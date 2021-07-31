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Эстетика ржавчины

Эстетика ржавчины (40 фото)

Автор:
31 июля 2021 16:13
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: город   двери   индустрия   инструменты   металл   порт   ржавчина   эстетика   
254
40
Даже самые прочные металлические сплавы подвержены коррозии, это нельзя изменить и можно только оттянуть во времени. А если замедлить процесс умирания — маленькой металлической детали, двери или даже целого заводского цеха не получилось, — ну что ж, если вы не обделены чувством прекрасного, на получившееся всегда можно полюбоваться!
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Метки: город   двери   индустрия   инструменты   металл   порт   ржавчина   эстетика   
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3  комментария
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Алексей Час назад
пусть спросят у колонны в Индии как не ржаветь )))
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Hallo FreeSpace 41 минуту назад
очень красиво )
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Будьте крепенькими и здоровенькими! 45 минут назад
Своеобразный взгляд на коррозию (впрочем, когда она всюду вокруг – восприятие не простое).
Креатив на любителя креативности. Эстетика относительна. По своему фотографии художественно интересны. Спасибо.
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