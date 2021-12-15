Вообще не джингл беллз: лондонская полиция выпустила адвент-календарь с преступниками

Опубликовали правоохранители свой рождественский календарь в "Твиттере" и назвали "12 рождественских преступлений": по числу нарушителей закона, которых разыскивают за особо тяжкие преступления, связанные с действиями насильственного характера, - пишет Life.ru.

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Встаешь утром, открываешь очередное окошечко, приблежающее тебя к Рождеству - а внутри не шоколадка, а физиономия насильника или серийного убийцы. А что? Свежо и креативно.

В качестве тизера уже опубликован ролик с открывающимся первым окошком адвент-календаря. Дальше, вероятно, больше. Власти надеются, что неравнодушные жители помогут им найти этих "12 друзей Оушена" еще до Нового года.