15 человек, которые умеют себя эффектно подать

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Говорят, что мнение о человеке складывается в первые минуты встречи с ним. А иногда и меньше. Наша подборка именно об этом - вам хватит и пары секунд, чтобы понять об этих людях всё.
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5. "Я покрасил бороду, чтобы собрать деньги на исследования рака. Всего я собрал 1000 долларов"
9. "Подруга попросила романтическую прогулку на лошадях по пляжу и фотографию для мамы. Вот что получилось"
11. "Потребовалось 3 баллона лака для волос и упаковка пены, но, черт возьми, я хорошенький"
12. Этот парень принес свой игровой суперкомпьютер в публичную библиотеку. В нескольких чемоданах
Источник: — переведено специально для fishki.net
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