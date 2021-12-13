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Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна

Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна (16 фото)

Автор:
13 декабря 2021 11:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Амаяк Акопян   Рахат Лукумыч   Фокусник   биография   звезды из 90-х   иллюзионист   история   совестский артист   
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В этом году одному из самых известных иллюзионистов нашей молодости исполнилось 65 лет.

Речь идет об Амаяке Акопяне, ведущем телешоу "Спокойной ночи, малыши" в образе Рахата Лукумыча и участником других передач.

 

Детство


Мой папа — турецкий армянин, мама — русская. Мама — певица с красивым лирическим сопрано, папа — великий иллюзионист. Коктейль, который во мне замешали, очень ядреный. Я живу больше эмоциями, чем сердцем и разумом.

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Отцом Амаяка Акопяна был известный советский фокусник Арутюн Акопян, а мать его ассистентка Лия Ивановна Акопян.

Поэтому с самого первого дня магия была в жизни Амаяка. Будучи новорожденным ребенком, он уже успел поучаствовать в представлении своего знаменитого отца.

 

«Доктор развернул пеленки и стал приговаривать: «Замечательный малыш! Посмотрите на его розовые щечки! Взгляните на его крепкие ножки! А какой он сильный — вон как сжимает кулачки!» Профессор стал разжимать маленькие пальчики... И что же он увидел? На крохотной ладошке лежало обручальное кольцо доктора Зильбермана! — рассказывал Амаяк. — Он слегка опешил, взял колечко, покрутил... И, повернувшись к отцу, сказал: «Да, это точно ваш сын. Никаких сомнений!»

 

А фокус, как всегда, заключался в таланте и внимательности к деталям. Врач, принимавший роды, всегда перед операцией отдавал свое обручальное кольцо медсестрам. Об этом узнал Арутюн и в его голове сразу же появилась идея фокуса. Так будущая телезвезда впервые прикоснулась к волшебству мира фокусов.

В детстве я часто играл в картишки со знаменитыми советскими артистами, в том числе с Риной Зеленой и всегда ее обыгрывал, а она кричала папе: «Мальчик вырастет шулером».


Бывало, что меня выгоняли из школы, но потом обратно брали — надо же было кому-то выступать на праздничных концертах.

Я был отвратительным пионером. Однажды поспорил с одноклассниками на четыре бутылки «Буратино», вошел в кабинет директора, встал под портретом Ленина, снял галстук и разрезал его пополам. Потом я должен был его срастить, но директор Окуньков не дождался счастливого финала — схватил и выкинул меня из школы.

Отец надеялся, что Амаяк пойдет по его стопам и не был разочарован. Уже в пятилетнем возрасте мальчик выходит на сцену. Но в юношестве он решает стать художником, поступает в Суриковскую школу, но не оканчивает заведение. Не складывается у молодого человека и карьера в цирке, куда он пытался попасть, обучаясь на эстрадно-цирковом отделении. Из-за полученной травмы спины Амаяк переводится в ГИТИС.


Карьера


Профессиональная карьера Амаяка Акопяна также была блистательной, как и у его отца. Фокусник выступал не только в советских передачах, но и объездил более 70 стран, снимаясь в программах во Франции, Финляндии и Швеции.

Я привозил чемоданами валюту и всю ее сдавал. Мне говорили: «Спасибо, выполняй свой долг дальше — деньги пойдут в закрома родины». Где эти закрома, до сих пор многие советские актеры, режиссеры, ученые, спортсмены не знают.

От гонораров нам оставался маленький процент, но его хватало, чтобы жить ярко и безбедно в Советском Союзе. А объездив полмира, я выступал перед великими людьми, королями и принцами», — рассказывает артист.

Майкл Джексон в 1986 году приходил на мое представление в Лас-Вегасе. Он, как ребенок, реагировал на то, что я показывал, и очень хотел участвовать. Я ему говорю: «Michael, I love you». А он мне: «Thank you, thank you, great magician».

