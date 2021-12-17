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17 раз, когда творчество художника выходило за рамки реальности

17 раз, когда творчество художника выходило за рамки реальности (18 фото)

Автор:
17 декабря 2021 23:45
Сообщество : Искусство
Метки: Восхищать   придумывают   произведения   реальность   творчество   художники   
1290
18
Креативность - это навык, которому можно научиться, говорят исследования. Однако иногда люди придумывают такие невероятные произведения искусства, что кажется невозможно придумать что-то ещё лучше. В этом посте вы увидите работы художников, чье творчество не может не восхищать!
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Метки: Восхищать   придумывают   произведения   реальность   творчество   художники   
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3  комментария
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793
Лебовски 2 часа назад
В эпоху СССР это было возведено в искусство.
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1k
анатолий горленко 44 минуты назад
А я рюмашку выпил и закурил.
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37k
Бабай 2 часа назад
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