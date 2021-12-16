Бандит Катя!

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Что ж там за Катя такая, за которую обещали много плюшек, включая невероятные 25 гектар земли? Под катом!
Реальное объявление, которое немецкая комендатура развешивала в Добрушском районе Гомельской области во время оккупации.
Катя на фото в центре, с автоматом. На самом деле это кличка, зовут её Варвара Петровна Вырвич. Родилась в 1922 году. Была заброшена в тыл к нацистам чтобы помогать в организации партизанского движения. Обучили всему, от обращения с трофейным оружием до минно-диверсионного дела. Была помощником комиссара партизанской бригады, создала комсомольский диверсионный отряд. На его счету бесчисленное количество подвигов, включая 27 пущенных под откос эшелонов.
Войну пережила, 25 гектар никто за её голову не получил.
Войну пережила, 25 гектар никто за её голову не получил.
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Р.С. Почему только соль, а где же бочка варенья и ящик печенья?
На ЕЁ !! счету бесчисленное количество подвигов, включая 27 пущенных под откос эшелонов.