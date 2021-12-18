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Немного черного юмора субботним вечером

Немного черного юмора субботним вечером (27 фото)

Автор:
18 декабря 2021 20:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: картинки   мемы   черный юмор   
1758
27

Картинки и мемы с уклоном чернухи

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Метки: картинки   мемы   черный юмор   
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13  комментариев
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51k
doker 2 часа назад
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1k
Victor 15 минут назад
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было бы смешно, если бы не было грустно, пока не столкнешься с этим.
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1k
Victor Полчаса назад
Комментарий к фото
Пошел как-то раз в магаз, был вечер, передо мной на тротуаре стоял парень в спортивной форме, поправляющий обувь, я его обошел и проследовал дальше. через какое-то время услышал как он меня бегом догоняет. обогнав меня, он метров через 20 остановился, опять поправляя кроссовок. к этому времени поравнялся с ним и только сейчас я заметил, что у него нет ноги и это протез. немного с ним пообщался я пожал ему руку. мне стало немного стыдно, что я иду за пивом, а парень, превозмогая себя, живет.
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8k
Garpia121 39 минут назад
Рецептик пожалуй украду.
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30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Комментарий к фото
С падежами проблема? Никак не удаётся просклонять "все трупики"?
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47k
zloykoyot 2 часа назад
Не кто, а что. Воздух. А сам ящик картонный. Потому как с полным настоящим гробом они бы на шпильках себе к херам ноги поломали даже на асфальте, не то что на голой земле.
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51k
doker 2 часа назад
И шо он себе отрастил?

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10k
3.6o6pa 2 часа назад
На третей прочёл как "горлолыжного"... хм, а что-то в этом есть
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59k
Андрей 2 часа назад
Надо будет испечь...
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27k
Мойша 2 часа назад
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А теперь приедут бодрые парни и устроют тебе нескучную жизнь
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