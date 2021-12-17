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Как выглядит Евгения Моргунова, внучка знаменитого советского актера

Как выглядит Евгения Моргунова, внучка знаменитого советского актера (9 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 11:43
Сообщество : Кино
Метки: Моргунов   бывалый   внуки   интересно   кино   фильмы   
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Говорят, что внуки бывают больше похожи на своих бабушек-дедушек, чем родителей. Легендарный актер советского кино Евгений Моргунов обладал монументальной, запоминающейся внешностью. Интересно, как выглядит внучка Бывалого и похожа ли она на своего деда?

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Метки: Моргунов   бывалый   внуки   интересно   кино   фильмы   
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4  комментария
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16k
Corvus Corax 2 часа назад
"Полная тезка деда Евгения Моргунова"
Вот только она не полная тезка. Он Александрович, а она Антоновна... Посту - плюс.
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2k
Владимир Час назад
удачи!!!
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13k
Вася Час назад
мда. гламурное позёрство аля инстахрам деда бы врядли порадовало
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7k
portmen77 2 часа назад
Поправляйся, Женя))))))
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