В Казани девушка отказала парню и навлекла на себя гнев очевидцев

В Казани парень сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца по всем правилам: у мечети, с цветами, музыкой и кучей автомобилей. На романтичном предложении также была и публика - прохожие и знакомые жениха. Вот только всё пошло не по плану. Дама отказала жениху. Парень поблагодарил всех собравшихся и взял себя в руки, но публика не успокоилась.