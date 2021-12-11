«Звезда Смерти» заржавела

Как поясняют эксперты, одним из оправданий подобного вида корабля может быть то, что он был спроектирован с учетом концепции минимального укомплектования персоналом. Это означает, что, хотя DDG-1000 намного больше по водоизмещению, чем эсминец класса Arleigh Burke, его экипаж чуть более чем вдвое меньше - около 175 человек, и именно тогда он полностью укомплектован для боевых действий.

В то время как автоматизация может помочь снизить потребность в людях для решения боевых задач, война с коррозией по-прежнему в значительной степени выполняется с помощью человеческих рук и консистентной смазки. А этой смазки требуется весьма немало - площадь DDG-1000 огромна. Экипажам эсминцев класса Zumwalt также приходится иметь дело с радаропоглощающими покрытиями на участках корабля, которые не так просто обслуживать, чем обычные поверхности.