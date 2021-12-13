В Казани девушка отказала парню и навлекла на себя гнев очевидцев

В Казани молодой человек решил сделать романтичное предложение своей девушке. Вот только дама отказала кавалеру. Очевидцы не одобрили решения девушки и тут же высказались.
В Казани парень сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца по всем правилам: у мечети, с цветами, музыкой и кучей автомобилей. На романтичном предложении также была и публика - прохожие и знакомые жениха. Вот только всё пошло не по плану. Дама отказала жениху. Парень поблагодарил всех собравшихся и взял себя в руки, но публика не успокоилась.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Очевидцы принялись возмущаться и оскорблять девушку. Ролик разлетелся по соцсетям. В комментариях пользователи встали на сторону девушки.
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А не пойти ли очевидцам в жопу с их мнением что должна или не должна делать девушка в данной ситуации...
Сам видел несколько раз в какое неловкое положение попадает женщина, которой на каком-нибудь застолье делали предложение. Это с целью, что бы отказать было неудобно? Дескать, отступать некуда?
А возможно, пока молодая и привлекательная, ей хочется доить не только этого оленя. Выйдет замуж - развод на подарки левых парней уже станет преступлением