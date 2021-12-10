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Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
10 декабря 2021 23:30
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1988
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Метки: Юмор   прикол   пятница   
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12  комментариев
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50k
doker 10 часов назад
С "юппи" предпочтительнее "рояль" , а с "распутиным" - "аморетто".

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186k
IMXO 53 минуты назад
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15k
vikklu 6 часов назад
В шашки, только под зелёный чай!
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4k
a_komolow 10 часов назад

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618
Mixan 10 часов назад
Эх Русская водка ,сколько ты погубила народа ,но зато погуляли хорошо ..Шутка ! Пятница-развратница хе хе

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3k
Viejo Borracho Dikobraz 10 часов назад
Не советую.
Было дело : Jagermeister против Chivas Regal / Или на крайняк не меняться потом шашками :-)
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