Отец с сыном построили музей советских автомобилей на своём деревенском участке: «Москвичи», «Жигули», «Волги»

Несколько месяцев назад я совершенно случайно узнал, что примерно в 150 километрах от Нижнего Новгорода в небольшом селе Татарское Маклаково вдали от крупных городов есть частный музей советской авто- и мототехники.

Я даже представить себе не мог, что такое возможно в наших краях. Поэтому сразу же списался с Русланом — они с отцом владеют этой коллекцией — и, спустя некоторое время, он любезно пригласил меня посмотреть на коллекцию.

Практически все экспонаты в настоящее время хранятся в огромном ангаре, построенным, фактически, в огороде деревенского дома.

Это совершенно удивительно: на фото ниже видна пасека и теплицы, за которыми возвышается ангар с автомобилями. Видели где-нибудь такое?