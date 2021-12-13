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В Казани девушка отказала парню и навлекла на себя гнев очевидцев

В Казани девушка отказала парню и навлекла на себя гнев очевидцев (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 12:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   интересное   казань   отказ   предложение   свадьба   фото   
2116
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В Казани молодой человек решил сделать романтичное предложение своей девушке. Вот только дама отказала кавалеру. Очевидцы не одобрили решения девушки и тут же высказались.

В Казани парень сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца по всем правилам: у мечети, с цветами, музыкой и кучей автомобилей. На романтичном предложении также была и публика - прохожие и знакомые жениха. Вот только всё пошло не по плану. Дама отказала жениху. Парень поблагодарил всех собравшихся и взял себя в руки, но публика не успокоилась.

Очевидцы принялись возмущаться и оскорблять девушку. Ролик разлетелся по соцсетям. В комментариях пользователи встали на сторону девушки.

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Метки: Ynews   интересное   казань   отказ   предложение   свадьба   фото   
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898
Тарас Карпенко 54 минуты назад
Очевидцы принялись возмущаться и оскорблять девушку.

А не пойти ли очевидцам в жопу с их мнением что должна или не должна делать девушка в данной ситуации...
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47k
zloykoyot 2 минуты назад
Ну хер его знает. Оскорбившие деваху в этом случае только показали что они дебилы. Парень - баран. Если не хочешь выглядеть дураком - сначала определись на какой вы стадии отношений, а уж потом устраивай подобные представления. Весёлые потрахушки не всегда означают готовность жить вместе. Ну и чего он добился в результате? Прилюдный облом и сомнительная слава в интернетах есть, а вот девахи уже нет.
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8k
Дмитрий Данилов 6 минут назад
Как минимум, она поступила честно
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6k
klop Полчаса назад
А девушка молодец оказалась несмотря на такой перфоменс в отличии от тех куриц которые орали "ты охЪела".
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64
eutace Полчаса назад
если передумала в последний момент - то и ладно, но если знали все заранее, что не хотят оформлять отношения - то зачем весь этот цирк?
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5k
Максим Полчаса назад
Самая большая глупость выставлять личное напоказ. Поколение тик-токеров. Хочешь сделать предложение? Сначала узнай мнение партнера.
Сам видел несколько раз в какое неловкое положение попадает женщина, которой на каком-нибудь застолье делали предложение. Это с целью, что бы отказать было неудобно? Дескать, отступать некуда?
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16k
SpoiltNail 41 минуту назад
Мы не знаем, как долго длились отношения до предложения и насколько близкими они были. Возможно, они едва знакомы.
А возможно, пока молодая и привлекательная, ей хочется доить не только этого оленя. Выйдет замуж - развод на подарки левых парней уже станет преступлением
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84
Мурчелло 41 минуту назад
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84
Мурчелло 42 минуты назад
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1k
SavageTi 46 минут назад
Очередной стандартный алень, который думает, что если женщину добиваться, ухаживать за ней и задаривать подарками, то она его полюбит. Закономерно потерпел фиаско, в чем сам и виноват.
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84
Мурчелло 46 минут назад
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9k
ScorpionDS 47 минут назад
Какая разница как он сделал предложение, да хоть звезду подарил, если она этого не хочет или из-за того что он такой "рыцарь", должна его терпеть всю жизнь рядом?
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84
Мурчелло 48 минут назад
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2k
Mart Daav 48 минут назад
так надо было радоваться за пацана, еще свободный походит, баб потрахает, нагуляется себе в удовольствие
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13k
Вася 55 минут назад
Да- айе. Нет- юк. Отвали-Кит мыннан.
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−45
User_1843265 Час назад
Мудрая дева ! Не время семьи создавать
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8k
antonium Час назад
Ты, отказала мне два раза...
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3k
Ivan Час назад
Общество мудаков...
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