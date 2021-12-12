Отец с сыном построили музей советских автомобилей на своём деревенском участке: «Москвичи», «Жигули», «Волги»

Если вы живёте в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Сочи, то словосочетание «частная автоколлекция», скорее всего, вызовет у вас в голове образ шикарного гаража, наполненного редкими суперкарами и идеально отреставрированными классическими автомобилями.
Действительно, такие коллекции есть, и их не так уж и мало. Прекрасным примером является коллекция «Камышмаша».
Но дела обстоят несколько иначе, когда мы удаляемся от столицы. Найти тут многомиллионные Роллс-Ройсы и суперкары будет сложнее, но это вовсе не значит, что автомобильные коллекции от этого становятся менее интересными.
Несколько месяцев назад я совершенно случайно узнал, что примерно в 150 километрах от Нижнего Новгорода в небольшом селе Татарское Маклаково вдали от крупных городов есть частный музей советской авто- и мототехники.
Я даже представить себе не мог, что такое возможно в наших краях. Поэтому сразу же списался с Русланом — они с отцом владеют этой коллекцией — и, спустя некоторое время, он любезно пригласил меня посмотреть на коллекцию.
Практически все экспонаты в настоящее время хранятся в огромном ангаре, построенным, фактически, в огороде деревенского дома.
Это совершенно удивительно: на фото ниже видна пасека и теплицы, за которыми возвышается ангар с автомобилями. Видели где-нибудь такое?
А всё началось в 2014 году, когда бабушка подарила Руслану на 10-летие Иж-21251 «Комби» ярко-красного цвета.
Вот что пишет про него Руслан:
«К сожалению, автомобиль не заводился, и у него не было документов. Поэтому я просто с ним игрался. Через несколько лет я предложил отцу его восстановить, но он отказался. И предложил купить другой "Москвич", который будет с документами и на ходу. Так и началось наше коллекционирование».
Руслан даже скинул мне ту фотографию, сделанную в 2014 году:
В 2018 году был приобретён первый экспонат коллекции, который вы увидите чуть позже. А ангар был построен в 2020 году, но работы по внутреннему оформлению всё еще продолжаются.
Кстати, важный момент. Коллекция позиционируется как музей. И это отличная новость, ведь Руслан с отцом не собираются прятать её от всех, а наоборот, готовы показывать всем желающим.
Его даже официально включили в список музеев района.
Коллекция насчитывает несколько десятков единиц авто- и мототехники, расположившихся на двух этажах музея.
Я решил разделить обзор на несколько частей, сконцентрировавшись сегодня лишь на тех автомобилях, которые стоят под пандусом второго этажа музея.
Давайте посмотрим подробнее, что же интересного тут хранится.
Под «крышей» второго яруса находятся легендарные легковые автомобили. Если идти справа налево, то ряд начинается с довольно редкого в наши дни универсала «Москвич-2137».
Их делали с 1976 по 1985 год на базе седана «Москвич-2140» — последней классической модели МЗМА.
Далее идёт ижевский М-412 — знаковый автомобиль для коллекции.
Помните, я писал выше, что первый автомобиль для будущей коллекции был куплен в 2018 году?
Он перед вами. Это поздний «Москвич-412» ижевской сборки с пластиковой передней решёткой.
А это уже пара классических «Жигулей» в состоянии, близком к идеальному.
Справа стоит ВАЗ-21013, слева — универсал ВАЗ-2102. Так как оба автомобиля находятся рядом, то отлично видны различия оригинальной передней части у ВАЗ-2102 и модернизированной у ВАЗ-21013.
В частности, у автомобилей отличаются решётки радиатор, подфарники, передний бампер и ряд других элементов.
Ряд завершается тремя автомобилями Горьковского автозавода. Ну да, куда же без них.
Ни одна полноценная коллекция советских автомобилей не может обойтись без «Победы» и «Волги».
ГАЗ-24 «Волга», лично мне, понравился больше всех. Очень красивый автомобиль всё же получился у советских дизайнеров.
Эту модель можно считать последней полностью оригинальной серийной «Волгой», ведь центральная часть кузова так и сохранилась без особых изменений до самой последней ГАЗ-31105.
Рядом стоит ГАЗ-21 «Волга». Визуально она соответствует автомобилю третьей серии с решеткой «китовый ус», но всё не так просто.
Руслан рассказал, что этот автомобиль выпущен в январе 1960 года, а это значит, что он относится ко второй серии.
Почему же он выглядит, как третья серия? Дело в том, что в 1980-х годах автомобиль попал в аварию и во время ремонта приобрёл элементы автомобиля третьей серии, включая решётку радиатора и составной передний бампер.
Одним из последних приобретений в коллекцию стал вот этот ГАЗ-М20 «Победа» третье серии с решёткой, известной как «улыбка».
Автомобилю освежили внешность и пригнали в музей своим ходом, что не может не вызывать уважение.
Можно сказать, что теперь ряд легковых автомобилей горьковского автозавода с логической точки зрения практически завершён.
Ну что ж, дабы не растягивать статью до бесконечных размеров, на этом пока всё.
Продолжение обзора этого уникального частного автомузея в селе Татарское Маклаково будет в следующем посте.
Впереди вас ждёт еще больше «Москвичей» (один с очень любопытной историей), грузовики и внедорожники, а также второй этаж музея, заполненный мототехникой и советскими малолитражными автомобилями.
Источник:
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А когда НАШИ автозаводы банкротили Не задумывались о рабочих и прочих цехах и т.д. Падлы вы ВСЕ !!
Вот и цена ростет Падлы ,вы за ВСЕ ответите ..