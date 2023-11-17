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Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России - она предлагает неплохой заработок и без высшего образования

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России - она предлагает неплохой заработок и без высшего образования

Автор:
17 ноября 2023 17:43
Сообщество : Жить в России
Метки: зароботок   исследование   мигранты   официанты   профессия   такси   
2299
5

Вопрос в другом: зачем тогда все учились на юристов или экономистов?

Крупнейший российский сервис по подбору персонала изучил доходы в рабочих профессиях. И нашёл самые высокооплачиваемые профессии:

  • Водитель такси - до 105 тысяч рублей в месяц.
  • Курьер - до 94 тыс. ежемесячно.
  • Торговый представитель - до 74 тысяч рублей.

С условием, что эти спецы трудятся в городах-миллионниках.

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Ну а продолжают список «богачей»:

  • Официанты - до 60 000 рублей.
  • Разнорабочие - до 57 тысяч.
  • Работники склада - до 56 000.

Немедленно вспоминается старая шутка про обед: если я умял две курицы, а ты ни одной, то в среднем мы съели каждый по курице. Так и с таксистами, курьерами и прочими работягами - эксперты сервиса не уточнили, сколько нужно работать, чтобы получить указанные деньги. Нужно ли включать режим 24/7? Или этого времени тоже будет мало? Если брать «сферический заработок в вакууме», то выглядит он, конечно, неплохо. Хотя будут нюансы, без них никак.

Но руководитель службы исследований этого самого сервиса, настроен вполне оптимистично:

Высокий уровень дохода водителей такси и курьеров связан в том числе с высокой востребованностью в специалистах этого профиля - водители, в частности, вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет.

И никакие дипломы не нужны.

Источник:

