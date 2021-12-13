Взлом маркетинга: чтобы привлечь внимание к тортам девушка выставила на продажу младенца

17-летняя жительница Ленинградской области выложила объявление о продаже грудного ребенка за 10 тысяч рублей, чтобы раскрутить свой бизнес по изготовлению тортов. Все, что вы хотели знать о маркетинге бессмысленном и беспощадном.
В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление от жительницы региона, заметившей на просторах сети интернет странное объявление: «Продам мальчика срочно». Цена вопроса — 10 000 рублей. К объявлению прилагалось фото младенца в пеленках, а в разделе "категория" - было указано "животные".
Как сообщает канал "47 новостей", уже через несколько часов сотрудники правоохранительных органов установили личность автора объявления. Им оказалась 17-летняя жительница Тосно Ленинградской области. Вскоре всплыли и подробности этой безумной истории.
Девушка решила зарабатывать на жизнь производством собственных тортов и пирожных, но продажи шли плохо и барышня решила за один день сделать свой бизнес знаменитым: нашла в сети фото чужого младенца и разместила объявление о его продаже.
Стратегия "извините, ребёнок уже продан, купите вместо него торт" — предсказуемо не сработала, зато "богиней маркетинга" заинтересовались правоохранительные органы.
Как уточняет 47news, с «предпринимательницей» полицейские уже провели воспитательную беседу о нормах морали.
Источник:
- Рекламное безумство: смешные, но запрещенные из-за реакции ролики
- Маркетологи опять перемудрили
- Трудоустройство за 3 часа: как выпускник университета нашел работу на улице
- Трогательная, креативная и смешная: лучшая рождественская реклама
- Что объединяет конфеты, торт и зефир?
Понравилось19
Если торты такие же как и реклама, то покупателей явно не будет.