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Заброшенная Земля: как будет выглядеть мир после людей

Заброшенная Земля: как будет выглядеть мир после людей (31 фото)

Автор:
31 июля 2021 16:51
Метки: заброшенное   мир после людей   ржавчина   руины   эстетика   
1054
31
Что будет, если люди внезапно исчезнут с планеты? Около десяти лет назад авторы научно-популярного фильма на американском History Channel попробовали это смоделировать: уже через три дня отключится большинство электросетей, через 40 лет разрушатся все деревянные постройки, а через 250 — почти все небоскрёбы. Впрочем, на планете очень много мест, где увидеть подобное можно и без компьютерного моделирования. Прогуляемся по постапокалипсису?
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Метки: заброшенное   мир после людей   ржавчина   руины   эстетика   
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6  комментариев
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640
Сергей Ковалев 2 часа назад
А снимки Припяти и зоны отчуждения где? Самые показательные примеры" что будет,если не будет".
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Некто Полчаса назад
Камбоджа
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emporio_ss 44 минуты назад
паразиты
Ссылка coub.com
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2k
OLDer 46 минут назад
Шрамы после людей на теле земли-матушки.
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55
Beshure 51 минуту назад
Какие завораживающие места. Хотелось бы по-больше о них узнать.
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8k
krivsan Час назад
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