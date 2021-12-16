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Бандит Катя!

Бандит Катя! (3 фото)

Автор:
16 декабря 2021 18:08
Метки: война   истории   люди   
812
3
Что ж там за Катя такая, за которую обещали много плюшек, включая невероятные 25 гектар земли? Под катом!

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Метки: война   истории   люди   
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17  комментариев
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11k
Kucher Час назад
Здоровья "Кате"! И поклон до земли. Что ещё тут сказать?
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1k
Александр Задорожный 8 минут назад
Екатерине здоровья(не могу по имени-отчеству, т.к. не знаю).
Р.С. Почему только соль, а где же бочка варенья и ящик печенья?
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9k
Алексей 18 минут назад
Автор, пожалуйста, поправь текст.
На ЕЁ !! счету бесчисленное количество подвигов, включая 27 пущенных под откос эшелонов.
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7k
Tamdima 20 минут назад
Здоровья ей!!!
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12k
info-kozirev 20 минут назад
"Кате" здоровья и долгих лет,а те,кто писал подобную объяву давно червей кормят,крысы помойные.
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3k
Дмитрий 23 минуты назад
Отвлекусь от темы. Бабульке поклон и прожить ещё 99 лет(что б ПФ с ума сошёл)..... Я про другое. Такие темы, это перепись пи...сов. Вот здесь их было целых два!!!! Два!!! За что здесь можно минус поставить? П...сы!!! Ответьте!
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139
Мурчелло 24 минуты назад
Зоровья,долгих лет жизни.
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142
Шоу :-) продолжается Час назад
Ну, зашел и где тут под катом обещаные 25 гектаров земли??? Автор! жги!!!
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187
Шурман Час назад
Сейчас обычная бабушка а на самом деле головорез :)
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11k
G@M Час назад
Таких побольше)))
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