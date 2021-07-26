Кошки-герои: трогательные истории о котах, изменивших жизнь людей

Иногда животные для нас - гораздо больше чем просто питомцы. Они наши ангелы-хранители, которые помогают пройти через жизненные трудности и самые тяжелые времена. Хотя многие убеждены, что кошки - довольно эгоистичные создания, эта подборка еще раз доказывает, как они способны чувствовать человека, и помогать. Ежегодно в Великобритании организуют конкурс National Cat Awards, где хозяева рассказывают о своих котах-героях. Вот несколько таких историй.
Уизли и Джинкс - "сотрудники" дома престарелых
Нала вытащила хозяйку из депрессии
Пэдди - кот, который "работает" на кладбище
Минти - помощница особенного ребенка
Кошка Пенелопа чувствует припадки 28-летней хозяйки
Кошка Дорис помогла маленькой хозяйке с лейкемией
Кот Бруно помог паре справиться с горем
Тоби - верный спутник своей хозяйки
Майки помог женщине пережить утрату
Котик Борис помог хозяину с инсультом
Симба появился в жизни хозяев в трудный период
Забота о питомце помогла девушке пережить тяжелое время
Источник:
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