Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае

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Фотографу разрешили провести ночь перед казнью с заключенными-смертниками в китайской тюрьме. Было это в 2003 году, снимки получились классные, но власти решили, что очеловечивая преступников можно вызвать к ним сочувствие, поэтому публиковать фотографии запретили. А сейчас разрешили вдруг. Под катом, очень интересно.
Стальные наручники, кожаные кандалы на ногах, выдали одежду, в которой надо будет идти на казнь. Ну и последняя трапеза, блюда по желанию, но в пределах разумного.
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Потом всех выводят в тюремный двор. Рядом представители местной общественности, они наблюдатели. Потому что казнь публичная.
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- Макароны можно, по флотски - нет.
Все эти страны имеют очень большое населением, но сельхоз территории у них ограничены. Крестьянам выгоднее возделывать Erythróxylum cóca и Papaver somniferum, а не рис.
Если крестьяне будут возделывать только Erythróxylum cóca и Papaver somniferum то в стране начнется голод. Если в стране будет голод, то сразу будут голодные бунты и уменьшится количество налогоплательщиков, а для любой власти это плохо.
Опиумных войны в Китае были из -за политики ограждения Империи Цин от иностранного влияния. Товаром, который пользовался в Китае спросом и мог выровнять торговый баланс, принося англичанам огромную прибыль, был опиум, однако его продажа запрещалась императорскими декретами.
Великобритания так же пыталась открыть путь во внутренние провинции Китая, захватить его речные порты для удобства транспортировки товаров с западного побережья обоих Америк ( в основном ради серебра из Аргентины) Панамского канала тогда еще не было.
Основной доход любых "фронтов освобождения" и прочих оппозиционных движений, деньги от продажи запрещенных веществ, так исторически сложилось, причем деньги не маленькие, позволяющие противостоять государству. Деньги дают власть, делится властью никто не хочет,
по этому с наркотиками и борются, забота о здоровье граждан всего лишь предлог.
Китайская многолетняя традиция карать смертью провинившихся. И способов казни у них было множество. Это сейчас они очень гуманно , пулю в затылок.
Россия- "НЕЧАЯННАЯ КОРРУПЦИЯ"