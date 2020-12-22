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20 заброшенных морских гигантов, умирающих на суше

20 заброшенных морских гигантов, умирающих на суше (25 фото)

Автор:
22 декабря 2020 14:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: военное   заброшенные   история   корабли   подводные лодки   ржавчина   
723
25

Они должны были бороздить моря и океаны, да и умереть бы прямо там - было бы идеальным вариантом. Но судьба сложилась иначе и они ушли даже не на "иголки", а просто заржавели и рассыпались там, где их бросил человек...

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Метки: военное   заброшенные   история   корабли   подводные лодки   ржавчина   
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Владимир 43 минуты назад
Служил на флоте. Много повидал списанных кораблей. Но, что бы вот так. С ракетами на направляющих? Скорее всего это практические ракеты или, на самый худой случай, учебные.
Служил на флоте. Много повидал списанных кораблей. Но, что бы вот так. С ракетами на направляющих? Скорее всего это практические ракеты или, на самый худой случай, учебные.
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