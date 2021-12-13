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Интересная интерпретация песни "Человек и кошка"

Интересная интерпретация песни "Человек и кошка" (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 декабря 2021 15:24
Сообщество : RealFishki
Метки: искусство   исполнение   каверы   музыка   песни   творчество   
674
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Чистяков опубликовал интересную версию одной из своих самых известных песен. Исполняет ее американец, аккомпанируя себе на скрипке.

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Метки: искусство   исполнение   каверы   музыка   песни   творчество   
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3k
Нескучный сад 59 минут назад
Душевно получилось.
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3k
Собака-улыбака! 16 минут назад
Я конечно удивился, что музыка идёт в рекламе по ТВ. Не все конечно понимают про какой "порошек целебный" идёт речь в песне. Так же как например "иду, курю". - что там курится на самом деле. Но так как Чистяков давно в завязке и насколько я знаю ушел в религию, то эти песни уже не поет с оригинальным текстом.
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13k
Генка 17 минут назад
Ну лучше оригинала ничего нет по-прежнему. Жаль дядя Федя в религию подался. Шикарная группа была, во временя моей молодости...
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65k
Варакин Алексей 17 минут назад
Еще один борец с режимом...режим победил,а сам в США сдриснул,не понравилось.Как это по-либеральному!
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216
Пётр Полчаса назад
Самая "интересная" интерпретация в рекламе ..
Зачем продавать свою музыку под такое Г...
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
а он чё, ослеп? в очках сидит
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47k
Albert GER 49 минут назад
"не всклад, не в лад. поцелуй кошкин зад."(с)

питерские наркоманские гонки.
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1k
Sandmännchen (DDR) 51 минуту назад
Спасибо. Thank you.
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