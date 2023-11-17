Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России - она предлагает неплохой заработок и без высшего образования

Вопрос в другом: зачем тогда все учились на юристов или экономистов?
Крупнейший российский сервис по подбору персонала изучил доходы в рабочих профессиях. И нашёл самые высокооплачиваемые профессии:
- Водитель такси - до 105 тысяч рублей в месяц.
- Курьер - до 94 тыс. ежемесячно.
- Торговый представитель - до 74 тысяч рублей.
С условием, что эти спецы трудятся в городах-миллионниках.
Ну а продолжают список «богачей»:
- Официанты - до 60 000 рублей.
- Разнорабочие - до 57 тысяч.
- Работники склада - до 56 000.
Немедленно вспоминается старая шутка про обед: если я умял две курицы, а ты ни одной, то в среднем мы съели каждый по курице. Так и с таксистами, курьерами и прочими работягами - эксперты сервиса не уточнили, сколько нужно работать, чтобы получить указанные деньги. Нужно ли включать режим 24/7? Или этого времени тоже будет мало? Если брать «сферический заработок в вакууме», то выглядит он, конечно, неплохо. Хотя будут нюансы, без них никак.
Но руководитель службы исследований этого самого сервиса, настроен вполне оптимистично:
Высокий уровень дохода водителей такси и курьеров связан в том числе с высокой востребованностью в специалистах этого профиля - водители, в частности, вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет.
И никакие дипломы не нужны.
Источник:
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- Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с семьями
- В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси
- Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки
С вышкой можно работать и мастером участка и директором предприятия и руководителем отрасли. В институтах не учат "на высокооплачиваемых работников". Там дают знания. А уж как ты их применишь, это второй вопрос.
А кто там чего насчитал, пускай на его совести и останется. Сто пять тысяч для водителя такси, это, похоже, "грязными". Из них надо ещё за бензин заплатить, и за содержание автомобиля.
С восшим образованием у нас вообще давно косяк. И история даже не в его качестве ( оно очень сильно разное может быть), а в непоследовательности, когда возможно чтоб государство заплатило за 5-6 лет обучения, а потом выпускник - " ой, да чёт не моя это профессия, ну нах, буду таксистом/мастером по ноготочкам". В советской системе образования была отличнейшая вещь - распределение. Да, не всем это нравилось в разрезе конкретного человека ( могли отправить туда, куда Макар овец не гонял, а имеющего лапу пристроить в тёплое место), но в разрезе страны - идеально: посчитали сколько нужно специалистов, ки уда нужно - и столько подготовили, потом отправили по сути отрабатывать. Эффективность вложений не сравнить с нынешней, счас по факту - как садовод, который грядку поливает не потому что что-то конкретное посадил, а в надежде что что-то полезное вырастет
Озон сейчас ищет на склад от 70.000 (Казань)
Таксисты на комфорт+ в Москве уж явно больше 105.000
Торговый представитель (с чего это стал рабочей профессией?) в зависимости от того где работает и как работает может и 150.000 получать не в Москве.
500 тысяч, миллион, два.
В неделю или месяц. Уже не помню точно те ролики.
Или все же автор откровенно песдит и не указывает, что для таких зарплат нужно по 20 часов в сутки пахать?
Это я так, варианты накидываю.
Не собирать же народ по Грузии, Турции и ОАЭ.
и на комфорте гастробайтеров не больше половины водителей работает.
ну а на "бизнес-классе" водители зарабатывают 90-100к - но там и свободных вакансий нет.
По несколько раз в день накидывает. Старается!