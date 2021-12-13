Интересная интерпретация песни "Человек и кошка"

Песне "Человек и кошка" в этом году исполняется 30 лет. Впервые ее опубликовали в альбоме группы "Песня о безответной любви к Родине". После того, как группа распалась Чистяков написал продолжение - "Кошка и человек".

2021-12-13T15:24:28+03:00