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Заходи...Улыбнись...С утра пораньше

Заходи...Улыбнись...С утра пораньше (27 фото)

Автор:
13 декабря 2021 08:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы   
9001
27

Прикольные картинки для позитива

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Метки: Юмор   картинки   мемы   
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34  комментария
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19k
SolomonA 15 часов назад
С третьей заморочился:
Гарри Поттер - хрень с крыльями,
Матрица - две таблетки на столе
Назад в будущее - ботинки перед дверью
Леон - цветок на окне
Оно - шарик за окном
Автострада 60 - волшебный бильярдный шар
Сияние - дыра в двери
Джуманджи - игра на ковре
5 элемент - камни
Пираты Карибского моря - треуголка
Звездные войны - Джедайский меч вместо карниза
Пила - маска
Игры разума - ручки на столе
Титаник - бриллиант на столике
Форрест Гамп - чемодан и коробка конфет (но не уверен)
Кулак ярости - плакат с Брюсом Ли
Красавица и чудовище - роза под колпаком (не смотрел)
Ну вот и все, что смог опознать...
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13k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
Так они ломают нам мозг.
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8k
Ivan 10 часов назад
Комментарий к фото
50-ый лывл.
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1k
Анна Анна 11 часов назад
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1k
Анна Анна 11 часов назад
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8k
Мистер Фикс 13 часов назад
Тест на киномана провален...
Понял только про пять черных и одну белую ручку...
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16k
Пумба 13 часов назад
Комментарий к фото
Навскидку нашел 14 подсказок:
1. Пила
2. Остров дракона
3. Пираты Карибского моря
4. Оно
5. Крестный отец
6. Сияние
7. Назад в будущее
8. Гарри Поттер
9. Джуманджи
10. Трасса 60
11. Пятый элемент
12. Леон
13. Звездные войны
14. Матрица
Что здесь еще есть?
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50k
doker 14 часов назад
Жизненно...

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59k
Андрей 15 часов назад
Закатай губу, а то так же морда треснет!
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5k
Diesel 16 часов назад
Карьеры они каждый день в лотке копают!
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