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Взлом маркетинга: чтобы привлечь внимание к тортам девушка выставила на продажу младенца

Взлом маркетинга: чтобы привлечь внимание к тортам девушка выставила на продажу младенца (1 фото)

Автор:
13 декабря 2021 15:25
Сообщество : Жить в России
Метки: младенец   объявление   реклама   торт   тосно   
1811
1

17-летняя жительница Ленинградской области выложила объявление о продаже грудного ребенка за 10 тысяч рублей, чтобы раскрутить свой бизнес по изготовлению тортов. Все, что вы хотели знать о маркетинге бессмысленном и беспощадном.

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление от жительницы региона, заметившей на просторах сети интернет странное объявление: «Продам мальчика срочно». Цена вопроса — 10 000 рублей. К объявлению прилагалось фото младенца в пеленках, а в разделе "категория" - было указано "животные".

Как сообщает канал "47 новостей", уже через несколько часов сотрудники правоохранительных органов установили личность автора объявления. Им оказалась 17-летняя жительница Тосно Ленинградской области. Вскоре всплыли и подробности этой безумной истории.

Девушка решила зарабатывать на жизнь производством собственных тортов и пирожных, но продажи шли плохо и барышня решила за один день сделать свой бизнес знаменитым: нашла в сети фото чужого младенца и разместила объявление о его продаже.

Стратегия "извините, ребёнок уже продан, купите вместо него торт" — предсказуемо не сработала, зато "богиней маркетинга" заинтересовались правоохранительные органы.

Как уточняет 47news, с «предпринимательницей» полицейские уже провели воспитательную беседу о нормах морали.

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Метки: младенец   объявление   реклама   торт   тосно   
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2k
Алексей 3 часа назад
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Довер Иванович 2 минуты назад
Тупая реклама конечно, но может нужда заставила?
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1
ценитель говна 17 минут назад
Полиция, полиция ука, зачитала про мораль))) это как колясочник говорящий про прыжки на скакалке.
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122
Ка-Пэкс Час назад
Эпическая дуренка, прям вот самая! 17 годков, а мозгов все еще нет. Беда.
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9k
Cornho 2 часа назад
У неё в голове крем вместо мозгов.
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127
Alex Burov 2 часа назад
Они бы еще с террористами приезжими проводили бы беседы о нормах морали, было бы вообще отлично
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971
Миша 2 часа назад
Торты это не её, её - сухари в северной колонии.
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7k
Влад 3 часа назад
что то у молодежи с мозгами беда. видимо из-за переизбытка мусорной инфы-они уже не понимают что гуд, а что зашквар-берегов не видят вообщем
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26k
Батончик с маком 3 часа назад
Жертва ЕГЭ.....
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23k
Андрей 3 часа назад
Ну а что вы ждали от 17 летней ТП?
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1k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Не до тортов нынче.
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6k
Николай 3 часа назад
Пусть идут лесом со своей моралью, по телеку такле авно льют и моралью там не пахнет... а тут хайпануть не дают...)))) двойные стандарты...
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5k
Максим 3 часа назад
Продолжение про "Секс не предлагаю, но..."?
Если торты такие же как и реклама, то покупателей явно не будет.
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