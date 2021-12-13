Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае

Фотографу разрешили провести ночь перед казнью с заключенными-смертниками в китайской тюрьме. Было это в 2003 году, снимки получились классные, но власти решили, что очеловечивая преступников можно вызвать к ним сочувствие, поэтому публиковать фотографии запретили. А сейчас разрешили вдруг. Под катом, очень интересно.

0 Стальные наручники, кожаные кандалы на ногах, выдали одежду, в которой надо будет идти на казнь. Ну и последняя трапеза, блюда по желанию, но в пределах разумного.

0 Есть время записать последнюю волю и завещание. Ночью не спят: разговаривают, играют в карты.

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0 Потом всех выводят в тюремный двор. Рядом представители местной общественности, они наблюдатели. Потому что казнь публичная.