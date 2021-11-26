Выйти замуж за Эйфелеву башню? Самые странные браки

В наше время никого не удивить странным выбором пары. Большая разница в возрасте может быть совершенно несущественна при выборе партнера. Равно, как и разница в социальном положении, а также в поле. Но иногда людей не устраивает в качестве партнера кто-то одного с ними вида, и тогда в свидетельстве о браке появляются совсем странные вещи.
В сентябре бразильянка Крис Галер разочаровалась в мужчинах и решила выйти замуж за саму себя.
Однако через два месяца вынуждена была развестись, поскольку все-таки встретила своего мужчину, а изменять, находясь в законном браке, не в ее правилах.
Кстати, это не единственный такой случай. В 2015 году Софи Таннер тоже вышла замуж за саму себя, став сильной и независимой женщиной.
Однако дама оказалась неверной и изменила законному «мужу» с другим мужчиной, который так впечатлялся Таннер, что тоже вышел за самого себя. Вот такая семейка свингеров из двух человек получилась.
Англичанка Барбарелла Бюхнер тоже решила вступить в полигамный союз, выйдя замуж за своих двух котов. Женщине вручили сертификат, подтверждающий их отношения.
Эрика Ла Тоер Эиффель из Сан-Франциско, судя по всему, вовсе презирает отношения между людьми. По ее словам, первым ее избранником был лук Ланс, он сделал ее лучником мирового класса. Эрика говорит, что любила Берлинскую стену, а также забор, кусок которого лежит у нее в спальне, и с которым были интимные отношения.
Но женилась женщина на Эйфелевой башне, после чего изменила имя на Эиффель.
И пусть Эиффель была увлечена Берлинской стеной, но женилась на ней шведка Эйя-Риитта Берлинер-Мауэр. Она влюбилась в нее, увидев по телевизору, начала копить на поездку, затем вышла замуж.
При этом она осталась девственницей, по человеческим меркам, ни разу не изменив стене. Даже после разрушения стены в 1989 году, находясь в большом шоке, Эйя-Риита продолжает хранить верность почившей стенке.
Приставка Nintendo полюбилась многим, но не многим так, как одному японцу. Молодой человек, известный под ником Sal9000, женился на Nene Anegasaki, героине одной из игры Nintendo DS.
Церемония состоялась в Гуаме, где можно жениться на неодушевленных и воображаемых предметах. Его жена в настоящее время живет в Nintendo DSi LL/XL, который является увеличенной версией DS.
Француженка Магали Яскевич вышла замуж за своего мертвого парня. Они готовили свадьбу, но за два дня до нее парень разбился на мотоцикле. Тогда девушка все равно на нем женилась. Есть раздел французского гражданского кодекса, который позволяет посмертный брак, если все формальности на свадьбу были завершены.
Любите ли вы спать, как это любит Отаку из Кореи? Мужчина женился на своей любимой подушке с изображением анимешной девушки. Церемонию, кстати, освещали все местные СМИ.
Все любят себе подобных. Вот и женщина в Индии без памяти влюбилась в кобру. Сельские жители были рады такому браку, на церемонии присутствовало больше двух тысяч гостей. Вместо змеи в ритуале участвовала ее медная точная копия.
А сорокатрехлетняя Эмма так любит музыку, что женилась на музыкальном центре Jake. Он «твердый, надежный и красивый», и занимается с ней любовью в среднем 2 раза в день. Правильный выбор, Эмма.
Шведская девушка Сюзен Свенсон сильно хотела замуж. С этой целью она закупорила бутылку с запиской, мол, кто найдет письмо – отправляйтесь по такому-то адресу, жениться будем. Рыболовный сейнер, на борту которого было 23 холостяка, наткнулся на бутылку, и все мужчины пришли по адресу. Сюзен вышла замуж за капитана, но затем постепенно разводилась, по итогу побывав замужем за всей командой.
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А такие? Хотя, да из-за любви к деньгам.