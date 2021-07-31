Эстетика ржавчины

Даже самые прочные металлические сплавы подвержены коррозии, это нельзя изменить и можно только оттянуть во времени. А если замедлить процесс умирания — маленькой металлической детали, двери или даже целого заводского цеха не получилось, — ну что ж, если вы не обделены чувством прекрасного, на получившееся всегда можно полюбоваться!

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