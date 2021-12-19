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Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской путь и все Северные земли Арктики

Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской путь и все Северные земли Арктики (5 фото)

Автор:
19 декабря 2021 19:16
Метки: в море   водный путь   о россии   
509
5

23 марта 2021 г. В Суэцком канале сел на мель сухогруз. Корабль уперся носом в один берег, а кормой в другой и намертво застрял, перекрыв главный торговый путь между Азией и Европой.


Моря от Испании до Индии превратились в сплошную пробку. Из-за этого мировая торговля начала терять по 400 млн. долларов в час. Блокировка Суэцкого канала повысила интерес мировых транспортных компаний к российскому Северному Морскому пути. Однако мало кто знает, что 30 лет назад запад пытался отобрать у нашей страны эту транспортную артерию.

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Застрявший сухогруз в Суэцком канале


5 апреля 2021 г. американский канал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента сообщил — русские бросают США военный вызов в Арктике. Речь идет об использовании Россией Северного Морского пути, против чего категорически возражают американцы. В 2019 г. Пентагон даже представил Конгрессу Арктическую доктрину — документ, направленный на блокирование Северного Морского пути. Американцы вынуждают Москву сделать этот маршрут международным, то есть общедоступным. В частности Вашингтон уже несколько десятилетий не признает право России на эту транспортную артерию. Эксперты уверены, что это делается намеренно, чтобы в будущем попытаться отобрать у нас северный транспортный коридор. Впрочем, США уже не раз хотели сделать это.

Интерес американцев к Северному Морскому пути понятен — он позволяет доставлять грузы из Азии в европу почти в 2 раза быстрее, чем через Индийский океан и суэцкий канал. По южным морям сухогруз из Японии в Норвегию проходит за 44 дня, а по Северному Морскому пути всего за 26 дней. Этот транспортный коридор становился частью России по мере расширения нашей страны от Кольского полуострова на восток к Тихому океану.

Северный морской путь был известен еще с XIII в., когда жители севера России — поморы, начали ходить на лодках от Белого моря до устья Оби. До середины XX в этот путь не вызывал пристального внимания других стран. Связано это с тем, что зимой льды становились настолько толстыми, что поначалу даже ледоколам приходилось прекращать навигацию. Но Советский Союз решил эту проблему. В 1957 г. на воду был спущен первый атомный ледокол «Ленин». Он вдвое превосходил по мощности все существовавшие на тот момент дизельные корабли, а значит и пробивал более толстые льды. В итоге именно атомоходы гарантировали непрерывность морской навигации по Северу.

Первый в мире атомный ледокол «Ленин»


Создание атомохода позволяло Советскому Союзу практически в любое время проводить суда по северному морскому пути. Никто, кроме СССР на такое был не способен. в глазах всего мира это лишь подтверждало права нашей страны на эту транспортную артерию. Поэтому США решили построить аналог «Ленина», но по сути, потерпели неудачу. Дело в том, что свой атомный ледокол «Полар Стар» американцы спустили на воду лишь в 1976 г., отстав от Советского Союза почти на 20 лет. Не сумев создать конкуренцию нашему флоту, чтобы своевременно получить технологическую возможность осваивать северные морские широты, США объявили, что северные моря и проливы Советского Союза — это якобы международная транспортная артерия, а значит этот маршрут могут использовать все желающие, не спрашивая разрешения у СССР.

В 1963 г. США решили подкрепить делом свое заявление и отправили ледокол «Нордвинд» для исследования моря лаптевых. В 1964 г. в Восточно-Сибирское море направилось еще одно американское судно «Бёртон-Айленд».Все это без разрешения Москвы. Но СССР ответил нотой протеста, заявив, что Северный Морской путь проходит через советские территориальные воды, поэтому без нашего согласия корабли США там находиться не будут.


В 1967 г американцы решили проверить твердость советской позиции уже военными средствами и направили к Северному Морскому пути 2 ледокола береговой охраны. Их целью было исследовать глубины и составить карты прохождения по северному Морскому пути. Но Военно-Морской флот СССР вынудил и боевые корабли отменит навигацию по нашей территории.

