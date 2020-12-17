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19 скрытых деталей в сериале «Ход королевы»

19 скрытых деталей в сериале «Ход королевы» (20 фото)

Автор:
17 декабря 2020 15:09
Сообщество : Кино
Метки: Netflix   Ход королевы   аня тейлор-джой   детали   сериал   факты   шахматы   
389
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«Ход королевы» — мини-сериал Netflix, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса 1983 года. Всего за месяц «Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом в истории Netflix, и, как положено всем отличным фильмам и сериалам, он полон интересных деталей, которые легко упустить во время просмотра. Осторожно, есть спойлеры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Netflix   Ход королевы   аня тейлор-джой   детали   сериал   факты   шахматы   
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6  комментариев
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Очень неплохой сериал. Лёгко смотрится, и в то же время затягивает.
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87
alexander maksuta 13 секунд назад
Если не принимать во внимание отдельные пропагандистские "трюки" в изображении "советских русских" и Москвы, то сериал действительно очень и очень не плохой! Качественный по литературе сценарий, отличная режиссура и, конечно, прекрасная актриса в главной роли! Браво! Получил удовольствие!
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6k
Перст Указующий 6 минут назад
>...чтобы неправильные ходы не испортили просмотр сериала для профессионального шахматиста. Для этого к созданию сериала привлекли эксперта...

подход серьезный


навязчивое желание проехать мимо и окатить грязью из лужи
>...чтобы неправильные ходы не испортили просмотр сериала для профессионального шахматиста. Для этого к созданию сериала привлекли эксперта... подход серьезный навязчивое желание проехать мимо и окатить грязью из лужи
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87k
сапер Водичка 11 минут назад
Да ну нах...
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40
Buba_kastorkin Полчаса назад
Отличный сериальчик,но одноразовый,желание пересмотреть не возникло...
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286
Deta 40 минут назад
меня прям её лицо отталкивает, УЖС! лично для меня конечно!
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