30+ неожиданных встреч с собственными двойниками

И все-таки версия про матрицу, держащую нас всех в своих руках, не лишена оснований. Ведь, как мы помним, главный признак матрицы - периодические сбои, из-за которых картинка двоится, и ты неожиданно можешь встретиться с собственным двойником. Что ж, вот они, доказательства!

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"Мой младший брат пошел вакцинироваться и встретил себя из будущего" 0 Источник:

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Похоже, этот парень играет за две команды сразу, да еще и смотрит на себя со скамейки 0 Источник:

"Я еду в поезде. Эти две леди сели отдельно и совсем не знакомы" 0 Источник:

"Я пошел на хоккей и встретил там своего близнеца" 0 Источник:

"Мой приятель пришел в бар в такой же рубашке, в какой была сидевшая там женщина. Вскоре она ушла, и на ее место сел мужчина - точно в такой же рубашке" 0 Источник:

Большой сбой в матрице 0 Источник:

"Я нашел своего близнеца у себя на работе" 0 Источник:

"А я нашел свое второе "я" в Таиланде" 0 Источник:

Матрица: Раздвоение 0 Источник:

"Встретил на концерте свое второе "я". У нас даже туфли одинаковые! 0 Источник:

Они реплицируются! 0 Источник:

Петля времени в супермаркете 0 Источник:

Детская площадка: мальчики - клоны 0 Источник:

Заснули в метро 0 Источник:

"Приехавший ко мне таксист - вылитый я из параллельной реальности. Он стройнее, симпатичнее и в усах, но в целом - безусловно, я! 0 Источник:

Сама ты клон! 0 Источник:

Неправильная репликация: в этих двух парах матрица явно что-то перепутала 0 Источник:

"Моя подруга встретила своего двойника. Как оказалось, у них татушки с горами на одном и том же месте" 0 Источник:

"Я впервые приехала в Швейцарию - и оказалось, что здесь уже стоит моя статуя" 0 Источник:

Конвент Санта-Клаусов - типичный сбой матрицы 0 Источник:

"У женщины передо мной на плече такая же ящерица, как у меня на футболке" 0 Источник:

"Встретил в Калгари своего двойника" 0 Источник:

Вот так приходишь в столовую поесть, а оказывается, ты уже там и ешь 0 Источник:

Добро пожаловать в Матрицу 0 Источник:

Ну просто дубли 0 Источник:

"Я слева. Справа - парень, с которым я случайно оказался за соседними столиками в Burger King" 0 Источник:

С 1981 года в Ки Уэсте проходит ежегодный конкурс двойников Эрнеста Хэмингуэя. Парад его участников выглядит как масштабный сбой в матрице 0 Источник:

"Мы случайно встретились в торговом центре. У нас даже пирсинг в носу одинаковый!" 0 Источник:

Когда близнецы женятся на близнецах - это коварный заговор матрицы 0 Источник:

"Во время нашей поездки в Париж мой приятель нашел близнеца в Лувре" 0 Источник:

"Мой друг и его двойник, случайно встреченный на улице" 0 Источник:

"Эти двое дважды шли каждый своей дорогой, но потом снова встречались! 0 Источник:

Идем, идем. В школу, в школу 0 Источник:

На улицах Лондона 0 Источник: