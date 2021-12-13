На лицо ужасные, добрые внутри: молотоголовые крыланы

Страшные крылатые звери, любящие сок и цыплят
В природе встречается огромное разнообразие различных животных и все они по-одинаковому интересны. Но есть и откровенно пугающие своим внешним видом или способностями.
Молотоголовый крылан относится к первым.
Эта гигантская уродливая летучая мышь (которая, кстати, таковой не является, а относится к семейству Pteropodidae) живет в Африке и является самой крупной среди собратьев.
Размах крыльев этой тварины составляет почти метр, а весит она до 450 грамм.
Частенько из-за формы морды на просторах сети крылана сравнивают с дьяволом.
Огромные отвисшие губы, лысые, раздвоенный подбородок – все те вещи, которые делают это животное крайне неприятным для человеческого взгляда.
Также у этого вида округлые в основании уши и короткий хвост. Также у них длинные и цепкие пальцы на лапах.
При этом самки внешне сильно отличаются и намного более симпатичные.
Интересна и расцветка зверя: его шерстка коричневая с белым воротником. Мордочка и перепонки получили темно-коричневый оттенок.
Однако крыланы могут сменить цвет в зависимости от температуры воздуха.
Молотоголовые крыланы любят побесноваться, привлекая самку, они квакают и издают странные гудки. Во время какофонии звуков они попутно машут своими крыльями.
Животное ночное и социальное, днем на ветках деревьев можно обнаружить до 25 спящих особей, разделенных на компании из 5 крыланов.
Считается, что крыланы кушают инжир и сок, мякоть фруктов: бананов, манго, гуаву и других. Однако на деле Hypsignathus любят и мяска поесть, например, напасть на курицу или цыпленка.
Несмотря на это, молотоголовые крыланы достаточно миролюбивы. Люди на них охотятся ради мяса. Также от крыланов избавляются из-за их плодово-ягодного рациона, так как они уничтожают урожай.
Считается, что молотоголовые крыланы переносят вирус Эбола, но никакого подтверждения данной информации нет.
О долголетии зверьков тоже известно мало, но по мнению ученых, продолжительность жизни крылана около 30 лет.
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