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Комментарии в разных группах к постам

Комментарии в разных группах к постам (40 фото)

Автор:
10 декабря 2021 17:36
Метки: Юмор   комментарии   приколы   
2856
40
Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.
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4  комментария
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1k
EricDimon 4 часа назад
А до этого ,Адам , охреневал ,вроде едят одинаково ,а Ева все толще и толще.
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schmubu 7 минут назад


а когда я вырос, я был очень разочарован тем, что "хрусталь" сделан из пластмассы.
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EricDimon 4 часа назад
Не понял ,а мужикам ,что не стыдно смотреть во время куни?
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EricDimon 4 часа назад
Снова в армию служить отправят, опять дедовщина будет.
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