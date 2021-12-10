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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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11.
Группа Иванушки Интернешнл во время съёмок клипа «Снегири», 1999 год.
Песня «Снегири» стала одной из самых популярных в репертуаре "Иванушек" времён второго состава Олег-Андрей-Кирилл. Во многом она запомнилась благодаря фразе "Снегири не гири", вследствие чего на нее одно время пошло огромное количество пародий типа "Снегири не гири, барсуки не суки".
Мало кто вспомнит, что на эту песню был снят клип.
Его эксклюзивная премьера состоялась на российском МТВ, после чего его подхватили другие каналы. В эфире он не задержался, так как его выход совпал с началом второй чеченской кампании, а "Иванушек" в роли солдат сочли насмешкой над российской армией в такой непростой период. Главную роль в клипе сыграл Олег, хотя в армии он не был ни разу как и Андрей. Единственным из всей троицы кто прошел армию был Кирилл.
Песня «Снегири» стала одной из самых популярных в репертуаре "Иванушек" времён второго состава Олег-Андрей-Кирилл. Во многом она запомнилась благодаря фразе "Снегири не гири", вследствие чего на нее одно время пошло огромное количество пародий типа "Снегири не гири, барсуки не суки".
Мало кто вспомнит, что на эту песню был снят клип.
Его эксклюзивная премьера состоялась на российском МТВ, после чего его подхватили другие каналы. В эфире он не задержался, так как его выход совпал с началом второй чеченской кампании, а "Иванушек" в роли солдат сочли насмешкой над российской армией в такой непростой период. Главную роль в клипе сыграл Олег, хотя в армии он не был ни разу как и Андрей. Единственным из всей троицы кто прошел армию был Кирилл.
12.
Проверка документов у торговцев на рынке в рамках масштабной милицейской операции после взрывов в жилых домах в Москве, 14 сентября 1999 года.
19.
Ведущий шоу «Золотая лихорадка» Леонид Ярмольник 1997 год.
Премьера телеигры состоялась 8 октября 1997 года на «ОРТ».
Ведущий, Леонид Ярмольник, в роли дьявола отделён от игроков решёткой, по которой в основном и переползает. Основной ассистент ведущего — карлик в плаще с капюшоном, напоминающий о шоу «Форт Боярд», появляется с пятого выпуска программы. В роли ассистентов были: Валерий Светлов, Владимир Фёдоров, Владимир Тишенков.
Игра состоит из трёх раундов. Формат заданий, состоящий в полном перечислении максимально возможного числа элементов заданого списка с ограничениями времени на размышление, напоминает игру в «города». Вопросы викторины затрагивали различные области деятельности человека: науку, искусство, культуру.
В каждой игре на кону стоял один килограмм золота, а в финале цикла — шестнадцать килограммов.
Игра была закрыта в 1998 году из-за финансового кризиса. Как вспоминал ведущий, «мне было сказано, что она несовершенна и слишком помпезна. Главным же аргументом было то, что в стране людям не платят зарплату, а у меня в программе идут золотые дожди». В дальнейшем Ярмольник говорил, что из всех передач, которые он вёл (включая «L-клуб», «Отель» и «Гараж»), «Золотая лихорадка» нравится ему больше всего: «Она настолько остра по форме, что, по-моему, её время на ТВ ещё не пришло. Там я играл Дьявола, и это было клёво»
Премьера телеигры состоялась 8 октября 1997 года на «ОРТ».
Ведущий, Леонид Ярмольник, в роли дьявола отделён от игроков решёткой, по которой в основном и переползает. Основной ассистент ведущего — карлик в плаще с капюшоном, напоминающий о шоу «Форт Боярд», появляется с пятого выпуска программы. В роли ассистентов были: Валерий Светлов, Владимир Фёдоров, Владимир Тишенков.
Игра состоит из трёх раундов. Формат заданий, состоящий в полном перечислении максимально возможного числа элементов заданого списка с ограничениями времени на размышление, напоминает игру в «города». Вопросы викторины затрагивали различные области деятельности человека: науку, искусство, культуру.
В каждой игре на кону стоял один килограмм золота, а в финале цикла — шестнадцать килограммов.
Игра была закрыта в 1998 году из-за финансового кризиса. Как вспоминал ведущий, «мне было сказано, что она несовершенна и слишком помпезна. Главным же аргументом было то, что в стране людям не платят зарплату, а у меня в программе идут золотые дожди». В дальнейшем Ярмольник говорил, что из всех передач, которые он вёл (включая «L-клуб», «Отель» и «Гараж»), «Золотая лихорадка» нравится ему больше всего: «Она настолько остра по форме, что, по-моему, её время на ТВ ещё не пришло. Там я играл Дьявола, и это было клёво»
22.
Толпа людей пришли послушать американского проповедника Билли Грэма.
Москва, С/к "Олимпийский", 1992 год.
Москва, С/к "Олимпийский", 1992 год.
28.
Константин Кинчев, Гарик Сукачев и др. на крыше троллейбуса, перегораживающего Новый Арбат у Белого дома, 21 августа 1991 год.
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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