Было же время!.. Аське сегодня исполняется 25 лет

В далёком 1996 году на свет появилась бесплатная программа для обмена текстовыми сообщениями ICQ. В конце девяностых и начале нулевых не было такого компьютера, на котором бы не стояла "Аська". Интернет с тех пор изменился кардинально. Нынешние пользователи перешли на самые разные платформы и приложения... Аськой уже никто и не пользуется, но звук входящего сообщения помнят все... ну или почти все!

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3. Бизнесмены от бога 0

4. Господи, как же это было офигенно! 0

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6. Как лампово! 0

7. Никто и не спорит, но кому они сейчас нужны? 0 Источник:

8. Кто следующий? 0 Источник:

9. Ребята, ну вы где? 0 Источник:

10. Как заинтересовать девушку... Так-так... "Заинтересовать девушку в ICQ..." а это интересно ))) 0 Источник:

11. Да! 0 Источник:

12. Самый простой тест на возраст 0 Источник:

13. Когда случайно зашёл в Аську 0 Источник:

14. Какие же крутые были смайлы Посмотреть

15. ICQ - это своеобразный тест на возраст 0 Источник: