«Битва за корону»: самые интересные факты о шахматных партиях

Миф о том, что белые фигуры выигрывают чаще, оказался вовсе и не миф. На победу белых приходится примерно 37,5% партий. Черные забирают около 27,6% партий. Остальные, как правило, заканчиваются ничьей.

Одессит Осип Бронштейн в 1918 году был арестован чекистами. Его должны были расстрелять, но один из офицеров решил проверить, действительно ли это известный шахматист, поставив на кон его жизнь. В итоге, Бронштейн победил и смог освободиться. Вот только он оказался не Давид.