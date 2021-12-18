Как назывались части тела человека в Древней Руси

И снова А.С. Пушкин:

"Нет, никогда средь бурных дней

Мятежной юности моей

Я не желал с таким волненьем

Лобзать уста младых цирцей

И перси, полные томленьем…"

"Таврида". 1822г.

Полные томлением перси - ни что иное, как молодая грудь прекрасной девушки. Впрочем, немолодая тоже называлась именно так. А рамена - это два плеча, как у мужчины, так и у женщины. Если речь шла об одном плече, говорили "рамо".