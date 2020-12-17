19 скрытых деталей в сериале «Ход королевы»

«Ход королевы» — мини-сериал Netflix, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса 1983 года. Всего за месяц «Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом в истории Netflix, и, как положено всем отличным фильмам и сериалам, он полон интересных деталей, которые легко упустить во время просмотра. Осторожно, есть спойлеры!
«Задумка, конечно же, была в том, чтобы передать, что теперь она — королева шахматной доски, а сама шахматная доска — это мир», — рассказала в интервью Vogue художник по костюмам Габриель Биндер.
Эту занятную деталь, которую многие упустили, заметил пользователь Reddit. В этой сцене Альма смотрит в зеркало в номере отеля — композиция кадра напоминает известный визуальный каламбур иллюстратора 19 века Чарльза Аллана Гилберта под названием «Все суета». На картине одновременно изображены девушка, которая смотрит в зеркало, и человеческий череп. Эта сцена — последний раз, когда мы видим Альму живой.
3. Бет встречает Маргарет в универмаге Бена Снайдера, хотя за несколько лет до этого та говорила, что «в "Бен Снайдер" ни ногой»
Маргарет — одноклассница Бет, которая издевалась над ней из-за ее неказистых коричневых туфель. В сцене, где Бет застает Маргарет с парнем в библиотеке, Маргарет говорит, что она «в «Бен Снайдер» ни ногой». Несколько лет спустя, в пятой серии, Бет встречает Маргарет в этом универмаге. Справедливость восторжествовала, что тут еще сказать.
Клео — загадочная французская модель, которую Бет встречает в квартире Бенни, и в ночь перед матчем с Борговым она подбивает Бет напиться. Многим зрителям показалось подозрительным, что Клео появилась как раз накануне матча с Борговым, и пользователи Reddit считают, что Клео работала на русских и пыталась саботировать Бет. Это объясняет, почему Клео бесследно пропала после матча.
А если вам нужно больше доказательств, вспомните разговор Бет и Таунса в последней серии. Бет спрашивает, как ему удалось получить визу в последнюю минуту, и Таунс высказывает предположение, что ему помогло российское посольство в надежде, что он отвлечет Бет. Клео — единственная, кому Бет призналась в своих чувствах к Таунсу. Отсюда логичный вопрос — откуда в российском посольстве узнали, что Таунс может отвлечь Бет?
В пресс-релизе до выхода «Хода королевы» Netflix заявил, что создателям было важно сделать так, чтобы неправильные ходы не испортили просмотр сериала для профессионального шахматиста. Для этого к созданию сериала привлекли эксперта и тренера по шахматам Брюса Пандольфини и российского гроссмейстера Гарри Каспарова.
Большинство актеров не умели играть в шахматы, и хореографию каждый партии и манеру игры персонажей продумывали консультанты и тренеры по шахматам. Продумывая образы персонажей, актеры вдохновлялись реальными шахматистами. Например, образ Гарри Белтика и его манера игры основаны на норвежском гроссмейстере Магнусе Карлсене.
В первой серии Бет берет в руки книгу, написанную ее матерью, Элис Хармон: «Мономиальные представления и симметричные представления». Эта сцена намекает зрителям, что мать девочки была талантливым математиком. Судя по всему, Бет унаследовала эту черту — позже в сериале Бет оказывается единственной в классе, кто знает, что значит «биномиальный».
9. Когда Бет представляет себе шахматную доску на потолке, она всегда играет фигурами из набора мистера Шайбеля
10. Заголовок одной из газетных вырезок, которые хранил мистер Шайбель, гласит: «Не все женщины глупые»
«Голландский угол» — кинематографический прием, в котором камера намеренно снимает под наклоном. Обычно его используют, чтобы выразить беспокойство и напряжение персонажа в кадре. Во время турнира в Лас-Вегасе, когда Бет осознает, что вот-вот проиграет Бенни Уоттсу, камера начинает наклоняться и асимметрично двигаться вокруг Бет, образуя «голландский угол».
Как вы помните, Бет дразнили за дешевые туфли. Когда Бет выигрывает свой первый турнир, на вырученные деньги она покупает не только платье и собственный шахматный набор, но еще и туфли, которые носили все популярные девочки в ее школе — она появляется в них в следующей серии, когда они с Альмой приезжают в отель.
«Помада Альмы — одна из ее ключевых характеристик. Художник по гриму Дэниел Паркер хотел, чтобы по ходу сериала оттенки помады Бет становились все более похожими на нее, как дань уважения ее второй матери», — рассказал Netflix.
«В первом эпизоде Бет одета в платье, которое мать сшила для нее и с нежностью вышила на нем ее имя. Цвет этого платья олицетворяет, что для Бет значит «дом». Мы хотели создать такой момент, когда она смогла бы вернуться «домой», и поэтому во время турнира в Москве на ней платье того же цвета — в этом платье она выигрывает. Этим цветом мы хотели обозначить, что она наконец-то чувствует уверенность в себе, и то, что ее мать с ней».
Первую свою партию Бет сыграла против завхоза сиротского приюта мистера Шайбеля — тогда она ходила черными. В последнем матче в сериале против Боргова она ходит белыми.
18. В сериале есть несколько отсылок к известным женщинам, которые достигли успеха в традиционно мужских сферах
Например, на одном из уроков учитель цитирует стихотворение «Не махал, а тонул» Стиви Смит. Поэтесса выиграла Королевскую золотую медаль в области поэзии, а также премию Чолмондели в 1966 году. Еще один пример — в доме приемной матери Бет можно заметить множество картин Розы Бонер. Как и Бет, Бонер добилась успеха в юном возрасте, хотя тогда среди французских художников были одни мужчины.
В третьей серии, когда Таунс фотографирует Бет в своем номере отеля, он просит ее сказать «Руи Лопес!». Руи Лопес — автор «Испанской партии», одного из самых известных шахматных дебютов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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подход серьезный
навязчивое желание проехать мимо и окатить грязью из лужи