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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-33

Смешные комментарии из социальных сетей-33 (33 фото)

Автор:
14 декабря 2021 08:14
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
3860
33
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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87  комментариев
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50k
doker 6 часов назад
Комментарий к фото
Беги, Лёша, беги к той, у которой синяя!
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70k
Иван 2 минуты назад
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Точно сопрут. Особенно если фамилия еврея Шендерович!
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10k
Максим 24 минуты назад
Комментарий к фото
Походу кореянка) у них рнально не мягкая киска, а ёжик)
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898
Narvinsky Полчаса назад
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Тащемта эт природой заложено,ты организуешь условия,а она уже рожает отпрысков в этих безопасных условиях.
То,что нынче женщины часто шкуры,не отменяет факта,что мужики часто малолетние дебилы,для которых счастье поиграть в танчики,жрануть с друзьями и избежать любой ответственности.
Считаю,что тут паритет.
Как говорится:"Борьба была равно,боролись 2 говна".
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619
Vadim Balabanov 40 минут назад
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Синенькая юбочка, ленточка в косе
Кто не знает Любочку? Любу знают все!
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619
Vadim Balabanov 49 минут назад
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Они стали водонепроницаемыми со временем.
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898
Narvinsky 49 минут назад
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Ну да,на цены в магазине глянешь и хочется выпить,глянешь на цены "на выпить"....заколдованный круг!
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691
Добрыня Час назад
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Фигня. Я видел аварию из трех машин и все были Яндекс Такси.
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691
Добрыня Час назад
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Масяяня
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309k
Adat 2 часа назад
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С каждым годом на этой картинке количество мам возрастает.
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92
!ГЕНнадий 2 часа назад
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Да, сырая - не аппетитна. ( поджарь до румяны...