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Тест по фильму "Парк Юрского периода"

Тест по фильму "Парк Юрского периода"

Автор:
20 декабря 2021 09:50
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотест   парк юрского периода   тест   тесты по фильмам Стивена Спилберга   тесты по фильмам девяностых   
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В 1993 году на экраны вышел фильм "Парк Юрского периода". Картина получилась настолько успешной, что породила целую медиафраншизу, а несколько поколений детей просто влюбились в динозавров. Сможете вспомнить детали фильма?
Любил ли Алан Грант детей в фильме?
1/8Любил ли Алан Грант детей в фильме?
"Есть у меня остров, у берегов..." Так всё же, у берегов какой страны?
2/8"Есть у меня остров, у берегов..." Так всё же, у берегов какой страны?
На защитной изгороди была надпись. Какое напряжение подавалось на изгородь?
3/8На защитной изгороди была надпись. Какое напряжение подавалось на изгородь?
Какого динозавра Элли Сэттлер и Алан Грант увидели в Парке?
4/8Какого динозавра Элли Сэттлер и Алан Грант увидели в Парке?
Что стало с этим милым пухляшом в весёленькой рубашке?
5/8Что стало с этим милым пухляшом в весёленькой рубашке?
Правда ли, что в этом фильме снялся Сэмюэл Л. Джексон?
6/8Правда ли, что в этом фильме снялся Сэмюэл Л. Джексон?

cdn.pixabay.com

Какая профессия была у персонажа, которого сыграл Джефф Голдблюм?
7/8Какая профессия была у персонажа, которого сыграл Джефф Голдблюм?
Что стало с главными героями картины?
8/8Что стало с главными героями картины?

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Метки: Тесты   кинотест   парк юрского периода   тест   тесты по фильмам Стивена Спилберга   тесты по фильмам девяностых   
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36k
jonnyD 2 часа назад
Коротко о тесте ...
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Sergius SPb Полчаса назад
- Ни один из показанных динозавров не жил в юрском периоде.
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16k
Пумба Полчаса назад
"Видимо, недавно пересматривали фильм? Из 8 вопросов ответили верно на 6. Какие вопросы оказались самыми сложными?"
Ага, недавно. Году эдак в 2000-м. Всего смотрел раза два, максимум, три. И точно в последние лет 20 не смотрел.
"Видимо, недавно пересматривали фильм? Из 8 вопросов ответили верно на 6. Какие вопросы оказались самыми сложными?" Ага, недавно. Году эдак в 2000-м. Всего смотрел раза два, максимум, три. И точно в последние лет 20 не смотрел.Посмотреть
"Видимо, недавно пересматривали фильм? Из 8 вопросов ответили верно на 6. Какие вопросы оказались самыми сложными?" Ага, недавно. Году эдак в 2000-м. Всего смотрел раза два, максимум, три. И точно в последние лет 20 не смотрел.
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5k
Игорь Михайлов Час назад
Тест по фильму "Парк Юрского периода"Посмотреть
Тест по фильму "Парк Юрского периода"
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7k
JeanLuk Час назад
Тест ни о чем. Дома у меня такая табличка есть))
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