Вообще не джингл беллз: лондонская полиция выпустила адвент-календарь с преступниками

В преддверии Рождества и на волне креатива полиция Лондона выпустила адвент-календарь с фотографиями преступников, которые находятся в розыске.
Опубликовали правоохранители свой рождественский календарь в "Твиттере" и назвали "12 рождественских преступлений": по числу нарушителей закона, которых разыскивают за особо тяжкие преступления, связанные с действиями насильственного характера, - пишет Life.ru.
Встаешь утром, открываешь очередное окошечко, приблежающее тебя к Рождеству - а внутри не шоколадка, а физиономия насильника или серийного убийцы. А что? Свежо и креативно.
В качестве тизера уже опубликован ролик с открывающимся первым окошком адвент-календаря. Дальше, вероятно, больше. Власти надеются, что неравнодушные жители помогут им найти этих "12 друзей Оушена" еще до Нового года.
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"Поскольку до Рождества осталось 12 дней, мы удваиваем наши усилия по поиску и аресту этих людей. Эти преступники причиняли страдания своим жертвам, и наша первоочередная задача — поймать их", — пишут полицейские.
"Перед нами стоит задача арестовать их, чтобы предотвратить дальнейшие правонарушения. Преступникам должен быть ясен наш посыл: мы не перестанем вас искать. Поступите правильно и сдайтесь в ближайший полицейский участок, чтобы не портить Рождество вашей семье и друзьям", — прокомментировал старший полицейский офицер Томас Нотон.
Британцам, надо сказать, такой креатив пришелся не по душе, о чем они прямо заявили в комментариях. Если кратко - пользователи сети считают, что ассоциировать преступников с Рождеством — плохая идея.
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