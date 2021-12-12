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Легенда о Барсике

Легенда о Барсике (7 фото)

Автор:
12 декабря 2021 16:57
Метки: домашние животные   кот Барсик   коты   природа   
421
7

Несмотря, что в душе больше собачник, тем не менее, котов я люблю. Да и интернет делает свое дело - загружает нас котами, заваливает. Интересные существа, умные, гибкие - разные. Коты, кошки у нас в семье были всегда. Своими воспоминаниями про одного из них и поделюсь с вами.

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Метки: домашние животные   кот Барсик   коты   природа   
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3  комментария
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50k
skyeye 3 часа назад
А приложить бы фото именно твоего котэ, было бы зачётнее)
Да, что-то с выравниванием шрифтов.
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17k
Александр Сучков 20 минут назад
У нас был кот- Штирлиц, он как Батю (покойся с миром) с удочками видел, так с ним на речку сразу шел))) Знал, зараза, что рыбкой пахнет))))
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16k
Старый оптимист 2 часа назад
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