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30+ неожиданных встреч с собственными двойниками

30+ неожиданных встреч с собственными двойниками (36 фото)

Автор:
15 декабря 2021 14:53
Метки: вот это да!   двойники   матрица   матрица с нами   неожиданно   неожиданные встречи   непонятно   нос к носу   
1019
36
И все-таки версия про матрицу, держащую нас всех в своих руках, не лишена оснований. Ведь, как мы помним, главный признак матрицы - периодические сбои, из-за которых картинка двоится, и ты неожиданно можешь встретиться с собственным двойником. Что ж, вот они, доказательства!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   двойники   матрица   матрица с нами   неожиданно   неожиданные встречи   непонятно   нос к носу   
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Mowgley Час назад


Шансы перепутать многократно возрастают.
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469
zenon 6 минут назад
Однажды было жарко. Брат и я решили искупаться в реке. Один из нас утонул, а мы были близнецами. Все говорят что утонул мой брат, но это не правда, утонул я, а мой брат жив. Марк Твен.
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Pioner76 10 минут назад
1/3 постановки. И одежда так случайно совпадает...
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