Строим парк с деревянными скульптурами

Привет, друзья! Меня зовут Вероника, мы с моим мужем Антоном в свободное от работы время занимаемся творчеством. Антон увлекается столярным делом, а я рисую. У нас появилась идея построить парк с необычными обитателями - лесными йети. Мы разработали концепцию парка и хотели бы с вами ей поделиться. Приготовьтесь погрузиться в мир волшебства.
Там, где живут йети
В дикой лесной чаще, там, куда не ступала нога человека, живут удивительные создания – лесные йети. Эти шестиметровые существа с головы до ног покрыты густой шерстью. Они питаются грибами, ягодами и кореньями. Нет на всем белом свете никого добрее. Они всегда помогают лесным обитателям.
Йети всегда старались избегать людей, но одиноким путникам все же удавалось увидеть их издалека. Они описывали их как огромных чудищ с острыми зубами. Люди боялись йети и даже несколько раз отправляли охотников в лес, чтобы истребить лесных монстров, и избавить деревню от опасности.
Однажды маленькая девочка заблудилась в лесу. Она бродила среди деревьев до самой ночи, но так и не смогла найти тропинку в деревню. Девочка сильно замерзла, села под деревце, свернулась комочком, чтобы хоть немного согреться, и чуть не уснула мертвым сном. К счастью, ее заметил лесной йети. Он бережно посадил девочку к себе на спину и отнес на окраину леса, к тропинке, ведущей в деревню.
Оказавшись дома, девочка рассказала о случившемся. Жители деревни решили отблагодарить добродушных гигантов. Они собрали большую корзину с гостинцами и принесли ее на опушку леса. Так зародилась дружба между людьми и йети.
Концепция парка
По задумке парк будет разделен на несколько зон – кемпинг, костровая зона, лесная библиотека, детские и спортивные площадки, а также кафе с творческим пространством. В каждой зоне будет установлена соответствующая скульптура.
Мы планируем построить парк в Тульской области, в 110 км от Москвы. На данный момент договариваемся с владельцем участка о долгосрочной аренде. Участок просто замечательный! Чистейший воздух, овраг с небольшим ручейком и живописные виды.
Если все получится, то в парке можно будет погулять уже летом 2022 года. Пока на улице холодно, мы будем работать в мастерской - создавать полигональные части скульптур. Как только на улице потеплеет, начнем строительные работы на участке: поставим каркасы и начнем обшивать их досками, а также построим инфраструктуру для комфортного кемпинга.
Мы решили попытать счастья и и запустили проект на краудфандинговой площадке Boomstarter.
Если вам понравилась наша задумка, то вы можете поддержать проект, купив сувениры с логотипом или сделав предзаказ билетов. Площадка работает по принципу "Все или ничего". Когда покупаете сувенир или билет, деньги резервируются, и в том случае, если проект не наберет нужную сумму для реализации, деньги вам автоматически возвращаются.
Авторский пост
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