Выйти замуж за Эйфелеву башню? Самые странные браки

В наше время никого не удивить странным выбором пары. Большая разница в возрасте может быть совершенно несущественна при выборе партнера. Равно, как и разница в социальном положении, а также в поле. Но иногда людей не устраивает в качестве партнера кто-то одного с ними вида, и тогда в свидетельстве о браке появляются совсем странные вещи.