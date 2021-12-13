Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна

Поэтому с самого первого дня магия была в жизни Амаяка. Будучи новорожденным ребенком, он уже успел поучаствовать в представлении своего знаменитого отца.

«Доктор развернул пеленки и стал приговаривать: «Замечательный малыш! Посмотрите на его розовые щечки! Взгляните на его крепкие ножки! А какой он сильный — вон как сжимает кулачки!» Профессор стал разжимать маленькие пальчики... И что же он увидел? На крохотной ладошке лежало обручальное кольцо доктора Зильбермана! — рассказывал Амаяк. — Он слегка опешил, взял колечко, покрутил... И, повернувшись к отцу, сказал: «Да, это точно ваш сын. Никаких сомнений!»

А фокус, как всегда, заключался в таланте и внимательности к деталям. Врач, принимавший роды, всегда перед операцией отдавал свое обручальное кольцо медсестрам. Об этом узнал Арутюн и в его голове сразу же появилась идея фокуса. Так будущая телезвезда впервые прикоснулась к волшебству мира фокусов.