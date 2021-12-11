Что такое "пти-шво", с которого Бендер предлагал Воробьянинову иметь "гран-кусок хлеба"?

Устроенная по принципу рулетки, она действовала по тому же принципу. По кругу "бегали" лошадки, посаженные на спицы, игроки делали ставки - победительницей становилась лошадка, остановившаяся максимально близко к финишной черте. Разумеется, со всех ставок содержатель "пти-шво" забирал свой процент - в разных местах он мог быть разным, также зависел от выигрышной суммы и мог составлять до 10% со ставки. Этих доходов вполне хватало на "хлеб с маслом".