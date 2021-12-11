Строим парк с деревянными скульптурами





Там, где живут йети



В дикой лесной чаще, там, куда не ступала нога человека, живут удивительные создания – лесные йети. Эти шестиметровые существа с головы до ног покрыты густой шерстью. Они питаются грибами, ягодами и кореньями. Нет на всем белом свете никого добрее. Они всегда помогают лесным обитателям.



Йети всегда старались избегать людей, но одиноким путникам все же удавалось увидеть их издалека. Они описывали их как огромных чудищ с острыми зубами. Люди боялись йети и даже несколько раз отправляли охотников в лес, чтобы истребить лесных монстров, и избавить деревню от опасности.



Однажды маленькая девочка заблудилась в лесу. Она бродила среди деревьев до самой ночи, но так и не смогла найти тропинку в деревню. Девочка сильно замерзла, села под деревце, свернулась комочком, чтобы хоть немного согреться, и чуть не уснула мертвым сном. К счастью, ее заметил лесной йети. Он бережно посадил девочку к себе на спину и отнес на окраину леса, к тропинке, ведущей в деревню.





Оказавшись дома, девочка рассказала о случившемся. Жители деревни решили отблагодарить добродушных гигантов. Они собрали большую корзину с гостинцами и принесли ее на опушку леса. Так зародилась дружба между людьми и йети.



