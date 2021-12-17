Как выглядит Евгения Моргунова, внучка знаменитого советского актера

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Говорят, что внуки бывают больше похожи на своих бабушек-дедушек, чем родителей. Легендарный актер советского кино Евгений Моргунов обладал монументальной, запоминающейся внешностью. Интересно, как выглядит внучка Бывалого и похожа ли она на своего деда?
Знаменитый комедийный актер советского кино Евгений Моргунов был счастливым отцом двух сыновей. Младший, к сожалению, трагически погиб, а старший сын артиста, Антон, женился и назвал свою дочь в честь отца. Полная тезка деда Евгения Моргунова получилась умницей и красавицей.
Женя закончила музыкальное училище по классу виолончели, а после поступила в Московскую консерваторию им. Чайковского.
В 2019 году Евгения окончила консерваторию с красным дипломом. О пяти годах обучения она говорит так: "для меня Консерватория всегда была чем-то особенным, это моя семья, это мой второй дом (а может, даже и первый), это место в сердце до конца жизни. За эти пять лет я пережила больше, чем за все свои предыдущие года. Были и приобретения, и потери, было множество замечательных концертов, переживаний, слёз печальных и от счастья, встреч, репетиций, объятий, я влюблялась безответно и взаимно, разочаровывалась, прокрастинировала (и не очень) на фермате (и не на фермате), сожалела и росла (профессионально и не очень). В этот дом я приходила в самых разных состояниях и меня всегда принимали такой, какая я есть - взбалмошной эмоциональной девчушкой, любящей то, чем она занимается. Не знаю, как мне так повезло оказаться именно здесь, приобрести друзей и много интересных знакомств, получить возможность изучать и исполнять столько разнообразной музыки, чем я могла заслужить такой подарок, но я ценила его с самого первого дня и боялась наступления окончания этих счастливых незабываемых лет."
По окончанию учебы Евгения стала участницей столичного струнного оркестра, в составе которого успела уже погастролировать по Европе.
Евгения любит экспериментировать, и играет не только классику, которую так любил её дед, - в составе проектов Rockestra Live и Bohemian Orchestra она исполняет также рок-хиты в симфонической обработке.
Своего знаменитого деда Женя помнит плохо - ей было всего пять лет, когда Евгения Моргунова не стало.Тем не менее, она чувствует с ним незримую связь и уверена, что дедушка помогает ей с небес.
Евгений Моргунов с женой и сыновьями. Кадр из фильма «Евгений Моргунов. Невыносимый балагур»
Кстати, знаменитый актер хоть и не имел музыкального образования, но музыку любил всей душой. Будучи самоучкой, он умел играть на фортепиано, а классику слушал до самой смерти.
Помимо музыки, 25-летняя Женя Моргунова, как и многие молодые люди ее возраста, обожает фильмы и не пропускает ни одной премьеры «Звёздных войн» (Star Wars), иногда играет в компьютерные игры и проводит время с друзьями.
О личной жизни девушки ничего не известно. Она говорит, что ей нравятся эрудированные и воспитанные молодые люди, а вообще для отношений не так много времени - пока ее сердцем владеет в основном музыка. По крайней мере, на ее фото чаще всего - рабочие моменты с репетиций и выступлений, и даже фотосессии - сплошь из репетиционных залов, а кроме друзей единственная, кто всегда рядом, - виолончель.
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