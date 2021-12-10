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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (31 фото)

Автор:
10 декабря 2021 21:23
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
895
31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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18  комментариев
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328
Andrey Час назад
А девчонки клёвые !)))
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−35
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Некоторых личностей,еще в то время,нужно было на кол!
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608
Mixan Полчаса назад
Взгляд красивой девушки из провинции с укором ,но [мат] западной идеологии уже чувствуется в глазах ..Сколько таких в барделях турецких,азиатских сгинуло ..Я статистику читал в те времена ,это жуть мужики что было ..вывозили наших девчонок образованных ,красивых чистых, эшелонами под воздействием пропаганды "красивой жизни" и т.д. Простите нас ЗА ВСЕ девушки из 90-х Не смогли вас защитить от упырей ..

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24k
Юрьевич Час назад
Я помню это время.. Вся грязь с запада хлынула широким потоком. Наркоту чуть ли не по телевизору рекламировали...
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6k
klop Час назад
Интересно кто-нибудь тогда слышал про этого промывателя мозгов Билли Грэма и как он смог собрать себе столько сектантов его вроде по ТВ как Кашпировского и Чумака не показывали.
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60k
Опиум для народа Час назад
"

-У меня сложилось впечатление, что сейчас мы возвращаемся к такому же застою, какой был до перестройки.

Кинчев.

- Почему возвращаемся? Мы же вернулись и абсолютно завязли. Что будет происходить дальше? Не знаю, но меня пугает, когда гарант Конституции позволяет себе говорить, что мы попадем в рай, а все остальные сдохнут. Я уже свое прожил и мне это по барабану, а вот за детей и внуков страшно. Я благодарен Создателю всего сущего за то, что он провел меня по жизни через всякие трудности и пока оставил здесь. Видимо, я ему еще для чего-то нужен, а они -то в чем виноваты? Когда первое лицо государства позволяет себе такое говорить, это очень тревожно…"

-"Не обошли стороной и участие музыканта в обороне Белого дома Кинчев заявил, что ему не нравился СССР, но он не видит и разницы между Советским Союзом и современной Россией: «Такие же упыри зажравшиеся сидят наверху»."-

- Ну что, Костя, помогли тебе твои демократы?
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4k
Fishki_surfer Час назад
>>> Игра «Золотая лихорадка» была закрыта в 1998 году из-за финансового кризиса.

Да просто одна тетка выиграла 16 кг золота, на что рассчета изначально не было.
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1k
Гур 2 часа назад
#8. Малиновый пиджак и Мерседес. ...
И слаксы!!! Красивое....
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3k
Tuskub 2 часа назад
За часть фоток - стыдно, б#я...
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