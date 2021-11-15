Было же время!.. Аське сегодня исполняется 25 лет

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В далёком 1996 году на свет появилась бесплатная программа для обмена текстовыми сообщениями ICQ. В конце девяностых и начале нулевых не было такого компьютера, на котором бы не стояла "Аська". Интернет с тех пор изменился кардинально. Нынешние пользователи перешли на самые разные платформы и приложения... Аськой уже никто и не пользуется, но звук входящего сообщения помнят все... ну или почти все!
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10.
Как заинтересовать девушку... Так-так... "Заинтересовать девушку в ICQ..." а это интересно )))
14.
Какие же крутые были смайлы
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