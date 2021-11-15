FISHKINET
Сообщество Юмор 13213 постов • 2757 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Было же время!.. Аське сегодня исполняется 25 лет

Было же время!.. Аське сегодня исполняется 25 лет (15 фото + 1 гиф)

Автор:
15 ноября 2021 17:02
Сообщество : Юмор
Метки: icq   аська   мемы   подборка   приколы   программы для обмена текстовыми сообщениями   юбилей   
818
16
В далёком 1996 году на свет появилась бесплатная программа для обмена текстовыми сообщениями ICQ. В конце девяностых и начале нулевых не было такого компьютера, на котором бы не стояла "Аська". Интернет с тех пор изменился кардинально. Нынешние пользователи перешли на самые разные платформы и приложения... Аськой уже никто и не пользуется, но звук входящего сообщения помнят все... ну или почти все!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: icq   аська   мемы   подборка   приколы   программы для обмена текстовыми сообщениями   юбилей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Yus 40 минут назад
Не хватает? Получи.

Д.Б.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ivan 10 минут назад
Зашёл... В онлайне никого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андриан 11 минут назад
А как же звук "А-А"? Я на одном из мессенджеров такой использую!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 12 минут назад
Ващет аська сейчас новая, удобная и популярная болталка. И да, колобков в ней (смайлик со стеной) и не было никогда. Они - это QIP! Сторонее приложение для протоколов ICQ, а оригинальное всегда было блевотным, медленным, не удобным и глючило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Fat boy slim is * in a heaven 12 минут назад
Открываешь и сыпется бесконечная куча спам-сообщений, закрываешь. Это и погубило аську, как мне кажется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a_komolow 36 минут назад
Всё когда-то уходит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка с необычным цветом глаз обрела славу и статус неземного существа (5 фото) Девушка с необычным цветом глаз обрела славу и статус неземного существа (5 фото) Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров Эпичные провалы горе-строителей из серии "И так сойдет!" Эпичные провалы горе-строителей из серии "И так сойдет!" Подборка приколов для автолюбителей Подборка приколов для автолюбителей 20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью 20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью При поиске невесты из всех зол выбирают самое красивое При поиске невесты из всех зол выбирают самое красивое
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18180



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
2
208
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
Зачем морским минам нужны шипы?
0
163
Зачем морским минам нужны шипы?
Набирающие популярность в сообществах
Такси на танке: веселые и уникальные поездки, но не самые плавные
0
4
Такси на танке: веселые и уникальные поездки, но не самые плавные
Экстремальный Koenigsegg Regera 2019 года выставлен на продажу
0
2
Экстремальный Koenigsegg Regera 2019 года выставлен на продажу
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#картинки#подборка#природа#искусство#познавательно#новости#Ynews#комментарии
#фото#история#кино#животные#в мире#фотографии#Россия#сша#коронавирус#криминал
#интересно#интересное#люди#СССР#дтп#прикол#мемы#Вакцинация#аварии#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться