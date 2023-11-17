Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России - она предлагает неплохой заработок и без высшего образования

Немедленно вспоминается старая шутка про обед: если я умял две курицы, а ты ни одной, то в среднем мы съели каждый по курице. Так и с таксистами, курьерами и прочими работягами - эксперты сервиса не уточнили, сколько нужно работать, чтобы получить указанные деньги. Нужно ли включать режим 24/7? Или этого времени тоже будет мало? Если брать «сферический заработок в вакууме», то выглядит он, конечно, неплохо. Хотя будут нюансы, без них никак.