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15 человек, которые умеют себя эффектно подать

15 человек, которые умеют себя эффектно подать (16 фото)

Автор:
11 декабря 2021 14:20
Сообщество : Юмор
Метки: Странные   Юмор   внешность   забавно   необычные люди   посмеяться   приколы   
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Говорят, что мнение о человеке складывается в первые минуты встречи с ним. А иногда и меньше. Наша подборка именно об этом - вам хватит и пары секунд, чтобы понять об этих людях всё.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Странные   Юмор   внешность   забавно   необычные люди   посмеяться   приколы   
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Митсубицепс 53 минуты назад
№5
Чичваркин окончательно йобнулся?
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