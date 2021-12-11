FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5807 постов • 1139 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Что такое "пти-шво", с которого Бендер предлагал Воробьянинову иметь "гран-кусок хлеба"?

Что такое "пти-шво", с которого Бендер предлагал Воробьянинову иметь "гран-кусок хлеба"? (5 фото)

Автор:
11 декабря 2021 12:27
Сообщество : Кино
Метки: азартные игры   интересно   история   литература   пти-шво   
494
5
Смешное слово "пти-шво", не так ли? Между тем, именно с его помощью Остап Бендер планировал обеспечить свою безбедную жизнь, если не выгорит "погоня за бриллиантами". Итак, что же это за загадочное название и что оно означает?
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: азартные игры   интересно   история   литература   пти-шво   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Will2006 56 минут назад
Вспоминаются игровые автоматы, где лошадь, на которую сделали ставку, в самый последний момент спотыкается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Полчаса назад
petit chevaux = маленькая лошадь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a_komolow 55 минут назад
Обычная рулетка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Все уже придумано за нас: какие изобретения писателей-фантастов действительно появились Все уже придумано за нас: какие изобретения писателей-фантастов действительно появились 28 занятных фактов со страниц нашей богатой и очень странной истории 28 занятных фактов со страниц нашей богатой и очень странной истории 30 фактов, которые сделают мир интереснее 30 фактов, которые сделают мир интереснее Великий комбинатор: чего вы могли не знать о "Золотом теленке" Великий комбинатор: чего вы могли не знать о "Золотом теленке" Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе
RufflesTheGuineaPig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10556



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Загадка смерти маршала Ахромеева. Могилу Маршала Советского Союза Ахромеева, который по официальной версии покончил с собой, осквернили в первую же ночь
2
68
Загадка смерти маршала Ахромеева. Могилу Маршала Советского Союза Ахромеева, который...
Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж пошёл не по плану
0
291
Лица без национальности решили поесть за счёт студента, но грабеж пошёл не по плану
Набирающие популярность в сообществах
Топ 10 мультфильмов
0
6
Топ 10 мультфильмов
Признание прав человека
0
6
Признание прав человека
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#история#приколы#Разное#автомир#дтп#полиция#комментарии
#Юмор#ватермарк#прикол#подборка#Ynews#автомобили#Россия#кино#Япония#смешные
#интересно#факты#новости#картинки#познавательно#позитив#интересное#юмора#аварии#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться