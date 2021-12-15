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Вообще не джингл беллз: лондонская полиция выпустила адвент-календарь с преступниками

Вообще не джингл беллз: лондонская полиция выпустила адвент-календарь с преступниками (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 23:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 12 преступников   адвент-календарь   лондон   полиция   рождество   розыск   
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В преддверии Рождества и на волне креатива полиция Лондона выпустила адвент-календарь с фотографиями преступников, которые находятся в розыске.

Опубликовали правоохранители свой рождественский календарь в "Твиттере" и назвали "12 рождественских преступлений": по числу нарушителей закона, которых разыскивают за особо тяжкие преступления, связанные с действиями насильственного характера, - пишет Life.ru.

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Встаешь утром, открываешь очередное окошечко, приблежающее тебя к Рождеству - а внутри не шоколадка, а физиономия насильника или серийного убийцы. А что? Свежо и креативно.

В качестве тизера уже опубликован ролик с открывающимся первым окошком адвент-календаря. Дальше, вероятно, больше. Власти надеются, что неравнодушные жители помогут им найти этих "12 друзей Оушена" еще до Нового года.

"Поскольку до Рождества осталось 12 дней, мы удваиваем наши усилия по поиску и аресту этих людей. Эти преступники причиняли страдания своим жертвам, и наша первоочередная задача — поймать их", — пишут полицейские.

"Перед нами стоит задача арестовать их, чтобы предотвратить дальнейшие правонарушения. Преступникам должен быть ясен наш посыл: мы не перестанем вас искать. Поступите правильно и сдайтесь в ближайший полицейский участок, чтобы не портить Рождество вашей семье и друзьям", — прокомментировал старший полицейский офицер Томас Нотон.

Британцам, надо сказать, такой креатив пришелся не по душе, о чем они прямо заявили в комментариях. Если кратко - пользователи сети считают, что ассоциировать преступников с Рождеством — плохая идея.

Источник:

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Метки: 12 преступников   адвент-календарь   лондон   полиция   рождество   розыск   
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8  комментариев
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9k
Свои Пять Копеек 3 часа назад
Но мы не укажем нацпренадлежность этих уродов.
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728
Снежный Барс Час назад
Быть чёрным - это оскорбление чувств белых
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29k
a.fey 2 часа назад
А нету ли в этом расизму?
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Нормальные ребята,немного сбились с пути,их бы в шахту определить или бананы там собирать
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63k
parallax 3 часа назад
Бъюсь об заклад, там 11 из 12-и, чернобровы и чернооки.
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12k
Valiko 3 часа назад
Тогда вместо шоколадки в окошке должна быть таблетка экстази, пакетик герыча или на крайняк косяк из шмали чтобы креатив не выбивался из стиля
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