Легенда о Барсике

Не помню уже, что случилось с Барсиком и с кошкой, может умерли, может собаки задрали - и такое случалось, котенок вырос и остался один в хозяйстве. В честь отца решили называть тоже Барсиком. Вскоре он превратился в большого сильного кота. Лазил по крыше, по деревьям, охотился на птиц. Хотя я тогда уже занимался фотографией, Барсика я не сфотографировал. Сейчас для оформления этого рассказа искал похожих котов в интернете - и не нашел. Ну, нет фоток серых котов с черными и белыми круглыми пятнами. Однажды мать стала говорить, что с Барсиком надо что-то делать, мол, соседки жалуются - он у них цыплят таскает. Умный был, своих цыплят не трогал. И вот, как-то отец собирается в соседнее село и было решено, что он отнесет Барсика туда и там выпустит. Сестрички мои плакали - не надо, он больше не будет, мы за ним будем смотреть. Утром отец посадил кота на плечо и они ушли. Когда к обеду отец вернулся, кот уже был дома. Еще через неделю отец собрался в ближайший город, на рынок. Кота посадили в черную брезентовую сумку, а сумку в мешок, чтобы не видел, не запоминал дорогу и не смог вернуться. Когда отец вечером вернулся, кот уже был дома. И Барсик поумнел. То-ли понял, что дело в цыплятах, то-ли цыплята подросли - соседки больше не жаловались. Барсик перестал подходить к взрослым и заходить в дом. Кормить и гладить себя позволял только моим сестричкам. Ночевал в сарае, в коровнике, в курятнике.