Все изменилось в конце 80-х в разгар перестройки. От жесткого противостояния между СССР и США не осталось и следа. Именно тогда Северный Морской путь едва не перешел под международный контроль. Тогда Михаил Горбачев публично согласился изменить статус Северного Морского пути и сделать его международным, т. е . общедоступным. Это был настоящий дипломатический просчет, за который тут же ухватились Норвегия, Япония и США. Они начали морские исследования прибрежных районов Арктики, а СССР охотно делился с миром данными о Севере, навигационными данными, описаниями дна и ледников. Всю эту информацию наши полярники собирали несколько веков.

Дальше больше. Американцы и норвежцы даже планировали организовать промысел рыбы у самых берегов России, а в Карском море США планировали разместить базы НАТО с подводными лодками. Американцы убеждали, что международный статус пути принесет нашей стране экономическую выгоду, ведь чем больше кораблей будет заходить в наши порты, тем больше они заплатят за стоянку и другие портовые услуги. И бюджет России действительно начал получать деньги за беспрепятственный проход иностранцев через наши моря. Но сколько?


Оказывается в 90-е годы, когда путь был открытым, компании из США, Норвегии и Японии перечисляли России за это всего-лишь по 60 тыс долларов в год — копейки. Сколько они при этом вылавливали рыбы, неизвестно до сих пор.

В вопросе Северного Морского пути важен еще и военный аспект. до 1991 г. СССР не позволял иностранным военным судам проходить по этому морскому отрезку, но в 90-е запад убеждал Россию, что НАТО больше не представляет угрозы для России. А раз так, то почему бы не открыть северные морские порты для военных кораблей?

В итоге, если бы 30 лет назад путь перешел в международное пользование, то Россия фактически потеряла бы контроль над портами Нарьян-Мар, Диксон, Игарка, Тикси и Певек. От акватории нашей страны могла остаться лишь 12-мильная экономическая зона. После этого нам было бы трудно удержать и территории к северу от Северного Морского пути — ту же арктику с ее колоссальными, тогда еще не разведанными запасами нефти и газа.

Работа по отторжению Северного Морского пути продолжалась около 15 лет. Закрепить его новый статус планировалось в 2001 г., уже и проект соглашения был готов. Однако к тому времени отношения Москвы и запада изменились. США и ФРГ уверяли Москву, что НАТО не будет расширяться на восток, но альянс вплотную приблизился к границам россии уже в 1999 г., приняв в свой состав целый ряд стран: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Венгрию и Чехию. Одновременно с этим, альянс возобновил учения, направленные против нашей страны. Стало очевидно, что Вашингтон вовсе не считает Москву партнером, а НАТО — далеко не миролюбивый альянс.

В ответ в 1999г. Россия остановила переход Северного Морского пути в международное подчинение. Москва прекратила передавать западу материалы об Арктике, а вместо этого в 2001 г. отправила запрос в ООН, с просьбой подтвердить права России на Арктический шельф, расположенный вдоль наших берегов. Правда ООН несколько лет не давала однозначного ответа на это обращение. В то же время представители США в ООН отказались признавать права России на Северный Морской путь. Сложилась удивительная ситуация — ООН запросила у Москвы дополнительные доказательства того, что шельф у наших берегов действительно принадлежит нам. Но как же это доказать?

Решение проблемы нашли российские ученые. В 2007 г. Российская Арктическая экспедиция собрала доказательства, что острова и проливы Северного Ледовитого океана, вдоль которых проходит путь, лежат на той же литосферной плите, что и соседствующее с ними побережье России, т. е. являются частью российского континентального шельфа, а значит принадлежат нашей стране.


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Метки: в море   водный путь   о россии   
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24k
Владимир Час назад
Это, кстати, очень интересная тема. И то, что США пытаются наложить лапу на то, проход по чему они не могут обеспечить, да и вообще неуважение к границам и интересам..
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4k
Fishki_surfer 38 секунд назад
Надо полагать, во время закупорки Суэцкого канала вся толпа торговых кораблей ринулась через Северный Морской путь.
Наверное, Россия теперь деньги лопатой загребает, продавая право прохода через свои территориальные воды.
Кто-нибудь подскажет статистику, сколько кораблей прошло и сколько уплачено в бюджет РФ?
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192
Шурман Час назад
2 гада которые предали весь свой народ , Володя похоже войдет в историю как Володя хитрый и длинная рука .
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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