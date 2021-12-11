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Строим парк с деревянными скульптурами

Строим парк с деревянными скульптурами (8 фото)

Автор:
11 декабря 2021 21:13
Сообщество : Путешествия
Метки: Деревянные изделия   парк   скульптура   
244
8

Привет, друзья! Меня зовут Вероника, мы с моим мужем Антоном в свободное от работы время занимаемся творчеством. Антон увлекается столярным делом, а я рисую. У нас появилась идея построить парк с необычными обитателями - лесными йети. Мы разработали концепцию парка и хотели бы с вами ей поделиться. Приготовьтесь погрузиться в мир волшебства.


Там, где живут йети


В дикой лесной чаще, там, куда не ступала нога человека, живут удивительные создания – лесные йети. Эти шестиметровые существа с головы до ног покрыты густой шерстью. Они питаются грибами, ягодами и кореньями. Нет на всем белом свете никого добрее. Они всегда помогают лесным обитателям.

Йети всегда старались избегать людей, но одиноким путникам все же удавалось увидеть их издалека. Они описывали их как огромных чудищ с острыми зубами. Люди боялись йети и даже несколько раз отправляли охотников в лес, чтобы истребить лесных монстров, и избавить деревню от опасности.

Однажды маленькая девочка заблудилась в лесу. Она бродила среди деревьев до самой ночи, но так и не смогла найти тропинку в деревню. Девочка сильно замерзла, села под деревце, свернулась комочком, чтобы хоть немного согреться, и чуть не уснула мертвым сном. К счастью, ее заметил лесной йети. Он бережно посадил девочку к себе на спину и отнес на окраину леса, к тропинке, ведущей в деревню.


Оказавшись дома, девочка рассказала о случившемся. Жители деревни решили отблагодарить добродушных гигантов. Они собрали большую корзину с гостинцами и принесли ее на опушку леса. Так зародилась дружба между людьми и йети.


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Концепция парка


По задумке парк будет разделен на несколько зон – кемпинг, костровая зона, лесная библиотека, детские и спортивные площадки, а также кафе с творческим пространством. В каждой зоне будет установлена соответствующая скульптура.


Мы планируем построить парк в Тульской области, в 110 км от Москвы. На данный момент договариваемся с владельцем участка о долгосрочной аренде. Участок просто замечательный! Чистейший воздух, овраг с небольшим ручейком и живописные виды.


Если все получится, то в парке можно будет погулять уже летом 2022 года. Пока на улице холодно, мы будем работать в мастерской - создавать полигональные части скульптур. Как только на улице потеплеет, начнем строительные работы на участке: поставим каркасы и начнем обшивать их досками, а также построим инфраструктуру для комфортного кемпинга.


Мы решили попытать счастья и и запустили проект на краудфандинговой площадке Boomstarter.

Если вам понравилась наша задумка, то вы можете поддержать проект, купив сувениры с логотипом или сделав предзаказ билетов. Площадка работает по принципу "Все или ничего". Когда покупаете сувенир или билет, деньги резервируются, и в том случае, если проект не наберет нужную сумму для реализации, деньги вам автоматически возвращаются.

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Метки: Деревянные изделия   парк   скульптура   
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avix Час назад
Идея классная, образы красивые, но шансов на взлёт не особенно много. Учитывая зону постройки с перепадами температур и материал в виде ламинированной фанеры или ламината, влажность убьёт все постройки через два, три года. Может и быстрее. Удалённость не обеспечит достаточный траффик. Ваша система рассчитана на палатки, а значит исключает зимний сезон для большей части ваших возможных клиентов. Креативные кемпинги должны подразумевать еще и жилую площадь в виде бунгало. Измените проект в сторону меньшей креативности, но большего удобства для клиентов и будет вам успех. Удачи в проекте.
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36
Green Way 15 минут назад
Ребята, я полностью на вашей стороне. молодцы, пытайтесь, работайте. Я рад что такие люди есть в "нашей стране". Надеюсь все получится. Но мне идея не зашла, это лично мое мнение( но не зашло, но через недельку я готов купить магнит!
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8k
Garpia121 Полчаса назад
Замечательная идея.
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12k
Енот Полиграфович 37 минут назад
Выпускайте посты с процессом творческой работы, фото и комментами к ним. Это будет интересно. Интересно каким инструментом пользуетесь, столяркой, раскроем, и готовым изделием. От А до Я.
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63
Вероника Автор поста Енот Полиграфович 36 минут назад
Спасибо за рекомендации) мы как раз хотели вести блог о процессе строительства
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13k
Владислав Грецов Час назад
ребята удачи вам ))))вы офигенны
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63
Вероника Автор поста Владислав Грецов 51 минуту назад
Спасибо))
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Красивая идея .
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63
Вероника Автор поста MihailoSerbiya 51 минуту назад
Очень рада, что вам понравилось)
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12k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Удачи Веронике! Надеюсь у Вас с мужем все получиться.
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Вероника Автор поста Енот Полиграфович 52 минуты назад
Большое спасибо!
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