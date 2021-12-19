Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской путь и все Северные земли Арктики

Застрявший сухогруз в Суэцком канале

5 апреля 2021 г. американский канал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента сообщил — русские бросают США военный вызов в Арктике. Речь идет об использовании Россией Северного Морского пути, против чего категорически возражают американцы. В 2019 г. Пентагон даже представил Конгрессу Арктическую доктрину — документ, направленный на блокирование Северного Морского пути. Американцы вынуждают Москву сделать этот маршрут международным, то есть общедоступным. В частности Вашингтон уже несколько десятилетий не признает право России на эту транспортную артерию. Эксперты уверены, что это делается намеренно, чтобы в будущем попытаться отобрать у нас северный транспортный коридор. Впрочем, США уже не раз хотели сделать это.

Интерес американцев к Северному Морскому пути понятен — он позволяет доставлять грузы из Азии в европу почти в 2 раза быстрее, чем через Индийский океан и суэцкий канал. По южным морям сухогруз из Японии в Норвегию проходит за 44 дня, а по Северному Морскому пути всего за 26 дней. Этот транспортный коридор становился частью России по мере расширения нашей страны от Кольского полуострова на восток к Тихому океану.

Северный морской путь был известен еще с XIII в., когда жители севера России — поморы, начали ходить на лодках от Белого моря до устья Оби. До середины XX в этот путь не вызывал пристального внимания других стран. Связано это с тем, что зимой льды становились настолько толстыми, что поначалу даже ледоколам приходилось прекращать навигацию. Но Советский Союз решил эту проблему. В 1957 г. на воду был спущен первый атомный ледокол «Ленин». Он вдвое превосходил по мощности все существовавшие на тот момент дизельные корабли, а значит и пробивал более толстые льды. В итоге именно атомоходы гарантировали непрерывность морской навигации по Северу.