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В Ачинске женщина выбежала на дорогу и легла перед автомобилем

В Ачинске женщина выбежала на дорогу и легла перед автомобилем (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2021 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: Ачинск   Россия   автоподстава   видео   женщина   инцидент   люди   
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Автомобильный регистратор запечатлел странный инцидент в Ачинске. Женщина выбежала на дорогу и легла перед проезжавшим автомобилем. К счастью, скорость была небольшая и водитель успел затормозить.
Любительница автоподстав, у которой еще нет «Оскара»?
Еще одно видео из Ачинска с предположительно этой же женщиной. Дамочка ложится на дорогу аккуратно, чтобы водители успели затормозить.

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Метки: Ачинск   Россия   автоподстава   видео   женщина   инцидент   люди   
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5  комментариев
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37k
Лесли 🥰 Час назад
Однажды встретит своего лихача, что одна, что вторая. Дуры безмозглые!
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14k
Совранский Полчаса назад
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10k
myymoo 39 минут назад
Однако...найдется скоро для неё какой-нибудь очередной Шамаич не переключивший (или переключивший) коробку в "спорт" и уткнувшийся в телефон, на том карьера дамы и закончится весьма печальным финалом.
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3k
Mowgley Час назад
Справедливо было бы найти и положить под каток.
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11k
Karelian Час назад
Синий слон???
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