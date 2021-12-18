Как назывались части тела человека в Древней Руси

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Эти слова давно попали в категорию архаичных и практически не употребляются, а чтобы понять, о какой-такой деснице или ланитах идет речь, некоторым приходится заглянуть в словарь.
Многие наверняка помнят стихотворения солнца русской поэзиии, в которых нет-нет да и мелькали упоминания о ланитах, десницах и перстах. А знаете ли вы, что именно означают эти старинные слова?
Десница и шуйца
Десница - вовсе не десна, как можно было бы подумать, а рука. Причем, не абы какая, а именно правая. А шуйца - левая. Вот так на Руси по-разному именовались руки. А у ног - и у правой, и у левой было одно название - "пех". Отсюда пошло современное слово "пешком", да и слово "пехота" имеет знакомую этимологию.
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Перси и рамена
И снова А.С. Пушкин:
"Нет, никогда средь бурных дней
Мятежной юности моей
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых цирцей
И перси, полные томленьем…"
"Таврида". 1822г.
Полные томлением перси - ни что иное, как молодая грудь прекрасной девушки. Впрочем, немолодая тоже называлась именно так. А рамена - это два плеча, как у мужчины, так и у женщины. Если речь шла об одном плече, говорили "рамо".
"Нет, никогда средь бурных дней
Мятежной юности моей
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых цирцей
И перси, полные томленьем…"
"Таврида". 1822г.
Полные томлением перси - ни что иное, как молодая грудь прекрасной девушки. Впрочем, немолодая тоже называлась именно так. А рамена - это два плеча, как у мужчины, так и у женщины. Если речь шла об одном плече, говорили "рамо".
Персты и длани
А с этими словами попроще. Современные названия этих частей тела перекликаются с архаичными. Персты - палец (вспоминаем слово "наперсток", то есть "надетый на перст"), а длань - это ладонь.
"Быть может, ты имел свиданье
В глухую ночь с чужой женой?
Но подстерег супруг ревнивый
И длань занес — и оскорбил,
А ты, безумец горделивый,
Его на месте положил?" Н. Некрасов.
"Быть может, ты имел свиданье
В глухую ночь с чужой женой?
Но подстерег супруг ревнивый
И длань занес — и оскорбил,
А ты, безумец горделивый,
Его на месте положил?" Н. Некрасов.
Чрево и чресла
Слово "чрево" употребляется и поныне, но чаще в уничижительном значении. "Набить чрево" означает наесться, набить брюхо, живот. А чресла – так называли область таза, включая поясницу и крестец. Сейчас это слово больше употребляют, говоря о половых органах, хотя первоначальный смысл значения шире.
Слово неоднократно можно встретить как в литературных, так и в библейских текстах.
Слово неоднократно можно встретить как в литературных, так и в библейских текстах.
Чело и Ланиты
"Его чело, его ланиты Мгновенным пламенем горят." А.С. Пушкин "Руслан и Людмила". Чело - лоб, ланиты - щеки.
Румяные ланиты, то есть щеки, были главным девичьим украшением. И вообще, признак вспыхивать ланитами всегда имел определенную ценность в глазах противоположного пола - краснеющий человек виделся натурой скромной, но страстной.
Потому на Руси девки румянили щеки свеклой, а парни краснели сами по себе, заметив взгляд красивой девушки.
Румяные ланиты, то есть щеки, были главным девичьим украшением. И вообще, признак вспыхивать ланитами всегда имел определенную ценность в глазах противоположного пола - краснеющий человек виделся натурой скромной, но страстной.
Потому на Руси девки румянили щеки свеклой, а парни краснели сами по себе, заметив взгляд красивой девушки.
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Дерьмо называлось "сер" Так, что дьявол, пахнущий серой, воняет отнюдь не химическим элементом и не его оксидами.
Какой-то незавершенный пост.
Если наперсток от слова перст, то от какого слова произошло удилище?... Интрига....