СТО ЛЕТ ДОБРОТЫ (к юбилею Юрия Никулина)

Какое счастье, что ровно 100 лет назад Вы появились на этот свет! Вы воевали за нас, смешили нас, учили добру и справедливости, поднимали нам настроение в трудные годы и убеждали, что всё будет хорошо. Жаль, что хорошо не стало, но мы верим, что оно обязательно будет ...
2.
Благодаря Вашей книге "Почти серьёзно" я с детства начал коллекционировать анекдоты и из рыжего некрасивого мальчика стал душой компании студенческого театра. Чувство юмора для мужчины было выше красоты и богатства. Ну, по крайней мере, тогда.
Ваш "Белый попугай" в 90-е лихие годы был нашей самой долгожданной телепрограммой, где на фоне вечной криминальной чернухи любимые актёры рассказывали хорошие анекдоты и весёлые байки.
И без вечного мата, как сейчас ... ((
И даже когда Вас не стало в 1997 году, Вы помогли мне. Я купил в киоске траурный номер «Комсомолки» с Вашим портретом на обложке и крупной надписью «Умер Никулин», положил на свое пассажирское сидение рядом и грустно поехал по делам. И нарушил правила движения на глазах гаишника. Он подошёл, представился, попросил документы, наклонился ... и увидел газету.
- Что, умер Юрий Никулин? - очень взволнованно он спросил.
- Да, сегодня утром.
...
- Ладно, езжайте ... - его лицо стало серым, под цвет шинели. - Как жаль, добрый был мужик ...
И я отдал ему газету. И поехал дальше.
Пишу эти строчки, воспоминания накатили, на щеках слёзы.
Нам Вас очень не хватает, Юрий Владимирович. Светлая Вам память. Вы были лучшим и последним народным клоуном Советского Союза.
4.
PS
Я был у Вас на Ваганьковском много лет назад. Март, серое небо, мелкий снег, вечерело ... Вы сидели в клоунской шляпе, уставший после представления, рядом любимый чёрный ризеншнауцер. Я говорил с Вами, а Вы молча слушали ...
Там лежит очень много известных людей. Но подойти захотелось сначала именно к Вам. Отдыхайте, дядя Юра, Вы заслужили ...
Авторский пост
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Могила Юрия Владимировича на Новодевичьем. Своими глазами видел.