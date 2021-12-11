«Звезда Смерти» заржавела

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Ржавый вид суперэсминца ВМФ привлек внимание в соцсетях.
Едва появившись на публике новейший эсминец американских ВМС DDG-1000 Zumwalt потрясал своим футуристическим обликом, напоминающим какой-то космический корабль из «Звездных войн». Но оказалось, что, как и сто лет назад, даже самый высокотехнологичный боевой корабль не может спастись от обычной ржавчины.
Сейчас в составе американского флота три корабля подобного класса: DDG-1000 USS Zumwalt, был сдан в октябре 2016 года, USS Michael Mansoor (DDG-1001), который проходит испытания и Lyndon B. Johnson (DDG-1002), который был готов в 2018 и сейчас оснащается вооружением.
Недавно энтузиасты и «фотошпионы» обнаружили, что, не смотря на юный возраст, первый и второй корабли серии, USS Zumwalt и USS Michael Mansoor, выглядят далеко не так блестяще как на футуристических фото Минобороны.
На изображениях, сделанных авторами твиттера CJR123 видно, что некоторые из плиток радиопоглощающего покрытия сильно обесцветились, а по всей поверхности корпуса видны множественные побеги ржавчины.
Сейчас в составе американского флота три корабля подобного класса: DDG-1000 USS Zumwalt, был сдан в октябре 2016 года, USS Michael Mansoor (DDG-1001), который проходит испытания и Lyndon B. Johnson (DDG-1002), который был готов в 2018 и сейчас оснащается вооружением.
Недавно энтузиасты и «фотошпионы» обнаружили, что, не смотря на юный возраст, первый и второй корабли серии, USS Zumwalt и USS Michael Mansoor, выглядят далеко не так блестяще как на футуристических фото Минобороны.
На изображениях, сделанных авторами твиттера CJR123 видно, что некоторые из плиток радиопоглощающего покрытия сильно обесцветились, а по всей поверхности корпуса видны множественные побеги ржавчины.
Оборонному ведомству пришлось оправдываться почему судно ценой в 4.24 миллиарда долларов из программы, которая обошлась налогоплательщикам в $22.5 миллиарда, выглядит как старый советский корабль?
По утверждениям специалистов, ржавчина на кораблях - хорошо известная проблема, но обычно она встречается на судах, которые были развернуты в течение длительных периодов времени, выполняя операции в быстром темпе, а не на тех, которые проводят большую часть своего времени у причала в одной из самых хорошо оборудованных гаваней ВМФ.
По утверждениям специалистов, ржавчина на кораблях - хорошо известная проблема, но обычно она встречается на судах, которые были развернуты в течение длительных периодов времени, выполняя операции в быстром темпе, а не на тех, которые проводят большую часть своего времени у причала в одной из самых хорошо оборудованных гаваней ВМФ.
Как поясняют эксперты, одним из оправданий подобного вида корабля может быть то, что он был спроектирован с учетом концепции минимального укомплектования персоналом. Это означает, что, хотя DDG-1000 намного больше по водоизмещению, чем эсминец класса Arleigh Burke, его экипаж чуть более чем вдвое меньше - около 175 человек, и именно тогда он полностью укомплектован для боевых действий.
В то время как автоматизация может помочь снизить потребность в людях для решения боевых задач, война с коррозией по-прежнему в значительной степени выполняется с помощью человеческих рук и консистентной смазки. А этой смазки требуется весьма немало - площадь DDG-1000 огромна. Экипажам эсминцев класса Zumwalt также приходится иметь дело с радаропоглощающими покрытиями на участках корабля, которые не так просто обслуживать, чем обычные поверхности.
В то время как автоматизация может помочь снизить потребность в людях для решения боевых задач, война с коррозией по-прежнему в значительной степени выполняется с помощью человеческих рук и консистентной смазки. А этой смазки требуется весьма немало - площадь DDG-1000 огромна. Экипажам эсминцев класса Zumwalt также приходится иметь дело с радаропоглощающими покрытиями на участках корабля, которые не так просто обслуживать, чем обычные поверхности.
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Метки: Замволт звезда смерти ржавчина
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...выглядит как старый советский корабль... все стальные корабли ржавеют.
пейсатель текста нихера не шарит в ВМС, в службе на кораблях и особенностях эксплуатации.
Аффтырь, ты дурачок?
Ржавеет на ходу,
Империя кончается,
Пора им всем ко дну.
Пойдут к чертям ко дну
Мы сами там кончаемся
Тургеневской Му-му
Короче, в округе у домов появилось много свежеокрашенных ворот, а кран через месяц начал ржаветь опять...
Так шта... Кто там малярами был?