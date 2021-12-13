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На лицо ужасные, добрые внутри: молотоголовые крыланы

На лицо ужасные, добрые внутри: молотоголовые крыланы (15 фото)

Автор:
13 декабря 2021 23:56
Сообщество : Животные
Метки: Зверьё   крыланы   мыши   уроды   фрукты   
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Страшные крылатые звери, любящие сок и цыплят

В природе встречается огромное разнообразие различных животных и все они по-одинаковому интересны. Но есть и откровенно пугающие своим внешним видом или способностями.

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Молотоголовый крылан относится к первым.

Эта гигантская уродливая летучая мышь (которая, кстати, таковой не является, а относится к семейству Pteropodidae) живет в Африке и является самой крупной среди собратьев.

Размах крыльев этой тварины составляет почти метр, а весит она до 450 грамм.

Частенько из-за формы морды на просторах сети крылана сравнивают с дьяволом.

Огромные отвисшие губы, лысые, раздвоенный подбородок – все те вещи, которые делают это животное крайне неприятным для человеческого взгляда.

Также у этого вида округлые в основании уши и короткий хвост. Также у них длинные и цепкие пальцы на лапах.

При этом самки внешне сильно отличаются и намного более симпатичные.

Интересна и расцветка зверя: его шерстка коричневая с белым воротником. Мордочка и перепонки получили темно-коричневый оттенок.

Однако крыланы могут сменить цвет в зависимости от температуры воздуха.

Молотоголовые крыланы любят побесноваться, привлекая самку, они квакают и издают странные гудки. Во время какофонии звуков они попутно машут своими крыльями.

Животное ночное и социальное, днем на ветках деревьев можно обнаружить до 25 спящих особей, разделенных на компании из 5 крыланов.

Считается, что крыланы кушают инжир и сок, мякоть фруктов: бананов, манго, гуаву и других. Однако на деле Hypsignathus любят и мяска поесть, например, напасть на курицу или цыпленка.

Несмотря на это, молотоголовые крыланы достаточно миролюбивы. Люди на них охотятся ради мяса. Также от крыланов избавляются из-за их плодово-ягодного рациона, так как они уничтожают урожай.

Считается, что молотоголовые крыланы переносят вирус Эбола, но никакого подтверждения данной информации нет.

О долголетии зверьков тоже известно мало, но по мнению ученых, продолжительность жизни крылана около 30 лет.

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Метки: Зверьё   крыланы   мыши   уроды   фрукты   
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Чумной Доктор Час назад
я бы себе таких завел. они прикольные.
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