Эстетика ржавчины

254
40
Даже самые прочные металлические сплавы подвержены коррозии, это нельзя изменить и можно только оттянуть во времени. А если замедлить процесс умирания — маленькой металлической детали, двери или даже целого заводского цеха не получилось, — ну что ж, если вы не обделены чувством прекрасного, на получившееся всегда можно полюбоваться!
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Индустриальная Европа
- Город Сысерть
- Особенности национального оформления канализационных люков в Японии
- Что-то с реальностью не всё в порядке
- В этот раз маркетологи точно перестарались
12
Понравилось12
Новости партнёров
Креатив на любителя креативности. Эстетика относительна. По своему фотографии художественно интересны. Спасибо.