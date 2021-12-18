СТО ЛЕТ ДОБРОТЫ (к юбилею Юрия Никулина)

Благодаря Вашей книге "Почти серьёзно" я с детства начал коллекционировать анекдоты и из рыжего некрасивого мальчика стал душой компании студенческого театра. Чувство юмора для мужчины было выше красоты и богатства. Ну, по крайней мере, тогда.

Ваш "Белый попугай" в 90-е лихие годы был нашей самой долгожданной телепрограммой, где на фоне вечной криминальной чернухи любимые актёры рассказывали хорошие анекдоты и весёлые байки.

И без вечного мата, как сейчас ... ((



И даже когда Вас не стало в 1997 году, Вы помогли мне. Я купил в киоске траурный номер «Комсомолки» с Вашим портретом на обложке и крупной надписью «Умер Никулин», положил на свое пассажирское сидение рядом и грустно поехал по делам. И нарушил правила движения на глазах гаишника. Он подошёл, представился, попросил документы, наклонился ... и увидел газету.

- Что, умер Юрий Никулин? - очень взволнованно он спросил.

- Да, сегодня утром.

...

- Ладно, езжайте ... - его лицо стало серым, под цвет шинели. - Как жаль, добрый был мужик ...

И я отдал ему газету. И поехал дальше.



Пишу эти строчки, воспоминания накатили, на щеках слёзы.

Нам Вас очень не хватает, Юрий Владимирович. Светлая Вам память. Вы были лучшим и последним народным клоуном Советского Союза.