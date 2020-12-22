20 заброшенных морских гигантов, умирающих на суше

Они должны были бороздить моря и океаны, да и умереть бы прямо там - было бы идеальным вариантом. Но судьба сложилась иначе и они ушли даже не на "иголки", а просто заржавели и рассыпались там, где их бросил человек...
Большая подводная лодка S311 Al Badr ВМС Ливии (в советском флоте Б-533) в сухом доке Кронштадта
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