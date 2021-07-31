Заброшенная Земля: как будет выглядеть мир после людей

Что будет, если люди внезапно исчезнут с планеты? Около десяти лет назад авторы научно-популярного фильма на американском History Channel попробовали это смоделировать: уже через три дня отключится большинство электросетей, через 40 лет разрушатся все деревянные постройки, а через 250 — почти все небоскрёбы. Впрочем, на планете очень много мест, где увидеть подобное можно и без компьютерного моделирования. Прогуляемся по постапокалипсису?

0

0 Источник:

×

Остров Хасима, Япония 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Торонто, Канада 0 Источник:

Таиланд 0 Источник:

США 0 Источник:

Ирландия 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

США 0 Источник:

Польша 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Италия 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Венгрия 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: