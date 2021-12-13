FISHKINET
Конституции стран - их кто-нибудь читал? Конституции стран - их кто-нибудь читал? В Серпухове подросток подорвал себя в православной гимназии на территории женского монастыря В Серпухове подросток подорвал себя в православной гимназии на... Путин рассказал, что в 90-е работал в такси - россияне ответили шутками и мемами Путин рассказал, что в 90-е работал в такси - россияне ответили... Как выглядят лопасти ветряка изнутри Как выглядят лопасти ветряка изнутри Сборник приколов Сборник приколов Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину,... 50 фотографий из прошлого, которые помогают взглянуть на вещи по-новому 50 фотографий из прошлого, которые помогают взглянуть на вещи... В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать чужих детей В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать... Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна Как посвящают в механики Как посвящают в механики Новый кавказский "народный" промысел в Москве Новый кавказский "народный" промысел в Москве За кадром За кадром Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Надо колбасой на язык класть: тест по мультфильму "Трое из Простоквашино" Надо колбасой на язык класть: тест по мультфильму "Трое из... Красавица из Индии выиграла конкурс "Мисс Вселенная – 2021" Красавица из Индии выиграла конкурс "Мисс Вселенная – 2021" Кто этот тип с гитарой в числе друзей Гоши из "Москва слезам не верит" Кто этот тип с гитарой в числе друзей Гоши из "Москва слезам не верит" Архитектору дали разгуляться Архитектору дали разгуляться Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае

Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае (5 фото)

Автор:
13 декабря 2021 11:12
Метки: Китай   картинки   криминал   
3057
5
Фотографу разрешили провести ночь перед казнью с заключенными-смертниками в китайской тюрьме. Было это в 2003 году, снимки получились классные, но власти решили, что очеловечивая преступников можно вызвать к ним сочувствие, поэтому публиковать фотографии запретили. А сейчас разрешили вдруг. Под катом, очень интересно.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Китай   картинки   криминал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Максим 4 часа назад
Не знаю, по мне так убийцу или педофила какого можно приговорить к смерти. Но наркотики, там ведь у потребителя добровольный выбор. Они сами хотят стать животными в отключке. Конечно наказывать торговцев надо, но скорее сроками большими.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Михаил Сметанкин 19 минут назад
"Ну и последняя трапеза, блюда по желанию, но в пределах разумного."
- Можно мне макароны по флотски?
- Макароны можно, по флотски - нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Неизвестно Час назад
Что то там многим весело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
309k
Adat Час назад
Интересно правда ли что власти выставляют семье казненного счет за патрон который использовали для казни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
993
Довер Иванович Час назад
Казнь за наркотики и казнокрадство дело хорошее, но при нашей правоохранительной системе это очень опасно где гарантия что тебе не подкинут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Elf_80_lvl 2 часа назад
Можете меня минусить, за преступления связанные с наркотиками во многих странах Юго Восточной Азии, очень жестокие наказания. Это имеет под собой историческую и экономическую основу.
Все эти страны имеют очень большое населением, но сельхоз территории у них ограничены. Крестьянам выгоднее возделывать Erythróxylum cóca и Papaver somniferum, а не рис.
Если крестьяне будут возделывать только Erythróxylum cóca и Papaver somniferum то в стране начнется голод. Если в стране будет голод, то сразу будут голодные бунты и уменьшится количество налогоплательщиков, а для любой власти это плохо.
Опиумных войны в Китае были из -за политики ограждения Империи Цин от иностранного влияния. Товаром, который пользовался в Китае спросом и мог выровнять торговый баланс, принося англичанам огромную прибыль, был опиум, однако его продажа запрещалась императорскими декретами.
Великобритания так же пыталась открыть путь во внутренние провинции Китая, захватить его речные порты для удобства транспортировки товаров с западного побережья обоих Америк ( в основном ради серебра из Аргентины) Панамского канала тогда еще не было.
Основной доход любых "фронтов освобождения" и прочих оппозиционных движений, деньги от продажи запрещенных веществ, так исторически сложилось, причем деньги не маленькие, позволяющие противостоять государству. Деньги дают власть, делится властью никто не хочет,
по этому с наркотиками и борются, забота о здоровье граждан всего лишь предлог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
Максим Максимов 3 часа назад
Интересно: а в России бы такой способ прижился б? И НЕ ТОЛЬКО за наркоту, а и за разворовывание гос.собственности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash 3 часа назад
ну за торговлю наркотой и надо казнить публично. все правильно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Сергей 3 часа назад
Правильно делают, их как блох на вшивой собаке.
Китайская многолетняя традиция карать смертью провинившихся. И способов казни у них было множество. Это сейчас они очень гуманно , пулю в затылок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−112
Женский род 3 часа назад
Не понимаю зачем нам это показывают?. Может Путин намекает чтобы меньше воровали..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser 4 часа назад
Хм...вот что значит НАСТОЯЩАЯ - БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ И КОРРУПЦИЕЙ! - " стандартный способ казни – выстрел в затылок."
Россия- "НЕЧАЯННАЯ КОРРУПЦИЯ"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) 4 часа назад
Жесть! ...Привет моргенштернам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Конституции стран - их кто-нибудь читал? Конституции стран - их кто-нибудь читал? В Башкирии пойманы преступники, которые отобрали оружие у полицейских и обстреляли их В Башкирии пойманы преступники, которые отобрали оружие у полицейских и обстреляли их Опасные мяо повернутые на быках и серебре: самая необычная народность Китая Опасные мяо повернутые на быках и серебре: самая необычная народность Китая Дракой закончилась попытка вынести из магазина вещи в ТЦ "Европолис" в Ростокино Дракой закончилась попытка вынести из магазина вещи в ТЦ "Европолис" в Ростокино Воспитательницу-отравительницу казнят Воспитательницу-отравительницу казнят Легендарная мадам Вонг: она держала в страхе все страны ЮВА Легендарная мадам Вонг: она держала в страхе все страны ЮВА
Кaleidoscope
Без права на хамство!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

269942



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Пост для тех кому примерно 40
5
348
Пост для тех кому примерно 40
Настоящий полковник?
4
624
Настоящий полковник?
Набирающие популярность
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
0
62
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
Портреты в стиле Симпсонов, Гриффинов, Рика и Морти
1
3
Портреты в стиле Симпсонов, Гриффинов, Рика и Морти
Конституции стран - их кто-нибудь читал?
Конституции стран - их кто-нибудь читал?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#смешные#подборка#Ynews#прикол#кино#приколы#полиция#детство
#интересно#факты#животные#люди#сарказм#Москва#комментарии#прикольные#вещи#задержание
#фото#история#добрые видео#СССР#Разное#истории#позитив#природа#возможно в россии#милота

На что жалуетесь?

Вернуться