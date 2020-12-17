19 скрытых деталей в сериале «Ход королевы»

Клео — загадочная французская модель, которую Бет встречает в квартире Бенни, и в ночь перед матчем с Борговым она подбивает Бет напиться. Многим зрителям показалось подозрительным, что Клео появилась как раз накануне матча с Борговым, и пользователи Reddit считают, что Клео работала на русских и пыталась саботировать Бет. Это объясняет, почему Клео бесследно пропала после матча.

А если вам нужно больше доказательств, вспомните разговор Бет и Таунса в последней серии. Бет спрашивает, как ему удалось получить визу в последнюю минуту, и Таунс высказывает предположение, что ему помогло российское посольство в надежде, что он отвлечет Бет. Клео — единственная, кому Бет призналась в своих чувствах к Таунсу. Отсюда логичный вопрос — откуда в российском посольстве узнали, что Таунс может отвлечь Бет?