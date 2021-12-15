В Ачинске женщина выбежала на дорогу и легла перед автомобилем

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Автомобильный регистратор запечатлел странный инцидент в Ачинске. Женщина выбежала на дорогу и легла перед проезжавшим автомобилем. К счастью, скорость была небольшая и водитель успел затормозить.
Любительница автоподстав, у которой еще нет «Оскара»?
Еще одно видео из Ачинска с предположительно этой же женщиной. Дамочка ложится на дорогу аккуратно, чтобы водители успели затормозить.
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