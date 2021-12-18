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СТО ЛЕТ ДОБРОТЫ (к юбилею Юрия Никулина)

СТО ЛЕТ ДОБРОТЫ (к юбилею Юрия Никулина) (2 фото)

Автор:
18 декабря 2021 14:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 100 лет   Почти серьёзно   Юрий Никулин   белый попугай   клоун   юбилей   
289
2

Какое счастье, что ровно 100 лет назад Вы появились на этот свет! Вы воевали за нас, смешили нас, учили добру и справедливости, поднимали нам настроение в трудные годы и убеждали, что всё будет хорошо. Жаль, что хорошо не стало, но мы верим, что оно обязательно будет ...

2.

Благодаря Вашей книге "Почти серьёзно" я с детства начал коллекционировать анекдоты и из рыжего некрасивого мальчика стал душой компании студенческого театра. Чувство юмора для мужчины было выше красоты и богатства. Ну, по крайней мере, тогда.

Ваш "Белый попугай" в 90-е лихие годы был нашей самой долгожданной телепрограммой, где на фоне вечной криминальной чернухи любимые актёры рассказывали хорошие анекдоты и весёлые байки.
И без вечного мата, как сейчас ... ((


И даже когда Вас не стало в 1997 году, Вы помогли мне. Я купил в киоске траурный номер «Комсомолки» с Вашим портретом на обложке и крупной надписью «Умер Никулин», положил на свое пассажирское сидение рядом и грустно поехал по делам. И нарушил правила движения на глазах гаишника. Он подошёл, представился, попросил документы, наклонился ... и увидел газету.

- Что, умер Юрий Никулин? - очень взволнованно он спросил.

- Да, сегодня утром.

...

- Ладно, езжайте ... - его лицо стало серым, под цвет шинели. - Как жаль, добрый был мужик ...

И я отдал ему газету. И поехал дальше.


Пишу эти строчки, воспоминания накатили, на щеках слёзы.

Нам Вас очень не хватает, Юрий Владимирович. Светлая Вам память. Вы были лучшим и последним народным клоуном Советского Союза.

4.

PS
Я был у Вас на Ваганьковском много лет назад. Март, серое небо, мелкий снег, вечерело ... Вы сидели в клоунской шляпе, уставший после представления, рядом любимый чёрный ризеншнауцер. Я говорил с Вами, а Вы молча слушали ...

Там лежит очень много известных людей. Но подойти захотелось сначала именно к Вам. Отдыхайте, дядя Юра, Вы заслужили ...

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Метки: 100 лет   Почти серьёзно   Юрий Никулин   белый попугай   клоун   юбилей   
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4k
Unics 6 часов назад
Сильно написано и от души, спасибо.
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43k
Элек Мек Полчаса назад
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
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16k
Corvus Corax 2 часа назад
"Я был у Вас на Ваганьковском много лет назад."
Могила Юрия Владимировича на Новодевичьем. Своими глазами видел.
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1k
Sandmännchen (DDR) 5 часов назад
Без него и юмор совсем не тот (не искренний и не добрый)! Возможно и к лучшему, что Юрий Владимирович не увидел современную вакханалию эстрадного шоу бизнеса! Рад тому, что был его современником. С юбилеем!
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