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«Звезда Смерти» заржавела

«Звезда Смерти» заржавела (4 фото)

Автор:
11 декабря 2021 23:27
Метки: Замволт   звезда смерти   ржавчина   
413
4
Ржавый вид суперэсминца ВМФ привлек внимание в соцсетях.

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Метки: Замволт   звезда смерти   ржавчина   
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23k
Саня Час назад
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1k
Sam 16 минут назад
...побеги ржавчины... не побеги, а потёки!
...выглядит как старый советский корабль... все стальные корабли ржавеют.
пейсатель текста нихера не шарит в ВМС, в службе на кораблях и особенностях эксплуатации.
Аффтырь, ты дурачок?
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4k
Виктор Штурмаревич 20 минут назад
Это экспериментальный утюг и собирался на скорую руку.Красилось это чудо на открытом воздухе при разной влажности и не всегда металл был сухим и чистым.Так что гыгыкать нет смысла.Это обычная практика,первый год всё блестит как кошачьи яйца,а потом без обслуживания любая железяка начинает превращаться в чесоточного бомжа.
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11k
Taximaxi 51 минуту назад
Плывёт zumwolt качается ,
Ржавеет на ходу,
Империя кончается,
Пора им всем ко дну.
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176
Шоу :-) продолжается Taximaxi 6 минут назад
Пока они качаяся
Пойдут к чертям ко дну
Мы сами там кончаемся
Тургеневской Му-му
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15k
vikklu Час назад
И шо? Первый блин вышел не очень, в следующих учтут недоработки. Главное, работать, а не с дивана обсуждать да советы давать.
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21k
Андрей Иванов Час назад
Потому что у них в армии стали служить пи..арасы
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50k
doker Час назад
Как то поручили нашим мужикам кран башенный покрасить. Краска хорошо солярой разбавлялась.
Короче, в округе у домов появилось много свежеокрашенных ворот, а кран через месяц начал ржаветь опять...
Так шта... Кто там малярами был?

Как то поручили нашим мужикам кран башенный покрасить. Краска хорошо солярой разбавлялась. Короче, в округе у домов появилось много свежеокрашенных ворот, а кран через месяц начал ржаветь опять... Так шта... Кто там малярами был?Посмотреть
Как то поручили нашим мужикам кран башенный покрасить. Краска хорошо солярой разбавлялась. Короче, в округе у домов появилось много свежеокрашенных ворот, а кран через месяц начал ржаветь опять... Так шта... Кто там малярами был?
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6k
citrus1 Час назад
Призёр в номинации * дендрофекальное проэктирование*
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1k
флоМастер 2 часа назад
коррупция в США и производство не нужного гоомна.... неее не слышали и это другое)))
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