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Как назывались части тела человека в Древней Руси

Как назывались части тела человека в Древней Руси (7 фото)

Автор:
18 декабря 2021 11:01
Сообщество : Жить в России
Метки: архаизмы   древняя русь   интересно   русский язык   слова   языкознание   
700
7
Эти слова давно попали в категорию архаичных и практически не употребляются, а чтобы понять, о какой-такой деснице или ланитах идет речь, некоторым приходится заглянуть в словарь.
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Метки: архаизмы   древняя русь   интересно   русский язык   слова   языкознание   
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7  комментариев
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16k
Corvus Corax 4 часа назад
Полезный пост. Для молодых. Мы-то еще в начальных классах, а то и ранее это знали... Из сказок и прочих пушкиных...
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2k
Андрей Ы. 2 часа назад
Мочу наши предки называли "сец" Поэтому правильней будет писать не ссать, а сцать.
Дерьмо называлось "сер" Так, что дьявол, пахнущий серой, воняет отнюдь не химическим элементом и не его оксидами.
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50k
smakido 2 часа назад
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4k
Белый 3 часа назад
ШУЛЯТА (картинку не выкладываю, забанят)
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467
阿鋒 3 часа назад
Целование «срамных уд» :)))
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4k
Алекс Крайчек 4 часа назад
"Взяли мы с котом удилище....." (с) Анекдот

Какой-то незавершенный пост.
Если наперсток от слова перст, то от какого слова произошло удилище?... Интрига....
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2
Thervel 5 часов назад
ХА-ХА! "Чело", "Око", "Десница" и "Перст" (пръст) са български думи!
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