Легенда о Барсике

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Несмотря, что в душе больше собачник, тем не менее, котов я люблю. Да и интернет делает свое дело - загружает нас котами, заваливает. Интересные существа, умные, гибкие - разные. Коты, кошки у нас в семье были всегда. Своими воспоминаниями про одного из них и поделюсь с вами.
Был у нас кот Барсик. Помню, родители хвалили, мол, хороший мышелов. Большой с черно-белыми круглыми пятнами. Была еще серая кошка. Вот у них и вырос котенок похожий один к одному на Барсика. Его и оставили в надежде, что станет таким же мышеловом.
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Не помню уже, что случилось с Барсиком и с кошкой, может умерли, может собаки задрали - и такое случалось, котенок вырос и остался один в хозяйстве. В честь отца решили называть тоже Барсиком. Вскоре он превратился в большого сильного кота. Лазил по крыше, по деревьям, охотился на птиц. Хотя я тогда уже занимался фотографией, Барсика я не сфотографировал. Сейчас для оформления этого рассказа искал похожих котов в интернете - и не нашел. Ну, нет фоток серых котов с черными и белыми круглыми пятнами. Однажды мать стала говорить, что с Барсиком надо что-то делать, мол, соседки жалуются - он у них цыплят таскает. Умный был, своих цыплят не трогал. И вот, как-то отец собирается в соседнее село и было решено, что он отнесет Барсика туда и там выпустит. Сестрички мои плакали - не надо, он больше не будет, мы за ним будем смотреть. Утром отец посадил кота на плечо и они ушли. Когда к обеду отец вернулся, кот уже был дома. Еще через неделю отец собрался в ближайший город, на рынок. Кота посадили в черную брезентовую сумку, а сумку в мешок, чтобы не видел, не запоминал дорогу и не смог вернуться. Когда отец вечером вернулся, кот уже был дома. И Барсик поумнел. То-ли понял, что дело в цыплятах, то-ли цыплята подросли - соседки больше не жаловались. Барсик перестал подходить к взрослым и заходить в дом. Кормить и гладить себя позволял только моим сестричкам. Ночевал в сарае, в коровнике, в курятнике.
Через год, где-то в мае Барсик пропал. Решили, видимо, возобновил охоту на цыплят и кто-то из соседей его прибили. Осенью начали думать, что надо завести нового кота, а то зимой мыши одолеют. И тут на крыльце возник... Барсик. Такое продолжалось каждый год. Где-то в марте - апреле Барсик уходил, а в ноябре возвращался. И постепенно превращался в матерого зверя. Порванное ухо, откушенный хвост. Когда он шел, было видно, какие у него мощные мускулы. И страшные звериные глаза.
По-моему, он понимал, что говорят люди. Было видно, как он особенно прислушивается, когда говорят про него. Как-то он лежал на крыльце, грелся на солнышке. Тут отец приходит из сарая и говорит ему, чего разлегся тут, а в сарае мыши хозяйничают. Кот недовольным видом встал и ушел. Я иду в дом и где-то через час, выходя на крыльцо наблюдаю - лежат четыре мертвые мышки и недалеко в стороне сидит Барсик.
Как-то летом я копался в своем мопеде. Вдруг слышу крики сестер, вижу как они забегали. Пошел узнать, в чем дело. Вернулся Барсик. Приполз весь раненный. Отекший один глаз, дыра на боку, часть живота без кожи. Отец, осмотрев его раны сделал вывод, что он подрался с барсуками. Как раз в тот год в лесополосе, где-то в пару километров от дома, где возможно проводил летние месяцы наш Барсик, видели много барсуков. Кот отлежался, оклемался и когда решили, что в этом году он больше никуда не пойдет - снова исчез. И в этот раз уже навсегда. Ждали его в ноябре, и в декабре... Но он так и не вернулся. Наверное, среди котов, как и у людей - бывают - коты-путешественники, коты-сталкеры и коты - открыватели новых земель. Коты - воины и коты - герои, как наш Барсик.
Авторский пост
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Метки: домашние животные кот Барсик коты природа
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