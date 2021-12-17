Как выглядит Евгения Моргунова, внучка знаменитого советского актера

В 2019 году Евгения окончила консерваторию с красным дипломом. О пяти годах обучения она говорит так: "для меня Консерватория всегда была чем-то особенным, это моя семья, это мой второй дом (а может, даже и первый), это место в сердце до конца жизни. За эти пять лет я пережила больше, чем за все свои предыдущие года. Были и приобретения, и потери, было множество замечательных концертов, переживаний, слёз печальных и от счастья, встреч, репетиций, объятий, я влюблялась безответно и взаимно, разочаровывалась, прокрастинировала (и не очень) на фермате (и не на фермате), сожалела и росла (профессионально и не очень). В этот дом я приходила в самых разных состояниях и меня всегда принимали такой, какая я есть - взбалмошной эмоциональной девчушкой, любящей то, чем она занимается. Не знаю, как мне так повезло оказаться именно здесь, приобрести друзей и много интересных знакомств, получить возможность изучать и исполнять столько разнообразной музыки, чем я могла заслужить такой подарок, но я ценила его с самого первого дня и боялась наступления окончания этих счастливых незабываемых лет."