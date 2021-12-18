Курсанты Рязанского училища ВДВ

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С каждым годом в российскую армию приходит все больше и больше девушек, что говорит о том, что служба в армии вновь становится престижной и популярной среди населения. В армию идут даже те, кто мог бы с успехом стать моделью, и эти курсантки Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) являются наглядным тому подтверждением.
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Не знаю как у них с физподготовкой, но с боевым раскрасом всё нормально.
Тут недавно в "Русском Ниндзе" вышла в победители Настя Ларина, вот она меня поразила своей целеустремленностью к победе и своей физподготовкой.
Когда истинные хозяева России дадут команду "ФАС!!!" ?