Помимо телепередач, Акопян снимался и в кино. Наиболее известными стали картины: "Красавец- мужчина" и "Возвращение Будулая". А из-за съемок в фильме "Воры в законе" у Акопяна появились поклонники из криминалитета.


Однажды у Киевского вокзала ко мне подошли два прилично одетых человека и говорят: «Вы наша гордость, у нас на зоне вы в большом авторитете. Вы не могли бы взять в ученики двух пацанов, которые вот-вот должны освободиться? Ребята очень талантливые, руки золотые».

Некоторые бандиты звонили ему и предлагали большие деньги за уроки фокусов. Но артист отказывался от таких предложений.

Во время развала СССР жизнь Амаяка Акопяна превратилась в кочевническую, он то и дело ездил за границу, потому что в стране сферы культуры были глубоком упадке. 


Я злюсь на себя за то, что не вписываюсь в современный дизайн, что не могу перестроиться. Мне говорят: надо превратить жизнь в бизнес и стать миллиардером. Но почему я должен быть миллиардером в стране, где меня учили совсем другому?


В нулевые Акопяна снова стали приглашать сниматься, но то были уже картины с ужасными сценариями, поэтому в большинстве случаев он отказывался.


Сегодняшнее время вынуждает многих артистов халтурить, а я не могу себе этого позволить.


Его также звали и в ТВ передачи. Например, Акопян должен был быть в жюри передачи "Битва экстрасенсов", но артист отказался из-за "вранья на каждом шагу".

«Если бы пришел на съемки, то разнес бы всех шарлатанов в пух и прах! Когда проект только начинался, я из большого интереса и профессионального любопытства вступил в переговоры с продюсерами шоу. И сразу понял: то, что они делают — это позор! Вранье на каждом шагу!» — заявил иллюзионист.


Трагедии

На его карьеру также повлияли и личные потери. В 2005 году умер его отец, кончину которого фокусник заливал алкоголем. Спустя некоторое время, ему все же удалось взять себя в руки и завязать с вредной привычкой.


Мой отец часто собирал в нашей квартире дворовых детей и показывал им фильмы Чаплина — чтобы они не пробивали во дворе друг другу головы. Перед показом папа раздавал всем заграничные конфеты в красивой упаковке — дети брали по одной, но не ели, а клали в карман. Папа говорил: «Что ж вы не едите?» А они отвечали: «Мы лучше дома, с чайком». В этом году моему легендарному отцу исполнилось бы 95. Он народный артист Советского Союза, но незаслуженно забыт.

А год назад не стало и его матери, которую артист считал своим "нравственным камертоном".

Настоящее время


Сейчас Акопян ведет аскетичный образ жизни, его немногочисленные творческие вечера прервались из-за пандемии, а пенсия советской телезвезды составляет 19 тысяч рублей.

Его попытки открыть театр иллюзии для детей так и остались мечтами.

Меня обманывают — как и многих. На протяжении долгих лет я пытался создать детский театр волшебства, хотел поставить «Алису в Стране чудес», «Волшебника Изумрудного города» и «Калиостро», но мне так и не дали этого сделать.

 

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Метки: Амаяк Акопян   Рахат Лукумыч   Фокусник   биография   звезды из 90-х   иллюзионист   история   совестский артист   
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Бу 15 минут назад
Достойный человек.
Как и многие из Советской эпохи.
Не чета современной плесени из Российской эстрады и гостей шоу Малахов и Ко.
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muhandes 3 минуты назад
Во время антинаркотического рейда, у иллюзиониста Акопяна были найдены: 1 грамм сим салабима и коробок ахалай махалая.
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471
Dimon 11 минут назад
Ну тут два пути: прозябать на маленькую пенсию или славославить великого Пу, не отказываться от всяких шоу а - ля Малахов и Ко, тогда деньги польются рекой. Правда каждое появление на ТВ будет вызывать рвотные позывы, но кто сейчас обращает внимание на такие мелочи?
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