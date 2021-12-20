1463
1
В 1993 году на экраны вышел фильм "Парк Юрского периода". Картина получилась настолько успешной, что породила целую медиафраншизу, а несколько поколений детей просто влюбились в динозавров. Сможете вспомнить детали фильма?
Источник:
Ссылки по теме:
- Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках
- В Китае на российских товарах нашли коронавирус
- "Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок
Метки: Тесты кинотест парк юрского периода тест тесты по фильмам Стивена Спилберга тесты по фильмам девяностых
36
Понравилось36
Новости партнёров
Ага, недавно. Году эдак в 2000-м. Всего смотрел раза два, максимум, три. И точно в последние лет 20 не смотрел.