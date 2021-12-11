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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-32

Смешные комментарии из социальных сетей-32 (33 фото)

Автор:
11 декабря 2021 10:50
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
1581
33
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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39  комментариев
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50k
doker 3 часа назад
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3k
ezhik 8 минут назад
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да, только в ТЦ туалеты бесплатные у нас...Бинго :)
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20k
Юрий Полчаса назад
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Не понимаю,что красивого в обрюзгшей, целлюлитной жопе армянки? Разве, что для негрил....

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9k
Andrei Полчаса назад
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Моделью чего?
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
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Внук бабулю держит,чтобы в прорубь не сиганула.
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4k
Юрий Злой Час назад
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в каждом перевыпуске они все моложе
через лет этак 20 будет римейк
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
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38
!ГЕНнадий Час назад
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...Левым - вижу, что у меня новый папа, а у бывшего отца - новый айфон.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
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В Одессе только в одном торговом центре рядом с Дерибасовской был платный туалет и тот закрылся из-за нехватки сырья.Туристы по ходу зажимали.А так во всех суперах можно сбрасывать вес бесплатно.
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38
!ГЕНнадий Час назад
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В детстве, с другом, кинули снежки в ехавшую поливалку. Не знаю, как мы оба так промахнулись, и отчего зимой! он ехал с открытым окном.... Ой, как он тормозил этот ЗИЛ, Ой, как мы бежали.. Но как летети наши два плотных больших снежка - помню покадрово!.. Да, так и бывает "за мгновнье до..."
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4k
Юрий Злой Час назад
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помните как в 9-роте
-это как кусок мыла, которым все кто хотел пользовались, а я вот так не могу...
не хотел бы ни ее красоты, ни славы, ни денег даже даром
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4k
Юрий Злой Час назад
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это только кажется, у меня знакомый работал на пивзаводе, через год говорит я на пиво уже смотреть не могу...
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38
!ГЕНнадий 2 часа назад
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... и Тарзан.
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38
!ГЕНнадий 2 часа назад
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... и рекламировать шампуни.
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!ГЕНнадий 2 часа назад
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Просрал такую возможность разбогатеть!..
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38
!ГЕНнадий 2 часа назад
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Меняет. Она и разбогатела на обменном курсе..
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38
!ГЕНнадий 2 часа назад
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Тигран - номинально в такси, а так у него свой Яндекс...
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64k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Это мутация - шаролупие называется...
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
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какая ох....тельная история!
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128
Артур Котовой 2 часа назад
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Лара Крофт: расхитительница столов
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