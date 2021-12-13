Интересная интерпретация песни "Человек и кошка"

674
1
2
Чистяков опубликовал интересную версию одной из своих самых известных песен. Исполняет ее американец, аккомпанируя себе на скрипке.
Этот их группы "Ноль" исполнил бостонский скрипач Марк Рассел. В комментарии Чистяков отметил, что американец полностью выучил достаточно сложный для него текст и все три куплета поет без подглядывания в текст, по памяти.
Песне "Человек и кошка" в этом году исполняется 30 лет. Впервые ее опубликовали в альбоме группы "Песня о безответной любви к Родине". После того, как группа распалась Чистяков написал продолжение - "Кошка и человек".
Источник:
Ссылки по теме:
- Мастер спецэффектов показал свою коллекцию монстров
- Чистое искусство: когда заставки вышли лучше сериалов
- Самые красивые и оригинальные здания в викторианском стиле
- Художник рисует иллюстрации к текстам песен любимых исполнителей
- Это столько стоит? Самые дорогие картины мира
Метки: искусство исполнение каверы музыка песни творчество
22
Понравилось22
Новости партнёров
Зачем продавать свою музыку под такое Г...
питерские наркоманские гонки.