Немного черного юмора субботним вечером

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Картинки и мемы с уклоном чернухи
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"Я установил датчик движения на детскую камеру и отправил ссылку жене, когда она была на работе в вечернюю смену. Затем я надел свою маску на Хеллоуин и зашел к сыну... Мои уши до сих пор кровоточат после звонка жены!"
Авторский пост
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Метки: картинки мемы черный юмор
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