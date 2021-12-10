19.

Ведущий шоу «Золотая лихорадка» Леонид Ярмольник 1997 год.



Премьера телеигры состоялась 8 октября 1997 года на «ОРТ».

Ведущий, Леонид Ярмольник, в роли дьявола отделён от игроков решёткой, по которой в основном и переползает. Основной ассистент ведущего — карлик в плаще с капюшоном, напоминающий о шоу «Форт Боярд», появляется с пятого выпуска программы. В роли ассистентов были: Валерий Светлов, Владимир Фёдоров, Владимир Тишенков.



Игра состоит из трёх раундов. Формат заданий, состоящий в полном перечислении максимально возможного числа элементов заданого списка с ограничениями времени на размышление, напоминает игру в «города». Вопросы викторины затрагивали различные области деятельности человека: науку, искусство, культуру.



В каждой игре на кону стоял один килограмм золота, а в финале цикла — шестнадцать килограммов.



Игра была закрыта в 1998 году из-за финансового кризиса. Как вспоминал ведущий, «мне было сказано, что она несовершенна и слишком помпезна. Главным же аргументом было то, что в стране людям не платят зарплату, а у меня в программе идут золотые дожди». В дальнейшем Ярмольник говорил, что из всех передач, которые он вёл (включая «L-клуб», «Отель» и «Гараж»), «Золотая лихорадка» нравится ему больше всего: «Она настолько остра по форме, что, по-моему, её время на ТВ ещё не пришло. Там я играл Дьявола, и это было клёво»