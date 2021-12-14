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«Битва за корону»: самые интересные факты о шахматных партиях

«Битва за корону»: самые интересные факты о шахматных партиях (16 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
14 декабря 2021 00:48
Сообщество : Факты
Метки: история шахмат   партии   факты   шахматисты   шахматы   
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Несмотря на то, что многие считают шахматы скучными и неинтересными – это одна из самых известных стратегических игр, история которой насчитывается столетиями. Кроме того, как в любом другом виде спорта, здесь найдет место весьма интересным фактам.

Термины «Шах» и «Мат» обязаны своему появлению персидскому выражению shahmat, означаемому «король мертв».


В 1947 году Мигель Найдорф одновременно провел 45 партий с завязанными глазами. Все ходы противников ему озвучивались устно. Временное отсутствие зрения не помешало ему выиграть 39 партий, 2 свести в ничью и лишь 4 проиграть.


В 1996 году некий Роберт Фишер продемонстрировал свой вариант шахмат. Правила в них были те же самые, вот только начальная расстановка фигур была случайной и выбиралась рандомно из 960 доступных вариантов.


Многим известен матч бежавшего из СССР Виктора Корчного против Анатолия Карпова, проходивший на Филиппинах. Тогда спортсмены боролись за звание чемпиона мира. Но многие ли знают о протесте Корчного из-за переданного Карпову йогурта? Шахматист посчитал, что цвет молочного продукта мог быть подсказкой, однако доказать это не удалось.


К слову, именно этому матчу в ближайшем будущем посветят фильм.


В известном сборнике правил Древней Руси «Домострое» шахматы окрестили как «бесовскую игру».


Самый быстрый мат был поставлен в 1983 году в матче Лэнса Дарлинга против Ричарда Вуда. На это потребовалось всего 2 хода.


В 2009 году китайскую спортсмену дисквалифицировали с чемпионата страна за опоздание на партию в 5 секунд. 


Самая длинная партия продлилась 20 часов 15 минут. В ней участвовали Иван Николич и Горан Арсович, сделавшие на двоих 269 ходов. Итогом матча стала боевая ничья.


Самым молодым гроссмейстером в истории был Сергей Карякин, заработавший звание в 12 лет. Самым старым стал 88-летний Энрико Паоли. 


Шахматы признаны олимпийским видом спорта, но по ним проводится своя Олимпиада, где спортсменов также проверяют на допинг.


Миф о том, что белые фигуры выигрывают чаще, оказался вовсе и не миф. На победу белых приходится примерно 37,5% партий. Черные забирают около 27,6% партий. Остальные, как правило, заканчиваются ничьей.


Одессит Осип Бронштейн в 1918 году был арестован чекистами. Его должны были расстрелять, но один из офицеров решил проверить, действительно ли это известный шахматист, поставив на кон его жизнь. В итоге, Бронштейн победил и смог освободиться. Вот только он оказался не Давид.


Суровое правило из шахмат: если во время партии у кого-то из игроков зазвонит телефон, то ему автоматически присуждается поражение.


Несмотря на популярность нард, в Армении именно шахматы входят в школьную программу.


Братья Стругацкие в повести «Полдень, XXII век» предсказали появление двух известных шахматистов. Дело в том, что там фигурировал метод «Каспаро-Карпова». Вот только в год издания повести Карпову было 11 лет, а Каспаров ещё не появился на свет.


Появлением складной шахматной доски мир обязан одному священнику, жившему в XII веке. Церковь запрещала ему играть, поэтому он придумал такую хитрость, создавая видимость, что несет две сложенные вместе книги.


В истории была даже космическая партия, но на арктических станциях игра находится под строгим запретом. Всё из-за того, что в 1959 году ученые подрались после партии, а один из них ударил другого ледорубом.


После четырех ходов от каждого из игроков в игре появляется 318 млрд вариантов её завершения.


Рекордсменом по числу партий за один день стал Эхсан Гаем Магами. Он сыграл сразу 604 партии, из которых победил в 580, а проиграл лишь в восьми.


И в завершении не факт, а скорее предположение, которое до сих пор не доказано. Возможно, что Ленин и Гитлер играли шахматную партию в Вене в 1909 году.


Предположение появилось после рассмотрения гравюры от художницы-ученицы фашистского лидера с подписями участников.

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Метки: история шахмат   партии   факты   шахматисты   шахматы   
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5k
au3 Час назад
"На победу белых приходится примерно 37,5% партий. Черные забирают около 27,6% партий. Остальные, как правило, заканчиваются ничьей."

А если не как правило, то как еще могли заканчиваться?
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16k
Теуш Алексей Час назад
Выражение "некий Роберт Фишер" особенно доставило!!!
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24k
Юрьевич Час назад
"Возможно, что Ленин и Гитлер играли шахматную партию в Вене в 1909 году."

Ну как же без этого то! 40-ка летнему Ленину с университетским образованием больше делать было нефиг в Вене, как играть в шахматы с 20-ти летник п@сдюком, который в 18 лет не смог поступить в академию художеств, потому что там кроме рисования были экзамены по другим предметам.
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16k
Corvus Corax Час назад
"К слову, именно этому матчу в ближайшем будущем посветят фильм."
Угу... фонариком...
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