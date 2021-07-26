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Кошки-герои: трогательные истории о котах, изменивших жизнь людей

Кошки-герои: трогательные истории о котах, изменивших жизнь людей (13 фото)

Автор:
26 июля 2021 19:35
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошки   питомцы   фото   
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Иногда животные для нас - гораздо больше чем просто питомцы. Они наши ангелы-хранители, которые помогают пройти через жизненные трудности и самые тяжелые времена. Хотя многие убеждены, что кошки - довольно эгоистичные создания, эта подборка еще раз доказывает, как они способны чувствовать человека, и помогать. Ежегодно в Великобритании организуют конкурс National Cat Awards, где хозяева рассказывают о своих котах-героях. Вот несколько таких историй.

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Метки: домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошки   питомцы   фото   
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VikaR 11 минут назад
Котики - они такие. Всегда помогут в трудную минуту.
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