Курсанты Рязанского училища ВДВ

FISHKINET
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался 16&nbsp;неловких ситуаций, в&nbsp;которые попали люди 16 неловких ситуаций, в которые попали люди Повседневные вещи с непривычной стороны Повседневные вещи с непривычной стороны В Индии обезьяны мстят собакам В Индии обезьяны мстят собакам Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области «Азовская судоверфь», проводившая беседы с собаками, вновь посмеялась над мэрией города «Азовская судоверфь», проводившая беседы с собаками, вновь... 40 исторических снимков блокадного Ленинграда 40 исторических снимков блокадного Ленинграда Она была последней женщиной, которую в Чехословацкой Республике приговорили к смертной казни Она была последней женщиной, которую в Чехословацкой Республике... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Кто просверлил дырки в раковинах? Кто просверлил дырки в раковинах? 30 объектов рынка недвижимости, которые вряд ли кто-то захочет приобрести 30 объектов рынка недвижимости, которые вряд ли кто-то захочет... В следующем году россияне смогут сами "штрафовать" друг друга В следующем году россияне смогут сами "штрафовать" друг друга Бойцы спецназа "Гром" записали клип в поддержку больного раком кадета Бойцы спецназа "Гром" записали клип в поддержку больного раком кадета 17 раз, когда творчество художника выходило за рамки реальности 17 раз, когда творчество художника выходило за рамки реальности В Думу внесли проект закона об «уголовке» для лихачей В Думу внесли проект закона об «уголовке» для лихачей Отступники сценария: импровизации актеров, повлиявшие на успех фильмов Отступники сценария: импровизации актеров, повлиявшие на успех фильмов В Екатеринбурге грабитель аптеки дал фармацевту номер телефона для перевода В Екатеринбурге грабитель аптеки дал фармацевту номер телефона для... 22 любопытные находки людей в обычной жизни 22 любопытные находки людей в обычной жизни Прикольные демотиваторы с надписями Прикольные демотиваторы с надписями
Курсанты Рязанского училища ВДВ

Курсанты Рязанского училища ВДВ (24 фото)

Автор:
18 декабря 2021 12:44
Метки: Вдувабельны   Рязанское училища ВДВ   курсант   
404
24

С каждым годом в российскую армию приходит все больше и больше девушек, что говорит о том, что служба в армии вновь становится престижной и популярной среди населения. В армию идут даже те, кто мог бы с успехом стать моделью, и эти курсантки Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) являются наглядным тому подтверждением.

×
×

Источник:

Метки: Вдувабельны   Рязанское училища ВДВ   курсант   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
GoInDown Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу 8 минут назад
Красавицы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
zz 8 минут назад
Что то мне кажется что эти девочки порвут евреек в клочья. Кстати, почему никто не восторгается? Когда фото евреек с автоматом постят сопли и слюни прямо с экрана текут, а эти девочки на порядок ЛУЧШЕ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Шоу :-) продолжается 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Шоу :-) продолжается 13 минут назад
а можно вопрос: ЗАЧЕМ ЭТО НАДО???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor Полчаса назад
А где фото парко-хозяйственных мероприятий ? Друг просит .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Довер Иванович 56 минут назад
Интересной день ВДВ они будет купаться только в тельняшках в фонтанах ? Было бы хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Сергей 59 минут назад
Симпатичные девахи. Такие тоже в армии нужны.
Не знаю как у них с физподготовкой, но с боевым раскрасом всё нормально.
Тут недавно в "Русском Ниндзе" вышла в победители Настя Ларина, вот она меня поразила своей целеустремленностью к победе и своей физподготовкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman Час назад
Бабье в армии - к беде. Мужики передерутся из за баб. Будут постоянные разборки и склоки из за них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
619
Максим Максимов Час назад
А почему нет фоток, где эти супервуменши разбивают о свою головёнку бутылки и крошат в пыль стопки кирпичей? Если так дело пойдёт, то скоро на День ВДВ они будут купатся в фонтанах и устраивать "этнические чистки" среди "неназванной национальности"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
Мурчелло Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
616
Mixan Час назад
Фото обворожительные девушки в форме
..Но защищать мы вас будем ,если только вы патроны будете подавать и раны перевязывать ..Такова наша сущность русской души !

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 Час назад
Она тоже будет стрелять в СВОЙ народ в ближайшем будущем?
Когда истинные хозяева России дадут команду "ФАС!!!" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
147
Мурчелло Volga_34 53 минуты назад
Я говорил, что я жид?С перепою что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1875500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары
4
226
Шоколад и Зефирка из Якутии: история необычной семейной пары
«Азовская судоверфь», проводившая беседы с собаками, вновь посмеялась над мэрией города
1
38
«Азовская судоверфь», проводившая беседы с собаками, вновь посмеялась над мэрией города
Набирающие популярность
Девять российских детей привезли из Сирии
0
39
Девять российских детей привезли из Сирии
Виникунка, Радужная гора Перу
0
2
Виникунка, Радужная гора Перу
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так вон оно чё!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#подборка#интересное#картинки#факты#забавно#дети#сарказм
#Юмор#интересно#история#кино#природа#в мире#автомир#приколы#комментарии#фотографии
#ватермарк#прикол#СССР#Ynews#Россия#автомобили#Разное#фильм#милота#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться