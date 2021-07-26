Кошки-герои: трогательные истории о котах, изменивших жизнь людей

Медсестра ветеринарной клиники Лиз ухаживала за котом по кличке Симба (Simba), которого сбила машина. У котика было несколько травм, и он был на волоске, но персоналу удалось его спасти. Позже медсестра забрала котика к себе, потому что очень привыкла к нему. Но радость продлилась недолго.. Вскоре мужу Лиз диагностировали рак, и она все время проводила с ним в больнице, пока ее 16-летний сын и Симба были дома. Через месяц муж Лиз скончался - это стало горем для всей семьи. Но в самые сложные времена Симба был их главной отдушиной и радостью. Он как будто чувствовал все, и успокаивал Лиз и ее сына, который, по словам Лиз, особенно тяжело переживал смерть отца. Прошло несколько лет, и печаль улеглась. Но Лиз до сих пор говорит, что благодаря доброму сердцу Симбы, им было легче, и они невероятно благодарны судьбе за то, что он появился в их жизни.