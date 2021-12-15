30+ неожиданных встреч с собственными двойниками

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И все-таки версия про матрицу, держащую нас всех в своих руках, не лишена оснований. Ведь, как мы помним, главный признак матрицы - периодические сбои, из-за которых картинка двоится, и ты неожиданно можешь встретиться с собственным двойником. Что ж, вот они, доказательства!
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"Мой приятель пришел в бар в такой же рубашке, в какой была сидевшая там женщина. Вскоре она ушла, и на ее место сел мужчина - точно в такой же рубашке"
"Приехавший ко мне таксист - вылитый я из параллельной реальности. Он стройнее, симпатичнее и в усах, но в целом - безусловно, я!
"Моя подруга встретила своего двойника. Как оказалось, у них татушки с горами на одном и том же месте"
"Я слева. Справа - парень, с которым я случайно оказался за соседними столиками в Burger King"
С 1981 года в Ки Уэсте проходит ежегодный конкурс двойников Эрнеста Хэмингуэя. Парад его участников выглядит как масштабный сбой в матрице
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Несколько весьма впечатляющих сбоев в матрице
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- Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь
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