиции уже военными средствами и направили к Северному Морскому пути 2 ледокола береговой охраны. Их целью было исследовать глубины и составить карты прохождения по северному Морскому пути. Но Военно-Морской флот СССР вынудил и боевые корабли отменит навигацию по нашей территории.
Все изменилось в конце 80-х в разгар перестройки. От жесткого противостояния между СССР и США не осталось и следа. Именно тогда Северный Морской путь едва не перешел под международный контроль. Тогда Михаил Горбачев публично согласился изменить статус Северного Морского пути и сделать его международным, т. е . общедоступным. Это был настоящий дипломатический просчет, за который тут же ухватились Норвегия, Япония и США. Они начали морские исследования прибрежных районов Арктики, а СССР охотно делился с миром данными о Севере, навигационными данными, описаниями дна и ледников. Всю эту информацию наши полярники собирали несколько веков.
Дальше больше. Американцы и норвежцы даже планировали организовать промысел рыбы у самых берегов России, а в Карском море США планировали разместить базы НАТО с подводными лодками. Американцы убеждали, что международный статус пути принесет нашей стране экономическую выгоду, ведь чем больше кораблей будет заходить в наши порты, тем больше они заплатят за стоянку и другие портовые услуги. И бюджет России действительно начал получать деньги за беспрепятственный проход иностранцев через наши моря. Но сколько?
Оказывается в 90-е годы, когда путь был открытым, компании из США, Норвегии и Японии перечисляли России за это всего-лишь по 60 тыс долларов в год — копейки. Сколько они при этом вылавливали рыбы, неизвестно до сих пор.
В вопросе Северного Морского пути важен еще и военный аспект. до 1991 г. СССР не позволял иностранным военным судам проходить по этому морскому отрезку, но в 90-е запад убеждал Россию, что НАТО больше не представляет угрозы для России. А раз так, то почему бы не открыть северные морские порты для военных кораблей?
В итоге, если бы 30 лет назад путь перешел в международное пользование, то Россия фактически потеряла бы контроль над портами Нарьян-Мар, Диксон, Игарка, Тикси и Певек. От акватории нашей страны могла остаться лишь 12-мильная экономическая зона. После этого нам было бы трудно удержать и территории к северу от Северного Морского пути — ту же арктику с ее колоссальными, тогда еще не разведанными запасами нефти и газа.
Работа по отторжению Северного Морского пути продолжалась около 15 лет. Закрепить его новый статус планировалось в 2001 г., уже и проект соглашения был готов. Однако к тому времени отношения Москвы и запада изменились. США и ФРГ уверяли Москву, что НАТО не будет расширяться на восток, но альянс вплотную приблизился к границам россии уже в 1999 г., приняв в свой состав целый ряд стран: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Венгрию и Чехию. Одновременно с этим, альянс возобновил учения, направленные против нашей страны. Стало очевидно, что Вашингтон вовсе не считает Москву партнером, а НАТО — далеко не миролюбивый альянс.
В ответ в 1999г. Россия остановила переход Северного Морского пути в международное подчинение. Москва прекратила передавать западу материалы об Арктике, а вместо этого в 2001 г. отправила запрос в ООН, с просьбой подтвердить права России на Арктический шельф, расположенный вдоль наших берегов. Правда ООН несколько лет не давала однозначного ответа на это обращение. В то же время представители США в ООН отказались признавать права России на Северный Морской путь. Сложилась удивительная ситуация — ООН запросила у Москвы дополнительные доказательства того, что шельф у наших берегов действительно принадлежит нам. Но как же это доказать?
Решение проблемы нашли российские ученые. В 2007 г. Российская Арктическая экспедиция собрала доказательства, что острова и проливы Северного Ледовитого океана, вдоль которых проходит путь, лежат на той же литосферной плите, что и соседствующее с ними побережье России, т. е. являются частью российского континентального шельфа, а значит принадлежат нашей стране.
Источник:
Понравилось65
Наверное, Россия теперь деньги лопатой загребает, продавая право прохода через свои территориальные воды.
Кто-нибудь подскажет статистику, сколько кораблей прошло и сколько уплачено в бюджет РФ?