Заходи...Улыбнись...С утра пораньше

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Прикольные картинки для позитива
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Матрица - две таблетки на столе
Назад в будущее - ботинки перед дверью
Леон - цветок на окне
Оно - шарик за окном
Автострада 60 - волшебный бильярдный шар
Сияние - дыра в двери
Джуманджи - игра на ковре
5 элемент - камни
Пираты Карибского моря - треуголка
Звездные войны - Джедайский меч вместо карниза
Пила - маска
Игры разума - ручки на столе
Титаник - бриллиант на столике
Форрест Гамп - чемодан и коробка конфет (но не уверен)
Кулак ярости - плакат с Брюсом Ли
Красавица и чудовище - роза под колпаком (не смотрел)
Ну вот и все, что смог опознать...
Понял только про пять черных и одну белую ручку...
1. Пила
2. Остров дракона
3. Пираты Карибского моря
4. Оно
5. Крестный отец
6. Сияние
7. Назад в будущее
8. Гарри Поттер
9. Джуманджи
10. Трасса 60
11. Пятый элемент
12. Леон
13. Звездные войны
14. Матрица
Что здесь еще есть?
24. Большой Лебовски.
Ну, а 25-й кто?
25. Стражи Галактики.
Потрачено.