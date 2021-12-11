Что такое "пти-шво", с которого Бендер предлагал Воробьянинову иметь "гран-кусок хлеба"?

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Смешное слово "пти-шво", не так ли? Между тем, именно с его помощью Остап Бендер планировал обеспечить свою безбедную жизнь, если не выгорит "погоня за бриллиантами". Итак, что же это за загадочное название и что оно означает?
Вспомним незабвенный роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". В тридцать восьмой его главе Остап Бендер размышляет:
- Киса! Давайте бросим погоню за брильянтами и увеличим население Чебоксар до семи тысяч семисот четырех человек. А? Это будет очень эффектно… Откроем „Пти-шво“ и с этого „Пти-шво“ будем иметь верный гран-кусок хлеба…
Что же именно предлагал открыть в Чебоксарах великий комбинатор?
- Киса! Давайте бросим погоню за брильянтами и увеличим население Чебоксар до семи тысяч семисот четырех человек. А? Это будет очень эффектно… Откроем „Пти-шво“ и с этого „Пти-шво“ будем иметь верный гран-кусок хлеба…
Что же именно предлагал открыть в Чебоксарах великий комбинатор?
"Пти-шво" (от фр. Petits chevaux) - старинная настольная азартная игра, которая появилась в Европе в XVIII веке. Те, кто знают французский, наверняка поняли, что речь идет о лошадиных бегах. Это действительно так. Но как лошади связаны с настольной игрой, да еще азартной?
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Игроки в "пти-шво"
Все просто. Бывать на ипподроме и делать ставки любили многие, да только зачастую поехать туда могли не все. А азарт никто не отменял. Поэтому настольная игра, имитировавшая те самые бега, пришлась весьма кстати.
Устроенная по принципу рулетки, она действовала по тому же принципу. По кругу "бегали" лошадки, посаженные на спицы, игроки делали ставки - победительницей становилась лошадка, остановившаяся максимально близко к финишной черте. Разумеется, со всех ставок содержатель "пти-шво" забирал свой процент - в разных местах он мог быть разным, также зависел от выигрышной суммы и мог составлять до 10% со ставки. Этих доходов вполне хватало на "хлеб с маслом".
В "пти-шво" играли не только в Европе, дворяне российской империи тоже с удовольствием просаживали целковые, делая ставки. Упоминание об этой азартной игре есть и у Константина Паустовского в романе "Блистающие облака": "Деньги иссякли, половину их Берг проиграл в "пти-шво" на Гаванной".
Поэтому, в сущности, Остап предлагал Кисе золотую жилу, жаль только азартные игры в СССР всегда находились под колпаком у государства.
Поэтому, в сущности, Остап предлагал Кисе золотую жилу, жаль только азартные игры в СССР всегда находились под колпаком у государства.
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