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Метки: зароботок   исследование   мигранты   официанты   профессия   такси   
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28  комментариев
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9k
sedoisever 2 часа назад
Какая тупость про: "зачем тогда все учились..."
С вышкой можно работать и мастером участка и директором предприятия и руководителем отрасли. В институтах не учат "на высокооплачиваемых работников". Там дают знания. А уж как ты их применишь, это второй вопрос.
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2k
jazzz 4 минуты назад
Ну незнаю....таксисты постоянно ноют что их все обижают и мало платят! И агрегаторы и клиенты и еще кто нибудь...
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140
azsergeich 11 минут назад
Сразу аффтара не разобрал! Сорри. Это же Аугуст, он всегда славился своей фантазием чрезмерной!
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5
Patiot 12 минут назад
Подозреваю, что для того чтобы заработать приличные деньги, надо на этих профессиях пахать как папа Карло.
А кто там чего насчитал, пускай на его совести и останется. Сто пять тысяч для водителя такси, это, похоже, "грязными". Из них надо ещё за бензин заплатить, и за содержание автомобиля.
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140
azsergeich 14 минут назад
Это как член измеряли в Вилларибо и Виллабаджо. В Виларибо делали замеры, а в Виллабаджо проводили опрос. По опросу средний член в два раза больше. На ХренХрене публикуется трындеж работодателей. Сколько реально человек получит, и получит ли вообще, там информации нету. В такси чтобы столько получить, надо не спать и не отдыхать и не есть, работать круглые сутки. Если так работать, в любой отрасли практически столько и получишь. Тем более в городе миллионнике
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28k
Matrosskin Полчаса назад
"зачем тогда все учились на юристов или экономистов?" - модно было и головой не думали, вот почему. И государство тоже, кстати. И до сих пор. Юристоэкономисты - нормально получают, это факт ( когда они настоящие, а не бумажкоперекладыватели, как это бывает в бюджетных учреждениях, когда есть ставка, а на кой она - х.з, ну посадим кого-нибудь, будет обязанности машинистки исполнять ). Вот только - количество таких вакансий сильно ограничен, и вход не для всех - либо надо иметь родню, либо связи, либо деньги для организации своего ( и всё равно связи ). Зато учить легко - и организовать обучение ( там же не надо какие-то лаборатории как например у меня было на химико-фармацевтическом, где 9 разных химий, и каждой своя лаборатория, я уж про технологии заводские и аптечные молчу), и преподов набрать.
С восшим образованием у нас вообще давно косяк. И история даже не в его качестве ( оно очень сильно разное может быть), а в непоследовательности, когда возможно чтоб государство заплатило за 5-6 лет обучения, а потом выпускник - " ой, да чёт не моя это профессия, ну нах, буду таксистом/мастером по ноготочкам". В советской системе образования была отличнейшая вещь - распределение. Да, не всем это нравилось в разрезе конкретного человека ( могли отправить туда, куда Макар овец не гонял, а имеющего лапу пристроить в тёплое место), но в разрезе страны - идеально: посчитали сколько нужно специалистов, ки уда нужно - и столько подготовили, потом отправили по сути отрабатывать. Эффективность вложений не сравнить с нынешней, счас по факту - как садовод, который грядку поливает не потому что что-то конкретное посадил, а в надежде что что-то полезное вырастет
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−16
bigls Полчаса назад
105к в Москве вообще не деньги
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37k
Алексей 39 минут назад
кратко об этих вакансиях
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26k
Влад 41 минуту назад
Чушь собачья. "До" - это и есть огромная ложь. Например водитель такси до 105 тысяч? На чем? На Мерседесе по элитному тарифу? Иначе из этих 105, которые чтобы заработать надо 12 часов в день пахать, вычтите обслуживание, топливо, расходники, налоги, страховки, лицензии и не останется ничего. И так везде. Если копнуть поглубже то получается не очень. Например пару недель назад Яндес сменил правила, например с Пятерки доставка раньше была от 250, а теперь от тысячи рублей. Продукты на тысячу мало кому нужны и заказы резко упали.
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3k
Daimos 51 минуту назад
5000 рублей это тоже до 200 000 рублей.
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3k
Руслан 53 минуты назад
Чухня какая-то. Работник склада до 56.000 в городе-миллионнике?
Ага, Казаньэкспресс (в том году) сборщик на склад 2/2 по 12 часов смена от 70.000 до 90.000
Озон сейчас ищет на склад от 70.000 (Казань)
Таксисты на комфорт+ в Москве уж явно больше 105.000
Торговый представитель (с чего это стал рабочей профессией?) в зависимости от того где работает и как работает может и 150.000 получать не в Москве.
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5
Patiot Руслан 10 минут назад
Торговый представитель это вообще неопределенная ставка. У них процент от продаж. Теоретически, может и миллионы зашибать.
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1k
K_II_T 56 минут назад
Нужно зарабатывать так, как говорят девочки с патриков.
500 тысяч, миллион, два.
В неделю или месяц. Уже не помню точно те ролики.
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8k
Mauritanien Час назад
У нас на участке рыбовод, читай рабочий получает 60 к + питание и проживание при графике 15/15 в месяц.
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4k
Хачик Час назад
Далеко не надо ходить, я работал на огромном судостроительном заводе. У нас считалась высокооплачиваемой должность сварщика - до 100000 рублей, но были и такие сварщики(дело не в профессионализме), кто получал по 35000-40000 рублей. Это, кстати,про В СРЕДНЕМ.
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6k
Трям 2 часа назад
Я когда в алкотрипе был (без машины), передвигался только на "бизнесе", полторы недели, мин. две поездки в день - НИ РАЗУ ко мне не приехал какой-нить мастурбек или вротхержон. А на экономах или комфортах сплошные косоглазые и чурки. В чем проблема запретить им работать на таксо, чтоб освободились такие "высокооплачиваемые" места для Иванов и Петров?
Или все же автор откровенно песдит и не указывает, что для таких зарплат нужно по 20 часов в сутки пахать?
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1k
БУЛЬБАШ 2 часа назад
Я бомбил на аренде выдержал неделю . За 16 часов работы в среднем 2,5 тысячи чистыми в гробу я видал такой заработок . Вернул корыто и перекрестился
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6k
livaneth 2 часа назад
Водитель такси - это на своей машине? А сколько придется заплатить за бензин? А обслуживание, а ремонты, ускоренная амортизация машины учитывается?
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38k
Александр 2 часа назад
Хм, до 100тр это типа хорошая зарплата? Сегодня это дно.
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62k
pynh 2 часа назад
такие себе "самые высокооплачиваемые"
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August

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